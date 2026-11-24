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Lettlands Präsident Edgars Rinkēvičs hält im kommenden Jahr einen Wendepunkt im Krieg in der Ukraine für möglich. Das sagte er in einem Interview mit Reuters. Der Kreml hatte erklärt, Russland werde seine Ziele erreichen und bevorzuge dafür einen friedlichen Weg.

Die Ukraine sei mit einem „perfekten Sturm“ konfrontiert, sagte Rinkēvičs. Europa sei jedoch bereit zu helfen.

„Wenn wir sehen, dass die Ukraine sowohl militärisch als auch wirtschaftlich durchhält – und ich bin überzeugt, dass sie durchhalten wird –, könnte der Wendepunkt im kommenden Jahr eintreten, im Frühjahr oder Sommer“, sagte er.

*Der englische Ausdruck „perfect storm“ bezeichnet das seltene Zusammentreffen mehrerer ungünstiger Faktoren, die gemeinsam weitaus gravierendere Folgen haben als jeder einzelne für sich.

Das „Wall Street Journal“ berichtete Ende Oktober, Kiew bereite sich angesichts von Stromausfällen und Störungen der Wasserversorgung auf den härtesten Winter seit Beginn der Kampfhandlungen vor.

„In diesem Winter werden Stromausfälle, Reparaturen, Wiederherstellungsarbeiten und weitere Ausfälle aufeinanderfolgen“, sagte der Direktor des Zentrums für Energieforschung.

Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete die Angriffe auf die Ukraine als „wirksam und zum richtigen Zeitpunkt erfolgt“. Sie erschwerten den Transport von Ausrüstung und Munition sowie die Ablösung von Soldaten an der Front und beeinträchtigten den Betrieb von Rüstungsunternehmen.

Der Kreml hat wiederholt erklärt, Russland werde seine Ziele erreichen und ziehe dabei eine friedliche Lösung vor.

„Wenn sich keine ausreichenden Möglichkeiten eröffnen, unsere Ziele mit friedlichen Mitteln zu erreichen, werden wir sie mit militärischen Mitteln erreichen“, hieß es vergangene Woche aus dem Kreml.

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