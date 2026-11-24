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Unterwanderung durch Muslimbruderschaft: Politischer Stratege aus den Emiraten warnt Europa

Amjad Taha ist einer der bekanntesten politischen Experten und Strategen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. In einem Video führt er aus, wie die islamistischen Netzwerke der Muslimbrüder die Freiheiten des Westens ausnutzen, um die Freiheit zu vernichten.

Seine Einschätzung steht in scharfem Kontrast zur Islamisten-Verharmlosung durch die westlichen Eliten – und zur Politik Katars.

In dem neuen Video sagt er wörtlich:

„Sie nutzen eure Demokratie, um eure Demokratie abzuschaffen. Sie nutzen die Meinungsfreiheit, um eure Meinungsfreiheit zu zensurieren.“

Und Taha weiter: „Ihr werdet attackiert. Sie wollen es teuer machen, sie zu kritisieren oder zu entlarven. Sie führen Anwälte ins Feld, um den Preis für Kritik zu erhöhen.“ Weiterlesen auf report24.news

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Pistorius gibt 34 Millionen für Fabriken frei: Deutschland produziert weitere Drohnen für die Ukraine

Am Montag hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in Berlin nach einem Treffen mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Jewhenij Chmara angekündigt, dass die ukrainische Aufklärungsdrohne „Babka“ künftig in Deutschland für die Ukraine produziert wird.

Rund 34 Millionen Euro stellt die Bundesregierung für den Aufbau der Produktionskapazitäten bereit. Die deutsche Firma Wingcopter und das ukrainische Unternehmen Shadow Flytech haben dafür ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Geplant sind für 2027 mehrere Tausend Drohnen.

Das Vorhaben setzt eine im April von Kanzler Friedrich Merz und Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete Vereinbarung um. Pistorius erklärte, die Kooperation stärke die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr und der NATO.

Deutschland hat bislang über 57 Milliarden Euro Militärhilfe geleistet oder zugesagt. Für 2027 sind weitere 11,6 Milliarden Euro vorgesehen, obwohl erstmals die Mehrheit der Deutschen weitere Militärhilfen für die Ukraine ablehnt. Via AUF1TV

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Corona-Kritiker Dr. Reiner Füllmich – Richter entscheidet zugunsten der Aussetzung der Reststrafe

Heute fand in der JVA Lingen eine Anhörung zur Aussetzung der Reststrafe von Dr. Reiner Füllmich statt. Das Ergebnis ist eine erfreuliche Nachricht: Der Richter hat zugunsten von Reiner Füllmich entschieden – und zwar ohne Auflagen!

Damit ist ein wichtiger Schritt in Richtung Freiheit geschafft. Sofern die Staatsanwaltschaft keine Beschwerde gegen die Entscheidung einlegt, könnte Dr. Reiner Füllmich bereits in Kürze freikommen.

Nach langer Haftzeit gibt es damit endlich einen Hoffnungsschimmer. Jetzt bleibt abzuwarten, ob die Staatsanwaltschaft die Entscheidung akzeptiert. Via bittelTV

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MÜNCHEN: BMW-Büros werden zu Asylheimen umgebaut

Ein Bürogebäude, das fast 45 Jahre von BMW genutzt wurde, wird nun zum Asylheim umgebaut. Mit einer weiteren Immobilie des Autobauers sollen insgesamt 1.200 Migranten Platz finden.

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Bundeswehr wirbt immer stärker um Minderjährige: Rekord bei 17-jährigen Rekruten

Die Bundeswehr rekrutierte 2025 insgesamt 3131 Minderjährige – jeder achte neue Soldat war erst 17 Jahre alt.

Dies berichtet die „Berliner Zeitung“. Gleichzeitig verdoppelte sich das Werbebudget seit 2022 auf rund 70 Millionen Euro. Jugendoffiziere hielten allein 2025 mehr als 5500 Vorträge an Schulen. Hinzu kommen gezielte Besuche von Karriereberatern.

Allein im ersten Quartal 2026 waren mindestens 144 Schulbesuche angekündigt. In Hamburg stieg die Zahl der Veranstaltungen von 37 im Jahr 2023 auf rund 120 im Jahr 2025. Kritiker warnen vor diesem Hintergrund vor einer zunehmenden Militarisierung der Schulen und einer Vermischung von politischer Bildung und Nachwuchswerbung.

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ÖSTERREICH: Kopftuchverbot an Schulen: Sieben Mädchen tragen es weiter – Eltern drohen Strafen

Seit September gilt an Österreichs Schulen ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren. Doch nicht alle halten sich an die gesetzliche Regelung. In Oberösterreich laufen bereits Anzeigen, den Erziehungsberechtigten drohen empfindliche Geldstrafen.

Knapp drei Monate nach Inkrafttreten des Kopftuchverbots an Österreichs Schulen liegt eine erste Bilanz aus Oberösterreich vor. Während sich offenbar der überwiegende Teil der betroffenen Schülerinnen an die gesetzlichen Vorgaben hält, gibt es weiterhin Fälle, in denen selbst wiederholte Aufklärungsgespräche keine Wirkung zeigen.

Wie die oberösterreichische Bildungsdirektion gegenüber der Krone bestätigte, erschienen zehn Mädchen unter 14 Jahren trotz eines ersten Gesprächs an ihrer jeweiligen Schule weiterhin mit Kopftuch zum Unterricht. (…) Die entsprechenden Fälle werden bei den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden zur Anzeige gebracht. Bei fortgesetzten Verstößen gegen das Kopftuchverbot drohen den Erziehungsberechtigten Verwaltungsstrafen zwischen 150 und 800 Euro. Weiterlesen auf exxpress.at

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Neue Studie an 14.000 Kindern bringt Impfungen mit höheren Raten chronischer Erkrankungen in Verbindung

Eine Untersuchung der Daten des Medicaid-Programms in Florida ergab, dass bei Kindern mit den meisten nachgewiesenen Impfungen die Rate der Diagnosen von Asthma, Autismus und ADHS mehr als doppelt so hoch war wie bei Kindern ohne Impfungen.

„Die Gesamtbelastung des Immunsystems durch zahlreiche Impfungen in den wenigen Jahren, in denen das Immunsystem noch nicht vollständig ausgereift ist, scheint sich insgesamt nachteilig auf die Gesundheit auszuwirken“, schrieben die Autoren. Weiterlesen auf legitim.ch

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