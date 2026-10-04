Panik im Pentagon – Chinas hybride Frachtdrohne kann Truppen ohne Landung versorgen

Bild: CMG

China hat ihre YH-1000S-Schwerfrachtdrohne in einer Luftversorgungsmission getestet und dabei drei mittlere Container und acht kleinere Ladungen während eines einzigen Fluges abgeworfen.

Die Die Flugzeuge blieben während der gesamten Operation stabil und lieferten die Fracht mit der erforderlichen Genauigkeit, was ihre Fähigkeit demonstrierte, Einheiten zu versorgen, ohne in deren Nähe landen zu müssen.

Elf Ladungen in einem Test

Die Drohne ließ drei mittelgroße Container ab, gefolgt von acht kleineren Frachtpaketen. Die Aufrechterhaltung der Stabilität bei wiederholten Abwürfen ist dabei unerlässlich, da jede Gewichtsänderung das Gleichgewicht und den Flugweg eines unbemannten Flugzeugs beeinflussen kann.

Die Hybridantriebe wurden dabei von der chinesischen Automobilindustrie übernommen.

Der YH-1000S verwendet einen modifizierten 2,0T-Hybridantrieb, der zusammen mit chinesischen Neuenergiefahrzeugherstellern entwickelt wurde. Seine Batterien sollen das Flugzeug etwa 30 Minuten unabhängig fliegen lassen.

Das Hybridsystem liefert zusätzliche Leistung während der anspruchsvollsten Flugphasen und erhöht gleichzeitig die Nutzlastkapazität und Reichweite für kürzere Start- und Landestrecken. Die Drohne benötigt weiterhin einen geeigneten Startplatz, jedoch weniger Startbahn als ein herkömmliches Frachtflugzeug.

Vorräte ohne Landung geliefert

Eine hintere Frachttür ermöglicht es, während des Flugs Lasten freizulassen. Ihre Position reduziert die Störung der Aerodynamik des Flugzeugs und hilft, das Flugsteuerungssystem stabil zu halten, während die Fracht die Drohne verlässt.

Entwickelt wurde sie speziell für schnelle Missionsänderungen. Der hintere Abschnitt kann modulare Frachträume für verschiedene Ladungen aufnehmen. Dasselbe Flugzeug könnte also auch Lebensmittel, medizinische Versorgungsgüter, Kommunikationsausrüstung oder andere dringend benötigte Fracht transportieren. Gebaut wurde sie, wie „üblich“ im Reich der Mitte, für eine günstigere Produktion. Die China Aerospace Science and Technology Corporation erklärt, dass Automobilkomponenten, gemeinsame Lieferketten und modulare Fertigung die Entwicklungs- und Produktionskosten gesenkt hätten. Das könnte die Herstellung des YH-1000S in größerer Stückzahl somit erleichtern.

CASC präsentierte das Flugzeug in erster Linie als Plattform für kommerzielle Logistik, Katastrophenhilfe, Wetteränderungen und maritime Überwachung. Seine Fähigkeit, Versorgung aus der Luft zu liefern, verleiht ihm zudem einen klaren militärischen Wert.

Straßen, Häfen und lokale Flugplätze gehören bekanntlich zu den ersten Zielen eines Konflikts. Frachtdrohnen könnten von sichereren Orten starten und Vorräte direkt in der Nähe verstreuter Einheiten absetzen, ohne das Risiko für Piloten oder eine Landung unter Beschuss einzugehen.

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