2025 über 14.000 Straftaten allein in bayerischen Asylunterkünften

US-Außenministerium droht mit Einreiseverboten im Falle eines AfD-Verbots + Russland zieht endgültig die rote Linie + CNN wird nun unter der Unternehmenseigentümerschaft von Donald-Trump-Spendern stehen + Russland-Fauxpas vom Bundespräsidenten Van der Bellen + FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Zwangsgebühr + Massive Todesfälle: Biontech stoppt mRNA-Krebsspritze

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US-Außenministerium droht mit Einreiseverboten im Falle eines AfD-Verbots

Die Abgeordnete @RepLuna droht, gemeinsam mit Außenminister @SecRubio gegen alle Politiker vorzugehen, die an einem potenziellen AfD-Verbot beteiligt sind.

In einem Schreiben an das Thüringer Staatsministerium heißt es:

„Die Befürworter eines Verbots der AfD zielen darauf ab, die AfD als unerwünschten Wettbewerber auszuschalten. (…) und instrumentalisieren zudem die Inlandsgeheimdienste, während diese Behörden ihrerseits auf politisch problematische Weise gegen die AfD agieren.“

Die AfD begrüßt diese MASSIVE Unterstützung aus den USA!

🇩🇪🇺🇸 U.S. STATE DEPARTMENT THREATENS TRAVEL BANS IN CASE OF AfD BAN Congresswoman @RepLuna threatens to take action together with Secretary of State @SecRubio against all politicians involved in a potential AfD ban. In a letter to the Thuringia State Department, she writes:… pic.twitter.com/BDGFJsghiL — Naomi Seibt (@NaomiSeibt) September 27, 2026

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Russland zieht endgültig die rote Linie

Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erklärte offiziell, dass sämtliche europäischen Fabriken und Anlagen, die Waffen, Munition und militärische Ausrüstung für die Ukraine herstellen, ab sofort als „legitime militärische Ziele“ der russischen Streitkräfte gelten.

Damit macht Moskau klar, dass der gesamte europäische Rüstungsraum zur Zielkarte gehört – und nennt es die letzte Warnung an Europa. Via X

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CNN wird nun unter der Unternehmenseigentümerschaft von Donald-Trump-Spendern stehen

Ein kalifornischer Richter hat soeben die 110-Milliarden-Dollar-Fusion von Paramount und Warner Bros. Discovery formell genehmigt.

CNN wird nun unter der Führung von Larry und David Ellison stehen, die diese Fusion finanziell unterstützen.

🚨 LMFAO! CNN will now be under the corporate ownership of DONALD TRUMP DONORS A California judge just formally APPROVED the $110B merger of Paramount and Warner Bros. Discovery CNN is now going to be under Larry and David Ellison, who are financially backing this merger… pic.twitter.com/stxh1AURXK — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 30, 2026

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Mord, Totschlag, Vergewaltigung: Über 14.000 Straftaten allein in bayerischen Asylunterkünften

2025 wurden in bayerischen Asylunterkünften über 14.000 Straftaten registriert, darunter knapp 4.000 Rohheitsdelikte und über 3.000 Körperverletzungen. Zahlen zu Haftbefehlen gegen Asylbewerber konnte das Innenministerium auf Anfrage der AfD nicht vorlegen.

(…) Unter den 14.333 registrierten Straftaten entfielen 3.924 auf sogenannte Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Dazu zählten 3.166 Körperverletzungen, darunter 827 gefährliche oder schwere Körperverletzungen, sowie 665 Bedrohungen. Darüber hinaus weist die Statistik für 2025 neun versuchte oder vollendete Morde sowie 38 Vergewaltigungen aus.

Die Auswertung enthält auch die Werte aus dem Vorjahr 2024. Damals wurden in Asylbewerberunterkünften insgesamt 26.467 Straftaten registriert.

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ÖSTERREICH: Russland-Fauxpas vom Bundespräsidenten Van der Bellen

„Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen erlaubte sich bei seiner Ansprache auf dem Investitionsforum in Wien am 14. September, Russland als einen „Zwerg, der sich wie ein Riese benimmt“, zu bezeichnen.

Solche Äußerungen machen dem Staatsoberhaupt eines Landes, dessen Souveränität und Unabhängigkeit von der Russischen Föderation als Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion garantiert wurden, keine Ehre.

Wir erlauben uns unsererseits, den österreichischen Bundespräsidenten, der bereits nicht zum ersten Mal und dabei unbeholfen versucht, außenpolitische Fragen zu kommentieren, an ein geflügeltes Wort aus der berühmten Fabel von Iwan Krylow zu erinnern:

Der Mops! Klar, ist ein starker Mann,

Der bellt auch Elefanten an!“

Kommentar der russischen Botschaft in Österreich

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„Wird unangenehm“: FPÖ startet Volksbegehren gegen ORF-Zwangsgebühr

Die FPÖ macht mobil gegen die ORF-Haushaltsabgabe und nimmt dabei auch die Gehälter der Senderführung ins Visier.

Die Freiheitliche Partei Österreichs hat ein Volksbegehren gegen die ORF-Haushaltsabgabe gestartet. Ziel der Initiative ist es, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk künftig aus dem Bundesbudget zu finanzieren.

FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker begründet das Volksbegehren mit strukturellen Defiziten beim ORF. Der Sender solle schlanker aufgestellt und stärker auf Information ausgerichtet werden. „Keine Haushaltsabgabe, ein schlanker Sender aus dem Bundesbudget und ein ORF, der informiert, statt zu belehren“, formuliert Hafenecker die Kernforderungen der Partei. Via kosmo.at

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Massive Todesfälle: Biontech stoppt mRNA-Krebsspritze

Das Pharmaunternehmen Biontech musste die Studie zu seiner mRNA-Krebsspritze in Phase 2 abbrechen. Denn in der Gruppe der Menschen mit mRNA-Krebsspritze waren mehr Menschen verstorben als in der Gruppe nur mit Chemotherapie.

Doch genaue Zahlen zu den Todesfällen veröffentlichte der Pharmakonzern nicht. Zugleich betonte das Unternehmen, „keine neuen Sicherheitssignale“ festgestellt zu haben.

Der Wissenschaftler Steve Kirsch kommentiert das wörtlich:

„Biontech-Studie wegen alarmierender Sterblichkeit gestoppt – doch sie wollen nicht sagen, wie schlimm es wirklich war.“

Brisant: Bereits im Oktober des Vorjahres hatte es erste Abbruchempfehlungen zur Studie gegeben. Doch Biontech führte die Untersuchung weiter. Die Begründung: Die Patienten seien noch nicht lange genug beobachtet worden – und die Daten nicht aussagekräftig. Via AUF1TV

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