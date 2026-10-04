SHORT NEWS

Wahl zum Ministerpräsidenten: „Da braucht die AfD nicht drauf hoffen“ – Schulze schließt CDU-Stimmen für Siegmund kategorisch aus
Dies hätten alle CDU-Abgeordneten mehrfach mündlich und schriftlich bestätigt. Fraktionschef Sven Schulze sieht seine Partei in der Opposition. Absprachen mit AfD und BSW „bei Gesetzen oder bei anderen Dingen“ schließt er aus.
[…] Mit Blick auf laufende Gespräche zwischen AfD und BSW über eine Regierungsbildung sagte Schulze, die CDU strebe nicht an, „mit diesen beiden Parteien direkt zusammenzuarbeiten und zu sagen, wir wollen uns da irgendwo beteiligen“. Zusammenarbeit hieße beispielsweise, dass man sich abspricht bei Gesetzen oder bei anderen Dingen, sagte der Ministerpräsident. „Das haben wir nicht vor.“ Weiterlesn auf welt.de
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ÖSTERREICH: Forscher – CO2-Speicherung für Klimaneutralität notwendig
Um das Ziel der Klimaneutralität in Österreich zu erreichen, führt an CO2-Speicherung kein Weg vorbei.
So lautet die Einschätzung der Forscher Johannes Schmidt (Boku) und Michael Ornetzeder (ÖAW) im Gespräch mit der APA. „Wir dürfen netto keine zusätzlichen Emissionen in die Atmosphäre einbringen. Das ist physikalische Realität“, sagte Schmidt. Bei unvermeidbaren Emissionen aus bestimmten Industrieprozessen sei die Einlagerung von CO2 daher technisch notwendig. www.sn.at
Anmerkung: Schade das die restliche Welt (höchstens außer Deutschland) nicht ebenfalls das CO2 speichern will. Deshalb wird wohl nichts mit der Weltenrettung.
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Wenn Sachargumente gegen die AfD nicht mehr helfen, sollen es Clowns und Komiker im Rentenstand richten. So bemüht Hape Kerkeling krude Geschichtsvergleiche, die die Frage aufwerfen, wer hier was verharmlost. Ein Kommentar von Kurt Zach.
Skandal-Posting in Wien: Linkspartei wirbt mit „Allahu Akbar“ gegen Kopftuchverbot für Schülerinnen
Die radikale Wiener Gruppierung LINKS sorgt mit einer skandalösen Kampagne für Entrüstung.
Auf ihren offiziellen Plattformen prangt in riesigen Buchstaben der Slogan „Allahu Akbar“ – eine Formulierung, die nicht erst seit den jüngsten islamistischen Terrorakten in Europa tief negative Assoziationen weckt. Anstatt sich von islamistischem Gedankengut klar zu distanzieren, nutzt die Linksaußen-Partei die Parole gezielt als Aufhänger, um gegen das geplante Kopftuchverbot an Schulen mobilzumachen und das frauenfeindliche Symbol als angebliche Religionsfreiheit umzudeuten. Angriff auf den Kinderschutz als „Rassismus“: In einer beispiellosen Täter-Opfer-Umkehr wirft LINKS der österreichischen Politik und der Medienlandschaft pauschal „antimuslimischen Rassismus“ vor. Weiterlesen auf unensuriert.at
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WEITERE SHORT NEWS GERADE IN ARBEIT
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HIER geht es zu den SHORT NEWS von gestern:
Putin zu Kaliningrad-Szenario: Bereit, „alle Waffen“ einschließlich Atomwaffen einzusetzen
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