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Der US-Auslandsgeheimdienst CIA und das Büro des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste (ODNI) haben nach einem Cyberangriff einen Datenabfluss festgestellt. Betroffen war ein Teil ihrer nicht als geheim eingestuften Informationen, wie die „New York Times“ unter Berufung auf ihre Quellen berichtet.

Der Angriff betraf dem Bericht zufolge ein System, mit dem die Dienste Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen auswerten. Welche Daten genau abgeflossen sind, ist bislang unklar. Geheime Informationen wurden den Quellen zufolge nicht offengelegt.

Bereits am 20. November hatte das Portal Nextgov/FCW berichtet, das US-Landwirtschaftsministerium habe nach einem Cyberangriff einen Teil seiner internen IT-Systeme abgeschaltet. Davon waren auch Dienste zur staatlichen Unterstützung amerikanischer Landwirte betroffen. Der Angriff führte zu mehrtägigen Störungen im Betrieb der internen Systeme.

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