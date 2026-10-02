Berlin zählt nach – und plötzlich sieht das Wahlergebnis anders aus

Man muss sich diese Zahlen einmal vor Augen führen: Erst soll die CDU-Kandidatin Bettina Meißner den Wahlkreis Spandau 1 mit 80 Stimmen Vorsprung gewonnen haben. Dann wird nachgezählt – und plötzlich liegt AfD-Kandidat Tommy Tabor 34 Stimmen vorne.
Aus einem vermeintlichen CDU-Direktmandat wird ein AfD-Direktmandat
Das ist keine kleine kosmetische Korrektur am Rand einer Wahlstatistik. Die Auswirkungen reichen voraussichtlich bis zur Größe des gesamten Berliner Abgeordnetenhauses.
Von 158 auf 153 Abgeordnete
Nach Angaben von Landeswahlleiter Stephan Bröchler führt das korrigierte Ergebnis dazu, dass ein Überhangmandat der CDU entfällt. Damit müssen auch die Ausgleichsmandate neu berechnet werden.
Das neue Ergebnis: Nach vorläufigem Stand werden 153 statt 158 Abgeordnete ins Berliner Landesparlament einziehen. Fünf bislang angenommene Mandate fallen damit weg.
Wahlergebnis „falsch übermittelt“
Und das alles, weil ein Wahlergebnis „falsch übermittelt“ wurde. Können die Leute dort wirklich nicht zählen oder „übermitteln“. Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
Wie es zu dieser Abweichung kam, konnte der Landeswahlleiter zunächst nicht erklären. Die Abweichung zwischen Schnellmeldung und Niederschrift wurde entdeckt, die Stimmen wurden erneut ausgezählt und das Ergebnis korrigiert. Dass zwischen dem zunächst gemeldeten Vorsprung von 80 Stimmen für die CDU-Kandidatin und dem nach der Nachzählung festgestellten Vorsprung von 34 Stimmen für den AfD-Kandidaten eine Differenz von 114 Stimmen in der Rangfolge liegt, ist deshalb alles andere als belanglos.
Die Neuauszählung eines Wahlergebnisses in Berlin-Spandau hat voraussichtlich auch Folgen für die Zahl der Sitze im Berliner Landesparlament. Bei der Nachzählung im Wahlkreis Spandau 1 stellte sich heraus, dass der AfD-Kandidat Tommy Tabor dort die meisten Stimmen und damit das Direktmandat geholt hat, nicht die CDU-Kandidatin Bettina Meißner, wie Landeswahlleiter Stephan Bröchler auf dpa-Anfrage mitteilte.
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8 Kommentare zu „Berlin zählt nach – und plötzlich sieht das Wahlergebnis anders aus“
Millionenkosten:
Sachsen-Anhalt muss Stilllegung großer Chemiefabrik bezahlen
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Als Anfang September das insolvente Chemieunternehmen Leuna Polyamid bekannt gab, dass die Investorensuche gescheitert ist, da sah es das Land Sachsen-Anhalt noch als Aufgabe der Firma, die Stilllegung des großen Werkes vorzunehmen.
Doch schon damals war absehbar, dass das zeitlich und finanziell nicht möglich ist.
MZ
brD=Bananenrepublik Deutschland oder Betrügerrepublik
Anscheinend waren die Auszähler auch schon am Pisa Ergebnis beteiligt. Der Niedergang Deutschlands beginnt in der Schulbildung (und bei der schlechten Erziehung des Nachwuchses).
Ich möchte nicht wissen wenn anstatt einmal, mehrmals gezählt würde, wie viele MANDATE dann geändert werden müßten ?
Komischerweise haben sich die hießigen KLUGSCHEISSER in anderer Länder WAHLEN als BEOBACHTER eingemicht, „richtiger wäre es gewesen“, bei den eigenen Wahlen diese sogenannten KONTROLLEN zu nutzen, da würde es mehr SINN machen ?
Bijan Moini – Der intelligenteste Feind der AfD macht jetzt Kasse
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Bijan Moini, Kopf des AfD-Verbotsgutachtens der GFF, wird zum 1. Oktober Partner der Kanzlei Quadflieg Moini.
Kein Abgang, ein Positionswechsel: Dieselbe Expertise, anderes Preisschild – und für die AfD weiterhin der gefährlichste Gegner im Raum.
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https://www.alexander-wallasch.de/gastbeitraege/bijan-moini-der-intelligenteste-feind-der-afd-macht-jetzt-kasse
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Bijan Moini (* 1984 bei Karlsruhe) ist ein deutscher Schriftsteller, Autor und Jurist.
Moinis Eltern flohen nach der Islamischen Revolution 1979 aus Iran nach Deutschland.[1] Moini studierte Jura in München und Paris. Nach Promotion und Referendariat arbeitete er als Rechtsanwalt für eine Wirtschaftskanzlei und koordiniert heute als Syndikusanwalt[2] Verfassungsbeschwerden der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Er beschäftigt sich mit gesellschaftspolitischen Themen wie Überwachung und Datenschutz, seine Texte erschienen u. a. auf Spiegel Online und in der FAZ sowie regelmäßig bei Deutschlandfunk Kultur.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bijan_Moini
Frankreich brennt:
Linksextreme und Migrantengruppen treiben die Gewalt an
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Frankreich wird von einer Welle schwerer Ausschreitungen erschüttert. Was als Protest von Schülern gegen Lehrermangel, schlechte Lernbedingungen und marode Schulen begann, hat sich in zahlreichen Städten zu offener Straßengewalt entwickelt. Schulen und Fahrzeuge brennen, Polizisten und Feuerwehrleute werden angegriffen, Geschäfte geplündert.
Fast 2.000 Menschen wurden inzwischen festgenommen, Hunderte Einsatzkräfte verletzt.
Von gewöhnlichen „Schülerprotesten“ kann angesichts dieser Bilanz kaum noch gesprochen werden.
https://philosophia-perennis.com/2026/10/02/frankreich-brennt-linksextreme-und-migrantengruppen-treiben-die-gewalt-an/
,was ich dabei nicht verstehe oder anders gesagt vermute, ist das der AFD das doch eigentlich bewusst sein MUSS sie(die AFD) das allerdings so hinnehmen(die Wahlfälschungen) weil Sie nicht genügend Personal haben um die Posten mit fachgerechten Menschen zu besetzen.
Hamburger Parlament:
AfD-Abgeordnete in Handschellen
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Abgeordnete in Handschellen im deutschen Parlament – und ausgerechnet jene Parteien, die unablässig von der „Verteidigung der Demokratie“ sprechen, treiben die Prüfung eines Verbots ihres politischen Konkurrenten voran. Das Bild aus der Hamburgischen Bürgerschaft besitzt eine verstörende Symbolkraft.
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Am Mittwoch, dem 30. September, beschloss die Hamburgische Bürgerschaft mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linken einen Antrag, der den Senat auffordert, sich für eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe einzusetzen.
Diese soll das vorhandene Material über die AfD zusammentragen und prüfen, ob die Voraussetzungen für ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gegeben sind.
Die CDU stimmte ebenso wie die AfD gegen den Antrag….
https://philosophia-perennis.com/2026/10/02/hamburger-parlament-afd-abgeordnete-in-handschellen/