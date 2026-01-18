“AUSTRIA FIRST”: Seit heute gibt es einen patriotischen Radiosender in Österreich

Am heutigen Samstag fand im Rahmen des Neujahrstreffen der FPÖ in Klagenfurt der offizielle Programmstart des ersten patriotischen Radiosenders „AUSTRIA FIRST“ statt.

Bereits vor dem Start des Sendebetriebes war das Interesse der Österreicher am neuen Radiosender enorm. So landete die zugehörige App in den Apple-Download-Charts auf den ersten Platz! Und das bevor „AUSTRIA FIRST“ auf Sendung ging. In der Unterhaltungs-Kategorie in den Apple-Charts lag der Sender fünf Plätze vor TikTok und acht Ränge vor Netflix.

Auch das Team der Radiomacher kann sich sehen lassen: Es sind durchwegs erfahrene Medienleute, die den Hörern zensur- und genderwahnfreie Nachrichten liefern werden. Herbert Kickl trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt:

„Mit AUSTRIA FIRST wird eine Lücke geschlossen, weil nun auch für patriotisch gesinnte Bürger ein Angebot im Radio besteht – mit guter Musik für die Familie Österreich und mit Nachrichten und Informationen, die frei sind vom Regierungsfilter, vom linken Zeitgeist, von Woke-Klamauk und von Gender-Wahnsinn. Ich bin überzeugt, das wird auf eine große und gute Resonanz beim Publikum stoßen“ und das „statt linker Meinungsmache, wie wir sie aus den Systemmedien kennen.“

Das Internetradio ist rund um die Uhr über www.austriafirst.at oder über die „AUSTRIA FIRST“-App empfangbar. Die Apps sind bereits in den jeweiligen Stores für Ihr Gerät verfügbar. Unter den folgenden Links können Sie sie downloaden:

+++

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung