Was ist und was will der BgA?

Den „Bund gegen Anpassung“ – man kann auch „gegen Gleichschaltung“ sagen – gibt es schon lange. Er entstand in besserer und dadurch leider sorgenloserer und illusionsbeladenerer Zeit als heute. Seine Ursprünge und Ziele können Interessierte leicht in der Dokumentensammlung „30 Jahre Ketzer kennenlernen, die vor allem die Kontinuität seiner Ziele belegt. Diese besteht bis heute.

GASTBEITRAG | Die nur scheinbar hoffnungsvollen Verhältnisse der besseren Zeit, in der er entstand, sind heute wesentlich schlechteren gewichen. Ein Teil der Opfer dieser auch damals längst vorhersehbaren Verschlechterung – denn alle Chancen zur Stabilisierung gewisser Errungenschaften etwa der Jahre von 1970–80 wurden vertan und zerstört – bemerkt diese Verschlechterung durchaus und wählt deshalb wenigstens die AfD oder deren außerdeutsche Pendants, gegen untereinander verklumpten und restlos vom US-Giga-Kapital abhängigen und gleichgeschalteten Kartellparteien, was eine gewisse Verbesserung ist. Der Rest steckt ängstlich den Kopf in den Sand oder frißt sogar den stärker als im 3. Reich gleichgeschalteten „Medien“ aus der Hand und erträgt allen Lebensraub fatalistisch: Das Fleisch vom Teller gezaubert, das Auto unter dem Hintern weggezogen, die Heizung geraubt und dazu von den Behörden verarscht, gegängelt und schleimig angelogen.

Wir wollen alle sammeln, die dagegen kämpfen und intellektuelle Disziplin bewahren oder erwerben wollen.

Den primären Grund für das unnötig schlechte Leben Vieler und das vorzügliche ganz, ganz Weniger sahen Marx und Engels in der Eigentumslosigkeit der Masse und dem ungeheuren Eigentum ganz Weniger an den materiellen Lebensgrundlagen, das ihnen die Erpressung der Vielen ermöglicht. Damit haben sie recht, heute mehr denn je – fast die ganze Welt gehört etwa fünfhundert US-Milliardären oder steht durch Aktienanteile unter ihrem Kommando, insbesondere auch die „Medien“ und mittelbar durch diese auch die Wahlergebnisse und dadurch die Regierungen und deren Gewaltapparate. Jedenfalls auf dem weitaus größeren Teil der Erdoberfläche.

Seither ist aber ein weiteres Grundübel hinzugekommen, das Marx und Engels unterschätzten: der Planet ist überfüllt. Mit den vorhandenen – bzw. noch vorhandenen, das Erdöl ist schon ziemlich alle – Ressourcen ist gutes Leben für alle oder wenigstens die Mehrheit der Menschen nicht möglich. Die Schrumpfung der Menschenzahl auf ein planetar verträgliches Maß, zu der jetzt ca. fünf Generationen Ein-Kind-Familie nötig wären, schüfe aber die materielle Voraussetzung für ein allgemein gutes Leben weltweit, sogar ein für viele unvorstellbar besseres als jetzt, das sich noch dazu Tag für Tag verschlechtert – schauen Sie einfach auf Lebensmittelpreise und Parkplatzschwund. Hätte man mit dieser globalen Ein-Kind-Familie doch früher angefangen, etwa bei Gründung der Grünen, dann wäre jetzt schon die Erleichterung groß! Dieser Punkt ist ganz unabhängig von der Verteilung des Vorhandenen: sind auf zehnmal weniger Leute Platz und Ressourcen zu verteilen, kann eben jeder zehnmal so viel bekommen. Die Art der Verteilung ist zweifellos ebenfalls bedeutsam, aber hierzu sekundär. Nur kann jetzt auch die gerechteste Verteilung kein gutes Ergebnis für alle erzielen, da der Planet sich nicht aufblasen läßt und seine Rohstoffe schon gar nicht.

China arbeitete sich durch auch nur eine Generation Ein-Kind-Familie aus tiefstem Elend zu bescheidenem, aber solidem Wohlstand empor. Kein Wirtschaftssystem, das sich ausdenken läßt, hätte ohne diese segensreiche Maßnahme den mathematischen Teufelskreis durchbrechen können. Und, wenig bekannt: aufgrund seiner dünneren Bevölkerung hatte Nordkorea jahrzehntelang einen höheren Lebensstandard als das in US-Hand gefallene Südkorea. Da auf einmal entdeckten auch die US-Mächtigen den Vorteil der Ein-Kind-Familie, verteilten Anti-Baby-Pillen in ihrem Bereich Koreas, behinderten den Außenhandel ihres Klientelstaates nicht und denjenigen seines Nord-Pendants um so mehr, und siehe da: das Verhältnis im Lebensstandard beider Landeshälften drehte sich um. So einfach ist das – laßt Euch keine Scheiße um den Bart schmieren! (Wofür die „Medien“ da sind, inzwischen auch die Schulen.)

Die „Grünen“ waren von Anfang an eine Fälschung: die Natur bzw. „Umwelt“ war ihnen wurscht, denn die Geburtensenkung und natürlich Einwanderungsverbot umgingen sie stets eisern, das Thema interessierte sie nur, aber dafür ganz verbohrt und quasselig, als Vorwand für Verzicht, Verzicht, Verzicht und Gängelung, Gängelung, Gängelung. Aber auch wenn allmählich etliche Leute deren Unredlichkeit und Bösartigkeit durchschauen, so schwingt sich die zaghafte und trotzdem verleumdete und verfolgte einzige größere Opposition, die es gibt, also die AfD, nie zu dieser grundlegenden Kritik auf und vermeidet jedes globale Konzept. Das US-Megakapital der Herren Soros, Gates, Rockefeller, Pew usw. hat aber eines: die Entrechtung der ganzen Weltbevölkerung ohne Extrawürste für die alten Industrienationen zu ihren Gunsten und zur Verewigung ihrer Herrschaft. Dazu ist das Wimmeln nützlich. Leute, die sich nur im Weg stehen und an den nächsten Tag und Winter denken müssen, verlieren Würde, Verstand und Widerstandsfähigkeit. Genau das ist das Ziel der Herren und Meister ihrer sogenannten „Stiftungen“. Es ähnelt dem Ziel der Feudalherren am Ende der Völkerwanderung – deren „Medium“ die Kirche war und sehr gut funktionierte –, und sie behielten ihre Macht bzw. ihre Leibeigenen länger als tausend Jahre, bis die Französische Revolution dem ein Ende setzte.

Unsere vielgepriesene „fdGO“ (freiheitliche demokratische Grundordnung) ist am besten charakterisierbar als „das System der maximalen Unredlichkeit“. Freilich läßt sich für jede Religion etwa dasselbe sagen, egal, ob deren bezahlte Vertreter ihren eigenen Verstand auch gebrochen haben oder nur heucheln. (Für Presseleute, „Moderatoren“ usw. gilt dasselbe.) Nur ein starker Verstand, der durch Übung in der Logik und Erwerb von Grundlagenwissen trittsicher wurde (z.B.: Was ist ein Atom? Was ist ein Gen? Was ist der CO 2 -Kreislauf? Was war die Völkerwanderung, was die Leibeigenschaft, wie hängen Menschenrechte und Französische Revolution zusammen? – bei alledem ist die Schule meist eine schlechte Hilfe), kann genau wie im Mittelalter der geballten Wucht der Propaganda widerstehen. Wenigstens geistig, aber das ist der Anfang (und war es damals auch).

Die Heuchelei der Gewalthaber und besonders ihrer grünen Speerspitze kann man sehr gut an ihrer Haltung zur Geburtenkontrolle beobachten. Denn sie behindern sie auch dann, wenn sie spontan entsteht – wie lange Zeit in den Industriestaaten und sogar z.B. in Thailand – durch steuerliche Geburtenförderung statt Abschreckung vor weiteren Kindern sowie jede Menge Propaganda und „Beratung“.

Man konnte das gut an der Schweizer Staatspropaganda im Mai dieses Jahres beobachten, die die Volksabstimmung „10-Millionen-Schweiz“ [und nicht mehr!] zum Kippen durch die Dummen zu bringen hatte. Zum Beispiel mußte tränenselig ein Opa über schlechte Pflege mangels importierter Billigkräfte klagen, während doch durch den Wegfall der Arbeitslosigkeit, den die Geburtenkontrolle nun einmal bewirkt, genügend Sozialgelder für die Rentnerversorgung gerade frei werden. Allerdings macht die Vollbeschäftigung die „Beschäftigten“ wieder streikfähig, und genau da liegt der Hase im Pfeffer, nirgendwo sonst. (Marx nannte dieses den Kapitalbesitzern wohlgefällige, da in Lohndrückung resultierende Phänomen, er war ja kein weltfremder Spinner, „Konkurrenz der Arbeiter untereinander“.)

Den wohl größeren Teil der gespreizt so genannten „Biodiversität“ hat die Überbevölkerung unseres Planeten schon vernichtet. Sumatra­nashorn oder Yangtsedelphin seien nur herausgegriffene Erinnerungsmarker, den Insekten geht es wohl noch schlechter. Großeltern fragen! Das geht auf dieser Basis nicht anders, so grün ein freiwilliger Idiot jetzt quasseln mag, und nennt sich „das sechste Aussterbeereignis“. Aber es ist das erste, in dem eine Art die mögliche Biomasse, die unsere Biosphäre erlaubt, monopolisiert hat; die fünf davor waren geologisch oder kosmisch (Riesenmeteor) bedingt. Nur: eine Lösung (obwohl viel schon unwiderruflich versaut und vernichtet ist) ist nur weltweit möglich, sonst wirken die arm gehaltenen Länder als globale Streikbrecher.

Daher unsere Parole:

Stören Sie sich nicht an Hammer und Sichel. Sie symbolisieren nur, daß wir auf dem Planeten nur nützliche Leute haben wollen (zu denen natürlich auch unproduktive Berufe gehören wie Ärzte, Lehrer und ­Ingenieure, aber nicht Milliardäre, Berufslügner und Politniks).

Wir empfehlen dringend die Lektüre unserer abwechslungsreichen Zeitschrift Ketzerbriefe (in einem Unrechts- und Lügensystem muß man sich freilich etwas anstrengen, um an sie heranzukommen – beispielsweise verbreiten Buchhandlungen oft die Lüge, sie seien vergriffen. Das stimmt ganz und gar nicht), denn sie erleichtert es, dem Propagandabombardement standzuhalten und der Gleichschaltung zu widerstehen.

Auf dieser Grundlage kann die disziplinierte Diskussion der Frage „Was tun?“ überhaupt erst losgehen.

Weitere Informationen zum Bund und seinen Aktivitäten finden Sie auf https://www.bund-gegen-anpassung.com/de

***

Hier bestellen und weiterlesen!

Ketzerbriefe 258 – Flaschenpost für unangepaßte Gedanken, 80 S., € 5.-,

ISSN 0930-0503 / ISBN 978-3-89484-321-2

Im Abonnement (6 Hefte) € 37,50 inkl. Versandkosten

Inhalt

Toussaint Louverture, oder: Die Kunst, mit dem Teufel zu tanzen

von Peter Priskil

von Peter Priskil Schade, 10-Millionen-und-mehr-Schweiz!

von Mirjam Stolz

von Mirjam Stolz Wer die Vergangenheit beherrscht… – »Fahrenheit 451« wird wahr!

von Kerstin Steinbach

von Kerstin Steinbach Dokumentation der Ärzteverfolgung und

letzte Meldung im Fall Dr. Witzschel

Achtung: nächster Verfassungsbruch geplant

von Kerstin Steinbach

von Kerstin Steinbach AHRIMAN in eigener Sache

Pressemitteilung vom Juni 2026 57

Pressemitteilung vom Juni 2026 57 Der Ketzer warnt:

Leihwagen im Urlaub – nicht nur der Spion fährt mit!

Leihwagen im Urlaub – nicht nur der Spion fährt mit! Die Rose und die Künstliche Intelligenz

von Fritz Erik Hoevels

von Fritz Erik Hoevels Citizen vigilante – und das zweierlei Zensurmaß der »FSK«

von Beate Skalée

von Beate Skalée Ein Blick in die chinesische Volksküche

von Isabelle Armand

von Isabelle Armand »Apocalypse now« in Südbaden

von Peter Priskil

von Peter Priskil Wo kämen wir hin, wenn sich das Volk

in seine eigenen Angelegenheiten einmischt?

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.