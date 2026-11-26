+ „Ich bin kein Koffer“ – Selenskij verweigert Verhandlungen in Moskau + US-Investor will Nord Stream 2 kaufen + Nach Feststellungen des Bundesrechnungshofs ist der Haushalt verfassungswidrig + SAP erwägt offenbar Abbau von rund 10.000 Stellen + Verlagsgruppe VRM stellt Druck von Nius-Wochenzeitung ein + Schneechaos in Österreich: Ein Toter, 9.000 AUA-Passagiere betroffen +

+++

„Ich bin kein Koffer“ – Selenskij verweigert Verhandlungen in Moskau

Wladimir Selenskij, Staatschef der Ukraine, reagierte emotional auf den Vorschlag des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, gemeinsam zu Friedensverhandlungen nach Moskau zu kommen. Selenskij lehnte die Initiative ab mit dem Kommentar, dass er “kein Koffer” sei.

Der ukrainische Staatschef Wladimir Selenskij hat den Vorschlag des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko abgewiesen, gemeinsam zu Verhandlungen über eine Beilegung des Ukraine-Konflikts nach Moskau zu reisen. Nach dem Treffen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Peter Magyar am 25. November kommentierte Selenskij Lukaschenkos Initiative emotional:

“Er schlägt vor, mich mitzunehmen. Was bin ich denn, ein Koffer? Mich ins Flugzeug nehmen und abzufliegen. Nach Moskau – wozu? Das ist einfach unseriös.”

Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Polen plant Flugverbotszone – Warschau drängt auf Abschüsse über der Ukraine

Polens Regierung will Ende Dezember oder Anfang Januar eine dauerhafte Flugverbotszone entlang der Ostgrenze einrichten.

Diese soll sich nach Angaben des stellvertretenden Verteidigungsministers Cezary Tomczyk je nach Grenzabschnitt über ein bis mehrere Dutzend Kilometer ins Landesinnere erstrecken. Damit sollen polnische Kampfjetpiloten leichter Flugobjekte abschießen können, die von Osten her in den polnischen Luftraum eindringen.

[…]

Am vergangenen Freitag hatten nach polnischen Angaben drei russische Marschflugkörper den Luftraum des Landes verletzt, am Dienstag folgte eine angeblich russische Aufklärungsdrohne. Doch Polens Außenminister Radosław Sikorski will sich nicht auf die Verteidigung des eigenen Luftraums beschränken. Er argumentiert, dass bereits auf Polen zufliegende Raketen und Drohnen eine unmittelbare Bedrohung darstellten. Abschüsse über ukrainischem Territorium auf Ersuchen Kiews betrachtet er deshalb als Akt der Selbstverteidigung. Weiterlesen auf report24.news

+++

US-Investor will Nord Stream 2 kaufen

Ein amerikanischer Finanzier arbeitet daran, die umstrittene Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 zu ersteigern. Unklar ist, ob er das überhaupt darf.

Ein US-Investor und Trump-Unterstützer bringt sich als potenzieller Käufer der stillgelegten Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 ins Gespräch, berichtet die Wirtschaftswoche. Der Finanzier Stephen Lynch beantragte bei der US-Regierung die Erlaubnis, bei einer möglichen Auktion in der Schweiz zuzuschlagen, wie das „Wall Street Journal“ berichtete. Es wäre eine einmalige Gelegenheit, die Energieversorgung Europas unter amerikanische und europäische Kontrolle zu bringen, sagte er der Zeitung.

Lynch argumentiere bei der US-Regierung auch, dass der Besitz der Pipeline ein Druckmittel in Verhandlungen mit Russland über ein Ende des Krieges in der Ukraine sein könne, hieß es weiter.

Kommentar von DrLuetke via X:

„Wir fassen zusammen:

1. Deutschland bezog durch Nord Stream souverän Gas aus Russland

2. Die USA waren dagegen

3. Die Pipeline explodiert auf magische Weise

4. Deutschland unternimmt nichts

5. Nun wollen die USA die Pipeline kaufen, um Deutschland abhängig zu halten. Passt.“

+++

Nach Feststellungen des Bundesrechnungshofs ist der Haushalt verfassungswidrig

Für 2027 plant die Koalition 210 Mrd. Euro neue Schulden. Das sind 2.500 Euro für jeden! Greise, Babies und Asylanten mitgerechnet.

Nur Einfaltspinsel freuen sich über eine kleine „Entlastung” bei der Stromsteuer. Schwarzrot wird ausgelacht.

Hintergrund: Klingbeil und Merz nutzen eine nicht existente Rücklage sowie Scheindarlehen und mogeln bei den Investitionen.

Um dagegen in Karlsruhe vorzugehen, braucht es 25% der Bundestagsmandate. Die AfD hat nur 21%. Grüne und Linke unternehmen nichts, weil sie in zwei Jahren mitregieren wollen und dann noch mehr Schulden brauchen. Quelle

+++

SAP erwägt offenbar Abbau von rund 10.000 Stellen

Der Softwarekonzern SAP steht offenbar vor starken Einschnitten. Im Zuge seiner stärkeren Ausrichtung auf künstliche Intelligenz (KI) bereitet der Konzern laut Insidern offenbar einen Plan zum Abbau von mindestens 10.000 Stellen vor.

Die Umstrukturierung würde damit mindestens 9 Prozent der weltweiten Belegschaft betreffen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg. Weiterlesen auf manager-magazin.de

+++

Verlagsgruppe VRM stellt Druck von Nius-Wochenzeitung ein

Die Verlagsgruppe VRM stellt den Druck der Wochenzeitung von Nius ein, wie das Medium am Donnerstag berichtete. Zuvor hatte die Mainzer SPD öffentlich Druck auf die Verlagsgruppe ausgeübt. (…)

Die VRM hatte noch am Dienstag ihre Entscheidung, die Nius-Zeitung zu drucken, verteidigt. Man sei lediglich technischer Dienstleister und setze auf einheitliche rechtliche Maßstäbe für seine Kunden. Mittlerweile hat man offenbar diese Entscheidung revidiert und den Druckauftrag offiziell zum 31. März 2027 aufgekündigt. Via apollo-news.net

+++

Schneechaos in Österreich: Ein Toter, 9.000 AUA-Passagiere betroffen

Die A21 war sechseinhalb Stunden gesperrt, Tausende Haushalte hatten keinen Strom. Selbst Räumfahrzeuge kamen zwischen stecken gebliebenen Lastwagen kaum noch durch. Wie der Wintereinbruch am Donnerstag Straßen, Öffis und Flughäfen ausbremste.

Der Wintereinbruch traf am Donnerstag weite Teile Österreichs. Autobahnen waren stundenlang gesperrt, Feuerwehren im Dauereinsatz. Auch der Flugverkehr geriet durcheinander.

[…]

Rund 9.000 AUA-Passagiere seien von Verspätungen und Flugstreichungen betroffen, erklärte eine Airline-Sprecherin gegenüber „Heute“ am Abend. Die AUA arbeite daran, die betroffenen Fluggäste umzubuchen.

Vor allem die Enteisung machte Probleme. Sämtliche Flugzeuge mussten vor dem Start von Eis befreit werden. Am Airport standen rund 500 Beschäftigte mit 100 Fahrzeugen im Wintereinsatz. Die Airline schloss weitere Verspätungen und Streichungen nicht aus. Weiterlesen auf exxpress.at

+++ VIDEO DES TAGES +++

Wir vergessen nicht! Die Leute – zumindest diejenigen, die noch klar denken können – mögen sich der Gefahr bewusst sein, dass diese Verbrecher ihr Spielchen jederzeit wieder von vorne beginnen könnten, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist. Rechtlich haben sich diese Leute schon so abgesichert, dass beim nächsten Versuch aufgrund einer geänderten Gesetzeslage keine Gesetzesbrüche mehr vorliegen werden.

+++

Hier geht’s zu den SHORT NEWS von gestern:

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Die wichtigsten Nachrichten jeden Morgen Aktuelle Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abmelden. E-Mail-Adresse