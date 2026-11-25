Bild: Kontrast.at

Das Büro des NATO-Generalsekretärs hat den Mitgliedstaaten empfohlen, Krisenkonsultationen nach Artikel 4 des Nordatlantikvertrags seltener zu beantragen. Das berichtet das Medium „Rapporteur“ unter Berufung auf Diplomaten.

Im Büro des Generalsekretärs wächst dem Bericht zufolge die Sorge, dass der Mechanismus durch zu häufige Anwendung an Bedeutung verliert. Eine weitere Quelle sagte, eine Berufung auf Artikel 4 setze das Bündnis zudem unter Druck, einen Lösungsvorschlag vorzulegen oder öffentlich Stellung zu nehmen.

Artikel 4 sieht Konsultationen vor, wenn ein Mitgliedstaat seine Sicherheit oder territoriale Unversehrtheit bedroht sieht. Polen und Estland beriefen sich 2025 auf den Artikel, nachdem Verletzungen ihres Luftraums bekannt geworden waren.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte im September vorgeschlagen, für die Europäische Union einen eigenen Mechanismus zur schnellen Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen nach dem Vorbild von Artikel 4 des Nordatlantikvertrags einzurichten.

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