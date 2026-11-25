Zölle, Gas, Granaten: Wie Europas Industrie zwischen Washington und Peking zerrieben wird + Die US-Armee hat offiziell 10.000 Pfund Blei-Azid (bleihaltige Munition) in Iowa detoniert + CDU-Politiker Middelberg zum Bundeshaushalt: Wir fahren „Richtung Abgrund“ + 28 Frauen prostituiert: Ukrainerin festgenommen + Schläge, Zwangsheirat und Morddrohungen: Drei Syrerinnen zwangsverheiratet

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Zölle, Gas, Granaten: Wie Europas Industrie zwischen Washington und Peking zerrieben wird

„Es kann gefährlich sein, Amerikas Feind zu sein, aber Amerikas Freund zu sein, ist fatal (tödlich).“

Diese Aussage des ehemaligen US-Außenministers drängt sich auf, wenn man die neuesten Zollpläne der USA liest. Es scheint nicht zu reichen, dass durch die künstlich erhöhten Strompreise in Europa und gerade erst erhöhte Zölle die Industrie in die USA gelockt wird.

Die US-Regierung will nun neue Zölle auf Waren aus China, der EU und 14 weiteren Volkswirtschaften erheben. Weiterlesen auf tkp.at

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Die US-Armee hat offiziell 10.000 Pfund Blei-Azid (bleihaltige Munition) in Iowa detoniert

Die sichtbare Rauchfahne soll eine Mischung aus C-4-Sprengstoff und Dieselkraftstoff sein – NICHT unbedingt Bleipartikel.

Die Armee sagt, sie habe Schutzmaßnahmen ergriffen, um Bleipartikel einzufangen, aber es besteht das Risiko, dass sie entweichen. Anwohner im Umkreis von 20 Meilen werden angewiesen, bis zur Entwarnung in den Häusern zu bleiben.

Dies schürt Befürchtungen, dass sich eine giftige Bleistaubwolke über Teile von Iowa und Missouri ausbreiten könnte. Blei ist ein Nervengift und besonders schädlich für Babys und Kinder. Bei Kindern kann eine Bleibelastung zu Hirnschäden, Schädigungen des Nervensystems, Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und einem niedrigeren IQ führen. Laut der US-Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency) kann sie in seltenen Fällen sogar Krampfanfälle, Koma und den Tod zur Folge haben. Bei Erwachsenen kann eine Bleibelastung zu einer verminderten Nierenfunktion, Herzproblemen und Fruchtbarkeitsstörungen führen. Quelle X

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74 Schläge, weil sie ohne Kopftuch sang: Irans Mullah-Regime lässt Sängerin auspeitschen

Jeweils 74 Peitschenhiebe für die iranische Sängerin Parastoo Ahmadi und vier ihrer männlichen Kollegen. Ein Konzert ohne Kopftuch und mit unbedeckten Schultern reichte für die islamische Strafjustiz aus, um die Künstler zu Prügelstrafen sowie zweijährigen Berufs- und Ausreiseverboten zu verurteilen.

Ein schwarzes Abendkleid, unbedeckte Haare und persische Musik. Mehr brauchte es nicht, um die islamischen Sittenwächter im Iran auf den Plan zu rufen. Am 23. November wurde an der 29-jährigen iranischen Sängerin Parastoo Ahmadi, drei Musikern und einem Konzertorganisator die Prügelstrafe von jeweils 74 Peitschenhieben vollstreckt. Weiterlesen auf report24.news

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CDU-Politiker Middelberg zum Bundeshaushalt: Wir fahren „Richtung Abgrund“

Am Freitag soll der Bundeshaushalt 2027 verabschiedet werden. Bei Markus Lanz war der CDU-Haushaltspolitiker Mathias Middelberg zu Gast und zeigte sich entsetzt über dessen Konstruktion. Deutschland fahre mit dieser Haushaltspolitik „Richtung Abgrund“. (…)

Über die Zusammensetzung des Bundeshaushaltes der Zukunft zeigte er sich zutiefst besorgt: „Allein der Zinsblock wird über 80 Milliarden dann liegen.“ Und: „Wir haben einen Riesenblock Arbeit und Soziales. Und wir haben den enorm gewachsenen Block Verteidigung.“

Diese drei Blöcke allein würden die Einnahmen der Zukunft „auffressen“. Die ebenfalls in der Runde anwesende Wirtschaftsweise Monika Schnitzer mahnte: „Spätestens in 15 Jahren werden wir ein Haushaltsloch von unglaublichen 300 Milliarden haben.“ Weiterlesen auf apollo-news.net

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28 Frauen prostituiert: Ukrainerin festgenommen

In der Schweiz haben die Behörden ein geheimes Prostitutionsnetzwerk ausgehoben und eine 33-jährige Ukrainerin festgenommen. Sie hatte insgesamt 28 Frauen aus Osteuropa über Jahre hinweg zur Prostitution gezwungen.

Die Genfer Polizei eine 33-jährige Ukrainerin festgenommen, nach der seit drei Jahren gefahndet worden war. Die Ermittler werfen ihr vor, mehr als sieben Jahre lang ein illegales Prostitutionsnetzwerk in der Schweiz geleitet zu haben. Im Laufe des Verfahrens identifizierten sie 28 Frauen aus Osteuropa, die für das Netzwerk gearbeitet haben sollen. Weiterlesen auf anonymousnews.org

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ÖSTERREICH: Junges Mädchen mit nur 14 Jahren verheiratet

Schläge, Zwangsheirat und Morddrohungen: Drei Syrerinnen berichten von ihrem Martyrium. Eine neue Broschüre soll Betroffenen helfen.

Mit ihren vier Kindern flüchtete eine Syrerin nach einer erneuten Gewalteskalation zu einer Freundin. Bereits im Alter von 14 Jahren war sie von ihrer Familie verheiratet worden. Jahrelang wurde sie von ihrem Ehemann geschlagen und mit dem Tod bedroht. Sie bekam vier Kinder von ihm. (…) Eine weitere Syrerin musste mit 17 Jahren ihre Schulausbildung abbrechen und heiraten. Sie wurde gezwungen, ein Kopftuch zu tragen, und erlebte Gewalt in ihrer Ehe. Im dritten Fall soll der Ehemann sogar zweimal versucht haben, seine Frau zu töten.

Insgesamt haben die drei Frauen elf Kinder. Auch heute noch bestimmt die Angst das Leben der Betroffenen. Einer der Männer droht weiterhin damit, die Kinder nach Syrien zu bringen. Eine der Frauen lebt bereits seit Jahren von ihrem Mann getrennt. Aus Sorge, ihren Aufenthaltstitel zu verlieren, traut sie sich allerdings nicht, die Scheidung einzureichen. Weiterlesen auf heute.at

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Stromfresser Rechenzentren: Netzbetreiber APG zieht die Notbremse, und am Ende zahlen alle

Rechenzentren mit 6.000 Megawatt Leistung wollen in Österreich ans Netz. Bei Volllast würden sie mehr als die Hälfte des heutigen Stromverbrauchs zusätzlich schlucken. Der Übertragungsnetzbetreiber APG schlägt Alarm und fordert eine bundesweite Strategie.

Die Zahlen sind gewaltig. Bei der Austrian Power Grid (APG) liegen Anträge für Rechenzentren mit insgesamt 6.000 Megawatt vor.

Liefen alle unter Volllast, bräuchten sie rund 50 Terawattstunden Strom pro Jahr. Zum Vergleich: Ganz Österreich verbraucht derzeit knapp 70 Terawattstunden.

APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner sagte im Ö1-Morgenjournal, man müsse „die Reißleine ziehen“. Die Stromnetze seien für solche Dimensionen nicht ausgelegt.

Fleckerlteppich in den Ländern

Christiner verlangt eine einheitliche Rechenzentrumsstrategie für ganz Österreich, die Wirtschafts-, Standort- und Energiepolitik zusammenführt. (…) Konkret wird es schon 2027: Dann sollen das Google-Rechenzentrum in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) und der erste Lichtbogenofen der voestalpine in Linz in Betrieb gehen. Google will den Standort in den kommenden Jahren ausbauen. Der Stromhunger der KI ist damit endgültig in Österreich angekommen. Weiterlesen auf exxpress.at

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