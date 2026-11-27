Die AfD-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Alice Weidel hat Bundeskanzler Friedrich Merz aufgefordert, umgehend nach Russland zu fliegen und mit Präsident Wladimir Putin zu verhandeln. Das berichtet Clash Report.

„Wenn ich an Friedrich Merz’ Stelle wäre, würde ich raten, sofort nach Russland zu fliegen und sich mit Putin an den Verhandlungstisch zu setzen. Danach könnte man zu Selenskyj reisen – oder zuerst zu Selenskyj. Aber sie sind ständig in Kiew. Sie fliegen nur nach Kiew und nie nach Moskau. Ich verstehe nicht, wie man so vorgehen kann“, sagte Weidel.

Deutschland sei verpflichtet, mit Russland zu verhandeln, erklärte die AfD-Politikerin. Ihrer Ansicht nach habe Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg als neutraler Vermittler agiert. Heute könne Berlin diese Rolle nicht mehr übernehmen, weil es „zu tief“ in den Ukrainekrieg verstrickt sei.

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