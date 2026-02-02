„Immer vorwärts FPÖ“: Kickl’s FPÖ-Hymne als Chart-Stürmer (hier zu hören)

In den iTunes Charts vom 2. Februar 2026 liegt die österreichische „John Otti band“ vor Weltstar „Bruce Springsteen“.

Die FPÖ hat zusammen mit der John Otti Band eine eigene „Hymne“ mit dem Titel „Immer vorwärts FPÖ“ veröffentlicht. Via Radio-Sender „Austria First“ und einer Social-Media-Kampagne mobilisiert sie erfolgreich Downloads und Streams und stürmt damit die Singlecharts.

Hier sind die aktuellen iTunes Charts (Stand: 2. Februar 2026), basierend auf den neuesten verfügbaren Daten aus Österreich, Deutschland und den globalen Trends:

Österreich: Top 5 Songs

Die lokalen Charts in Österreich zeigen eine Mischung aus internationalen Pop-Hits und regionalen Favoriten:

Immer vorwärts FPÖ (feat. Herbert Kickl) – John Otti Band Streets of Minneapolis – Bruce Springsteen WHERE IS MY HUSBAND! – RAYE Tirol – DJ Ötzi I Just Might – Bruno Mars



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung