Ungarn will sich nicht an dem geplanten EU-Kredit von 45 Milliarden Euro für die Ukraine beteiligen. Das erklärte der ungarische Ministerpräsident Péter Magyar bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Ich glaube, die Europäische Union kann weiterhin so vorgehen wie im vergangenen Jahr, als eine Einigung über die Finanzierung der Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro erzielt wurde. Jetzt geht es um 45 Milliarden Euro. Daran können sich dieselben 24 EU-Mitgliedstaaten beteiligen, oder es können 23 oder 25 sein“, sagte Magyar.

Der ungarische Regierungschef sprach sich zudem dagegen aus, die Finanzierung der Ukraine mit dem Siebenjahreshaushalt der EU zu verknüpfen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am 18. November erklärt, die Kommission habe für 2027 einen neuen Kredit von 45 Milliarden Euro für die Ukraine vorgeschlagen. Damit sollen ihr zufolge rund zwei Drittel des ukrainischen Finanzbedarfs im kommenden Jahr gedeckt werden.

Selenskyj bezifferte den Bedarf der Ukraine an externer Finanzhilfe für 2027 am 24. November auf 115 Milliarden Euro. Seine Regierung habe von der EU bereits Zusagen über rund 90 Milliarden Euro für dieses Jahr erhalten. Kiew verhandle nun darüber, wie die verbleibenden 25 Milliarden Euro aufgebracht werden könnten.

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