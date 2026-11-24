Bild: shutterstock / UME / AI

88 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz unzufrieden. Das ist ein neuer Höchststand, wie der Fernsehsender RTL unter Berufung auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa berichtet.

Gegenüber der Vorwoche stieg der Anteil der Unzufriedenen um zwei Prozentpunkte. Nur noch 11 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit des Kanzlers zufrieden, ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Selbst unter den Anhängern von CDU und CSU sind nur 39 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden. 60 Prozent sind unzufrieden.

Auch das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz der Parteien ist gering. 57 Prozent der Befragten trauen derzeit keiner Partei zu, die Probleme des Landes zu lösen. Unter den Parteien liegt die AfD bei dieser Frage mit 12 Prozent vorn. Die Union folgt mit 10 Prozent.

Die „Berliner Zeitung“ hatte am 5. Oktober den begeisterten Empfang für Merz bei seinem Besuch in Kiew als Zeichen seiner schwindenden Popularität im eigenen Land gewertet. Die Reise gleiche einem Fluchtversuch, schrieb die Zeitung.

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