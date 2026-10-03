Putin zu Kaliningrad-Szenario: Bereit, „alle Waffen“ einschließlich Atomwaffen einzusetzen

+ US-Abgeordnete Nancy Mace: „Trans-Kinder gibt es nicht.“ + Florida: Generalstaatsanwalt verklagt Pfizer und Konzernchef Bourla wegen Corona-Impfstoff + EU überweist erneut Milliarden an die Ukraine + Gasspeicher nur zu 58 Prozent gefüllt: Reiche räumt Fehler ein + Wer jetzt über ein AfD-Verbot auf EU-Ebene entscheidet + Österreicherin stirbt 3 Monate nach Raubüberfall

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US-Abgeordnete Nancy Mace: „Trans-Kinder gibt es nicht.“

Die republikanische US-Abgeordnete Nancy Mace sorgt mit einer deutlichen Aussage zum Thema Transgender und Kinder für Aufmerksamkeit.

„Trans-Kinder gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Es gibt nur psychisch kranke Eltern, Ärzte oder Lehrer, die Kindern eine kranke sexuelle Ideologie aufzwingen.“

Mace vertritt South Carolina im US-Repräsentantenhaus und hat sich in der Vergangenheit wiederholt gegen geschlechtsangleichende medizinische Behandlungen bei Minderjährigen positioniert. Quelle: Nancy Mace auf X

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Florida: Generalstaatsanwalt verklagt Pfizer und Konzernchef Bourla wegen Corona-Impfstoff

Der US-Bundesstaat Florida zieht gegen Pfizer und Konzernchef Albert Bourla vor Gericht. Generalstaatsanwalt James Uthmeier wirft dem Pharmakonzern vor, Verbraucher über Sicherheit und Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs getäuscht und bekannte Risiken nicht ausreichend offengelegt zu haben.

Besonders brisant sind die Vorwürfe zur Herzmuskelentzündung und zur Bewerbung der Impfung als Schutz für andere. Pfizer weist die Anschuldigungen zurück und erklärt, seine Aussagen seien wissenschaftlich fundiert gewesen.

Die am 1. Oktober beim Circuit Court im St. Lucie County eingebrachte, 49 Seiten umfassende Klage richtet sich gegen Pfizer Inc. und dessen Vorstandschef Albert Bourla. Florida beruft sich dabei auf den „Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act“, ein Gesetz gegen irreführende und unlautere Geschäftspraktiken. Weiterlesen auf report24.news

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Putin zu Kaliningrad-Szenario: Bereit, „alle Waffen“ einschließlich Atomwaffen einzusetzen

Nun sagen es nicht mehr nur hochrangige Kreml-Beamte: Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich direkt geäußert, mitten im anhaltenden Schlagabtausch nuklearer Drohungen mit europäischen Politikern.

Bei einer Rede im Valdai-Diskussionsclub in Moskau am Donnerstag warnte er die westlichen Verbündeten, ihre Eskalation in der Ukraine zu beenden, und betonte, er sei bereit, „alle Waffen“ im russischen Arsenal einzusetzen, falls die russische Exklave Kaliningrad angegriffen werde. (…)

„Wenn es zu einem direkten Angriff auf die Russische Föderation kommt, in diesem Fall auf Kaliningrad und möglicherweise auf einige andere Gebiete, wird natürlich unweigerlich und unvermeidlich die Frage des Einsatzes aller Waffen im Arsenal unseres Landes auf die Tagesordnung kommen. Das ist unvermeidlich“, erklärte er in einer Warnung, die Atomwaffen einschließt. (…)

Moskau unternahm Anfang der Woche den seltenen Schritt, ein formelles Schreiben an die NATO-Führung in Brüssel zu übermitteln. (…) „Dieser gefährliche und rücksichtslose Kurs birgt ein hohes Risiko für den Ausbruch eines direkten bewaffneten Konflikts mit der Möglichkeit russischer Schläge gegen Entscheidungszentren der Mitgliedstaaten des Bündnisses gleich zu Beginn des Konflikts“, hieß es in dem Schreiben.

„Russland wird bereit sein, das gesamte Arsenal an Kräften und Fähigkeiten einzusetzen, das ihm zur Verfügung steht, einschließlich Atomwaffen, um sein Territorium zu verteidigen, sollte eines der NATO-Länder einen Versuch unternehmen, die Region Kaliningrad vom Rest des Landes abzuschneiden.“ Via zerohedge.com

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Russland weist ungarische Diplomaten aus: Bruch mit Orbán-Ära

Moskau weist Mitarbeiter der ungarischen Botschaft und Konsulate aus, wenige Wochen nachdem Budapest zehn russische Diplomaten aus Sicherheitsgründen des Landes verwiesen hat – die erste solche Aktion seit Russlands Großangriff auf die Ukraine 2022.

Russland hat am Donnerstag eine Gruppe ungarischer Diplomaten ausgewiesen. Vorausgegangen war die Entscheidung Ungarns, im vergangenen Monat zehn russische Diplomaten des Landes zu verweisen. Der Schritt bedeutet einen deutlichen Bruch mit der Ära des früheren Ministerpräsidenten Viktor Orbán, der engere Beziehungen zu Moskau pflegte als jeder andere EU‑Staats- und Regierungschef. Der ungarische Geschäftsträger Gábor Gergics wurde ins russische Außenministerium einbestellt. Dort teilte man ihm mit, dass Mitarbeiter der ungarischen Botschaft in Moskau sowie der Konsulate in Sankt Petersburg und Kasan das Land binnen zwei Wochen verlassen müssen.

Moskau bezeichnete Ungarns ursprüngliche Ausweisung vom achten September als „haltlos und offen unfreundlich“. Quelle: yahoo.com

EU überweist erneut Milliarden an die Ukraine

Die EU-Kommission hat der Ukraine weitere 2,9 Milliarden Euro ausgezahlt. Das Geld soll den Angaben zufolge den Finanzbedarf decken und die öffentliche Verwaltung funktionsfähig halten.

Die Zahlung folgt auf eine gemeinsame Erklärung von Kommission und Ukraine, wonach beide Seiten Wege gefunden hätten, den Haushalts- und Verteidigungsbedarf für das Jahr 2026 zu finanzieren. (…)

Die 2,9 Milliarden Euro werden über die Ukraine-Fazilität ausgezahlt. Dieses EU-Instrument unterstützt den Staatshaushalt, Reformen und den Wiederaufbau. Die aktuelle Zahlung enthält erstmals auch 800 Millionen Euro aus dem separaten Ukraine Support Loan, einem Kreditpaket von insgesamt 90 Milliarden Euro für die Jahre 2026 und 2027. Via berliner-zeitung.de

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Gasspeicher nur zu 58 Prozent gefüllt: Reiche räumt Fehler ein und macht Druck auf Konzerne

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hat am Freitag sechs Gaskonzerne gedrängt, mehr Gas einzuspeichern. Die Speicher sind derzeit nur zu 58 Prozent gefüllt. Zugleich räumte sie ein, dass es ein Fehler gewesen sei, mit der forcierten Befüllung so lange zu warten.

(…) Üblicherweise werden die Speicher vor allem im Sommer befüllt, damit in der verbrauchsstarken Heizperiode zusätzliche Mengen zur Verfügung stehen. In diesem Jahr haben die infolge des Iran-Kriegs stark gestiegenen Gaspreise diesen Anreiz jedoch geschwächt. Für private Anbieter war es dadurch zeitweise wirtschaftlich unattraktiv, Gas zu hohen Preisen einzukaufen und für den Winter einzuspeichern. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Wer jetzt über ein AfD-Verbot auf EU-Ebene entscheidet

Seit Juli läuft ein Prüfverfahren gegen die paneuropäische Partei „Europa souveräner Nationen“ (ESN). Sollte die zuständige Aufsichtsbehörde zum Schluss kommen, dass das Parteienbündnis, dem die AfD maßgeblich angehört, gegen die Grundwerte der EU verstößt, könnte die ESN-Partei verboten werden. Es wäre das erste Verbot dieser Art seit Gründung der EU (…)

Auch die deutsche Juraprofessorin Pia Lange, seit 2023 Richterin am Staatsgerichtshof der Stadt Bremen, sitzt in dem Gremium. Sie bezeichnete die Debatte über die gescheiterte Verfassungsrichterin Frauke Brosius-Gersdorf als „völlig unangemessene“ und betonte, dass Angriffe rechter Netzwerke gegen Juristen nicht geduldet werden dürften. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

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Österreicherin stirbt drei Monate nach Raubüberfall

Mitte Juni wurde eine 87-Jährige in ihrem Haus in Salzburg-Taxham überfallen und schwer verletzt. Nun ist die Pensionistin gestorben.

Drei Monate nach einem schweren Raubüberfall in Salzburg-Taxham ist eine 87-jährige Pensionistin aus Salzburg ihren Verletzungen erlegen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg bestätigte den Tod der Frau am Freitag.

Eine Obduktion wurde angeordnet.

Im Zusammenhang mit dem Überfall befinden sich zwei Rumänen in Untersuchungshaft. Gegen die beiden wird nun wegen Raubes mit Todesfolge ermittelt. Weiterlesen auf heute.at

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Malaysia: Verstappen holt seine erste Poleposition der Saison

Der Red-Bull-Star sichert sich Startplatz eins für den Sonntags-GP in Sepang. Hamilton wird Zweiter, WM-Leader Antonelli startet von drei.

Für Verstappen geht es am Sonntag, vier Tage nach seinem 29. Geburtstag, um den ersten Saisonsieg. „Das ist das Ziel, wenn man die Pole hat“, meinte der vierfache Weltmeister nach getaner Arbeit. Es wäre sein 72. GP-Sieg. In Sepang wird der wegen des Iran-Kriegs ausgefallene Bahrain-GP ausgetragen.

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