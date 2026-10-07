EU entwickelt Notfallplan für hybriden Angriff mit zahlreichen Todesopfern.Die Europäische Union arbeitet offenbar im Geheimen an einem Plan für den Umgang mit „groß angelegten hybriden Angriffen“, bei denen es zu zahlreichen Opfern unter der Zivilbevölkerung kommt. Das berichtet Politico unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Quellen.
Demnach entwickeln die EU-Mitgliedstaaten einen gemeinsamen Plan für den Fall eines „groß angelegten hybriden Angriffs“ mit Todesopfern. Nach Einschätzung mehrerer befragter Diplomaten handelt es sich um ein Szenario, das „zunehmend wahrscheinlich“ erscheine.
„In den vergangenen Wochen haben die EU-Botschafter aller 27 Mitgliedstaaten in einem sogenannten eingeschränkten Format – also ohne Mobiltelefone und Mitarbeiter – ein Alptraumszenario eines Angriffs diskutiert“, schreibt Politico. Nach Angaben von Diplomaten und EU-Beamten, die anonym bleiben wollten, wurden die Beratungen intensiviert, nachdem im August am Flughafen Leipzig eine mit Sprengstoff bestückte Drohne entdeckt worden war.
Die EU hatte bereits über die Koordinierung gemeinsamer Reaktionen auf Cyberangriffe, Wahleinmischung und Sabotage beraten. Bei den jüngsten Gesprächen konzentrierten sich die Vertreter des Staatenverbunds jedoch auf noch schwerwiegendere Risiken, heißt es in dem Bericht.
Nach Angaben eines Politico-Gesprächspartners ging es bei den Verhandlungen zwischen EU-Diplomaten und Ministern unter anderem um die Entsendung von Notfall- und Einsatzteams, die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Unterstützung des betroffenen Mitgliedstaates sowie um die Frage, wie die Spitzen der EU-Institutionen im Falle eines solchen Angriffs miteinander koordiniert zusammenarbeiten sollen.
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12 Kommentare zu „EU bereitet sich auf „hybride Angriffe“ mit zahlreichen Opfern vor“
Jetzt drehen die ganz durch. Das einzige auf was sie sich vorbereiten müssten, wäre der Kampf der EU gegen die Absicht Europa in das islamische Haus zu führen. Nur das haben die nicht gemeint. Viele Opfer würde es geben, wenn im Freitagsgebet der Imam zur Übernahme der Macht in den einzelnen europäischen Ländern aufruft. Dann müssen auch diejenigen, die nicht sehr religiös sind, mitmarschieren. Soweit ist es noch nicht, aber das ist das einzige Szenario, was Sinn ergibt. Den hybriden Krieg dieser Klientel haben wir ja schon seit 2015 und es gab schon sehr viele Todesopfer überall in der EU.
Odessa am 2. Mai 2014: Ein Schlüssel zum Verständnis dieses Krieges
https://hinter-der-fichte.blogspot.com/search?q=Donbass
Die Mehrzahl der Deutschen versteht diesen Krieg nicht.
Seit Jahrzehnten werden sie russophob indoktriniert.
Die militaristische und geheimdienstliche Infiltration der Ukraine ist ihnen von den Medien verschwiegen worden.
Selbst offenen faschistische Symbolik wird in harmlose Vaterlandsliebe umgedeutet.
Deshalb sind die überwiegend gutmeinenden und gutgläubigen Deutschen leichte Beute für die – man muss es so und nicht anders nennen – faschistische Propaganda in den deutschen Massenmedien.
Das wissen die deutschen Medienopfer nicht
Einer der Schlüssel zum Verständnis des heutigen Krieges in der Ukraine liegt in Odessa.
Heute vor acht Jahren, am 2. August 2014 verübten die widerrechtlich an die Macht gelangten Faschisten ein grausames Massaker.
Eines von vielen in Kiew, Odessa, Mariupol, Slawjansk und anderen Städten, nicht nur in der Ostukraine.
Hier im Blog sind die schrecklichen Vorgänge von Odessa dokumentiert.
Dieser Link fasst einige Beweise zusammen.
Daraufhin beschlossen die russischen Bevölkerungsgruppen in der Ukraine sich vor der drohenden faschistischen Okkupation zu schützen.
Nochmal sei erinnert: Es gab einen verfassungswidrigen Putsch gegen den gewählten Präsidenten in dem die CIA und Faschisten ganz offen Hand in Hand die führende Rolle spielten.
Die stellvertretende US-Außenministerin Nuland bekannte, dass der Putsch sie 5 Mrd. Dollar gekostet hatte.
Der Rummelboxer Klitschko flog auf, als seine Korrumpierung durch Gelder aus dem Westen bekannt wurde.
Das erfuhr der deutsche Michel nicht.
Auf Klitschko-Niveau würde ich es so ausdrücken: Wer diesen Idioten heute noch zum Helden hochstilisiert, der hat sie nicht mehr alle.
Es gibt keinen Faschismus in der Ukraine?
Der Nazi-Führer Parubij, der für die Morde auf dem Maidan verantwortlich war, wurde später Parlamentspräsident.
G. Gysi zählte 2014 im Bundestag auf wie viele Nazis Minister wurden. Heute will der gewendete „Außenpolitiker“ der ehemaligen Linken übrigens davon nichts mehr wissen.
Die Angst der Russen vor Massakern und Völkermord waren mehr als begründet. Die ukrainische – von niemandem gewählte – Putschisten-Führung setzte unvermittelt die Armee !!! (ein dramatischer, tödlicher Verstoß gegen jedes nationale und Völkerrecht) gegen das eigene Volk ein und bombardiert seit 2014 ununterbrochen die vor allem ethnisch russische Zivilbevölkerung im Donbass.
Von den deutschen Parteien SPD, CDU, Grünen wurde der Putsch in Kiew aktiv unterstützt.
Natürlich setzte sich von 2014 bis heute niemand von ihnen für die bombardierte Bevölkerung des Donbass ein. ALLES LESEN !!
Genau, das poste ich auf den alternativen Medien die Kommentare zulassen. Man muss das immer wieder allen klar machen, wann und durch wen der Krieg in der Ukraine begonnen hat. Es ist schier unfassbar, dass sich DE mit Faschisten vereint und dorthin unsere Steuergelder veruntreut. Die in Westdeutschland erfolgte Umerziehung war wohl nicht sehr erfolgreich. Nun kommen die Familienclans wieder zu Ehren, die noch eine – nach ihrer Ansicht – mit Russland noch eine offene Rechnung begleichen wollen. Es wird wieder wie 1945 enden.
Wie das Silicon Valley Teil der ukrainischen Militärmaschinerie wurde
https://uncutnews.ch/wie-das-silicon-valley-teil-der-ukrainischen-militaermaschinerie-wurde/
Die Menschheit lernt es offenbar nicht – immer wieder der gleiche Ablauf: Aufbau – Vern.chtung – Aufbau – Vern.chtung – usw. usf.. – Sie wurden von den Menschenmachern m. A. n. so gemacht, begrenzt in ihrem Horizont, genauso programmiert, dass sie immer wieder die gleichen Verhaltensweisen aufweisen, immer wieder gleich reagieren und agieren – und ich bin überzeugt, dass diese Maechtigsten dieser Superl.genfreimäurer wie auch viele dieser Tech-M.ll.ardäre und überhaupt viele dieser ganzen Branche wie auch in Silicon-Valley, die KaI/SuperKaI-Entwickler und -innen (mehrheitlich ohne -innen), diese CERN-Entwickler und -innen etc. etc. etc. nichtmenschliche Inkarnationen oder von den Menschenmachern speziell gemachte „Menschen“ mit solchen Gehirnen und daher Fähigkeiten oder auch nichtmenschliche Formwandler und -innen sind, die das Verdichten und Entdichten von Energie beherrschen und daher unterschiedliche Gestalt annehmen können. Wenn ich mir allein diesen Peter Thiel anschaue, dann halte ich das keinesfalls für unwahrscheinlich. Auch der S o ros sieht aus, als hätte er sich eine Menschenhaut übergezogen und auch der Bülle Götes zeigt m. A. n. solche Hautauffälligkeiten wie auch m. A. n. der Dr ah g i und einige andere. Die haben alle eine sehr seltsame Gesichtshaut, den Rest sieht man ja nicht. Wer weiß, wieviele nichtmenschliche Kreaturen da nichtöffentlich im m.l.tärisch-ind.striellen Komplex unterwegs sind. Wenn ich mir diese riesigen Serverräumme mit diesen riesigen Servern anschaue, wenn ich mir CERN anschaue, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass menschliche Gehirne dazu fähig wären, das zu entwickeln, zu bauen und auch noch überblicken und steuern zu können.
Phil Schneider sagte in seinem Video nach meiner Erinnerung, dass die Neue Weltordnung identisch sei mit der Alien-Agenda 2029. Wenn ich mich richtig erinnere berichtete er wie auch in einem anderen nicht mehr vorhandenen Video vor Jahren ein hochrangiger M.l.tärtyp von 11 außerirdischen Spezies auf Erde bzw. Kontakten mit solchen, von denen 9 menschenfaindlich seien. Und ich bin inzwischen auch überzeugt, dass hinter allen Krankheiten auch diese Kreaturen stecken.
Meiner Ansicht nach.
„Ich weiß trotzdem, wie abgestimmt wird“: Gysi gibt der CDU die Schuld an Stimmen für die AfD
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Der Linken-Politiker Gysi macht der CDU nach der Wahl in Sachsen-Anhalt schwere Vorwürfe. AfD-Kandidaten wurden dort erstmals als Landtagspräsident und Vize gewählt.
https://www.berliner-zeitung.de/article/gysi-gibt-cdu-verantwortung-fuer-afd-landtagspraesidenten-10467321
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Gysi der ehemalige SED Mann, dann PDS und dann Linke
Der Vater von Gregor, Klaus Gysi (* 3. März 1912 in Neukölln; † 6. März 1999 in Berlin) war ein deutscher kommunistischer Politiker (KPD, SED). Im kommunistischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv, war er von 1957 bis 1966 Leiter des Aufbau-Verlags, 1956 bis 1965 als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) „Kurt“[1] für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) tätig, 1966 bis 1973 Minister für Kultur, 1973 bis 1978 Botschafter in Italien, im Vatikan und in Malta und von 1979 bis 1988 Staatssekretär für Kirchenfragen der DDR. In seinen Funktionen war er mitverantwortlich für die Überwachung und Einflussnahme auf kulturelle und kirchliche Aktivitäten in der DDR, in enger Zusammenarbeit mit der Stasi sowie Zensur-Lektoren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Gysi
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Der deutsche Politiker Gregor Gysi nennt gebürtige Deutsche „Nazis“ und ihr Aussterben „glücklich“.
„Jedes Jahr sterben mehr Deutsche als geboren werden. Zum Glück liegt das daran, dass Nazis auch nicht besonders gut im Vermehren sind.“
Davon gibt es auch eein Video im Internet.
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Die Gysi`s schwammen immer Oben!
Vermute aber, sie bereiten sich wahrscheinlich auf einen Bürgerkrieg vor, den ohne Diktatur wird sich diese Drecks EU nicht halten können.
Moin
Ein kleiner Tipp an die Kriegsplaner und Gewinnler, die Deutschen Pflegeheime beherbergen rund 850000 Pflegeheimbewohner das sind doch nutzlose Esser und Kostenfaktoren! Spritzt die Pflegeheime leer. Erfolgreicher Probelauf war ja schon 2020 mit „Frau Carola!“(fällt ja nicht auf!) in Leipzig gab es eine Residenz diese befindet sich an einem park … wo eine ganze Bewohner etage weg gespritzt wurde so habt ihr ausreichend Lazarett Kapazitäten für den kommenden Konflikt, denn diese werdet ihr VERBRECHER dringend benötigen!
mfg
Ist das die Auswirkung der mRNA Spritze oder der allgemeine geistige und moralische Niedergang des „Wertewesten“, irgendetwas eigenartiges muss in den Hirnen der westlichen Politelite passiert sein.
Ich betrachte das als „False Flag mit Ansage“!
Lasst uns dieses unsägliche Konstrukt „EU“ auf den Müllhaufen der Geschichte werfen …
brüssel wird brennen^^^^
aber nicht wegen einer
russischen zar…
EU und krieg))
die haben ja nichtmal ihre schülerproteste oder illegalen
messerasüler im griff^^
und dazu noch schiessbuden
figuren wie vdl kallas rutte
weber michel lagarde a.s.o.