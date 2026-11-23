Russisches Kriegsschiff im Mittelmeer versenkt – Moskau kündigt Vergeltung gegen Ukraine an + NEW YORK: Joggerin (28) erstochen: Ex-Polizist behauptet „Allah befahl es mir“ + FBI warnt: KI-Hacker knacken Firmennetze in unter drei Stunden + Rassismusdebatte: „Lumumba“ Kakaogetränk auf Weihnachtsmärkten sorgt erneut für Diskussionen + 14-jährige Mädchen überfallen sechs Frauen in Wien

+++

Die EU zieht die Demokratieschrauben an, bevor 2027 die Wähler „falsch“ wählen

Die EU-Kommission bereitet sich auf das Superwahljahr 2027 vor, in dem rechte Mehrheiten in Frankreich, Italien und Polen die Brüsseler Agenda zu Klima, Krieg und Migration kippen könnten. Mit neuen DSA-Leitlinien will sie „ausländische Einmischung“ und Desinformation schon ein halbes Jahr vorher bekämpfen, notfalls gegen den Willen der eigenen Bürger.

Im kommenden Jahr stehen in mehreren großen EU-Staaten Wahlen an, die die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Rat nachhaltig verändern können. Eine Analyse des Zentrums für Europäische Politik spricht von einem echten Schicksalsjahr. Präsidentschaftswahl in Frankreich im April, Parlamentswahlen in Italien, Polen und Spanien sowie weitere Abstimmungen in Finnland, Griechenland und anderen Ländern. Zusammen repräsentieren die vier bevölkerungsreichsten dieser Staaten fast die Hälfte der EU‑Bevölkerung. Ein Erfolg des Rassemblement National in Frankreich oder ein Erstarken rechter Kräfte in Polen und Italien würde die bisherige Linie der Kommission zu Klima/Deindustrialisierung, Ukrainekonflikt und Massenmigration erheblich erschweren.

Wohl darum hat die Europäische Kommission am 10. November 2026 eine „gezielte Konsultation“ zu überarbeiteten Wahl-Leitlinien unter dem Digital Services Act gestartet. Weiterlesen auf report24.news

+++

Russisches Kriegsschiff im Mittelmeer versenkt – Moskau kündigt Vergeltung gegen Ukraine an

Russland hat nach ukrainischen Drohnenangriffen auf zwei russische Schiffe vor der Küste Libyens Vergeltung angekündigt. Bei der Attacke wurde nach ukrainischen Angaben ein modernes Kriegsschiff versenkt.

Russland hat nach einem erfolgreichen ukrainischen Angriff auf ein Kriegsschiff im Mittelmeer Vergeltung angekündigt. „Die Angriffe werden nicht unbeantwortet bleiben“, erklärte der russische Botschafter in Libyen, Aydar Aganin. Moskau werde mögliche Reaktionen prüfen.

Aganin bezeichnete die Angriffe als „terroristisch“. Die Ukraine versuche, den Konflikt auf „Meeresgebiete weit entfernt von der Kampfzone“ auszuweiten und „Dritte in ihre Abenteuer hineinzuziehen“. Den „westlichen Unterstützern“ der Ukraine warf der Botschafter vor, solche Operationen mit Geheimdienstinformationen und logistischer Hilfe zu unterstützen. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

NEW YORK: Joggerin (28) erstochen: Ex-Polizist behauptet „Allah befahl es mir“

Eine 28-jährige Joggerin wird in New York brutal niedergestochen und stirbt wenige Tage später. Der mutmaßliche Täter, ein ehemaliger Polizist, liefert aus dem Gefängnis eine erschütternde Erklärung: Allah habe ihm den Mord befohlen.

Ein brutaler Mord erschüttert New York: Die 28-jährige Katie Suarez war am 30. Oktober im Stadtteil Bath Beach in Brooklyn joggen, als sie plötzlich mit einem Messer attackiert wurde. Der Angreifer stach ihr zweimal in den Hals. Ihr eigener Vater entdeckte die junge Frau schwer verletzt und bewusstlos auf dem Gehweg. Drei Tage später starb sie im Krankenhaus.

Als mutmaßlicher Täter wurde der 27-jährige Sayed Mohassib festgenommen. Der ehemalige Polizist und US-Marine-Soldat sorgt nun mit Aussagen aus dem Gefängnis für Entsetzen. Gegenüber der New York Post behauptete er: „Allah sagte mir, ich solle einen Menschen töten. Also habe ich sie getötet, die Joggerin Katie Suarez.“

„Ich kannte sie nicht, sie war einfach da“

Weiterlesen auf exxpress.at

+++

FBI warnt: KI-Hacker knacken Firmennetze in unter drei Stunden

Das FBI warnt vor einem KI-Werkzeug, mit dem Kriminelle und staatliche Hacker in fremde Computersysteme eindringen. In einigen Fällen vergingen laut der US-Bundespolizei weniger als drei Stunden vom ersten Ausspähen eines Ziels bis zum Zugriff mit Administratorrechten.

Das Programm heißt ARTEX. Ursprünglich war es ein legitimes Werkzeug für sogenannte Penetrationstests, mit denen Sicherheitsexperten Schwachstellen aufspüren, bevor Kriminelle sie finden. Seit mindestens August 2026 nutzen Angreifer es jedoch gegen Banken, Kliniken, Behörden und Technologiefirmen.

Die Warnung des FBI stammt vom 13. November. Besonders brisant: Laut FBI können damit auch Täter mit wenig technischem Wissen komplexe Angriffe auf mehrere Organisationen gleichzeitig führen. Weiterlesen auf nius.de

+++

Rassismusdebatte: „Lumumba“ Kakaogetränk auf Weihnachtsmärkten sorgt erneut für Diskussionen

Der Name eines beliebten Weihnachtsmarktgetränks sorgt erneut für Diskussionen. Kritiker sehen darin eine Anspielung auf die Ermordung des früheren kongolesischen Premierministers Patrice Lumumba.

Kurz vor Eröffnung der Weihnachtsmärkte in Deutschland ist auch die Debatte um die Bezeichnung eines beliebten Heißgetränks wiedergekehrt.

[…] Die Debatte ist nicht neu – und in den vergangenen Jahren haben mehrere Städte und Veranstalter Standbetreibern zu verstehen gegeben, dass die Verwendung dieser Bezeichnung für Kakao mit Rum nicht erwünscht sei. So darf das Getränk seit dem Vorjahr in Kassel nicht mehr unter diesem Namen angeboten werden. Standbetreiber haben den Namen seither entweder abgewandelt oder bieten schlicht „Kakao mit Rum“ oder „Kakao mit Amaretto“ an. Weiterlesen auf epochtimes.de

+++

Zweistellige Millionensummen für den Schutz unserer Jobcenter

Gut 52 Millionen Euro kostet die Beitrags- und Steuerzahler allein die Sicherung von rund 160 der über 400 Jobcenter vor “aggressiven Kunden” in den Jahren 2024 und 2025, hat die größte Oppositionsfraktion im Bundestag jetzt mit einer parlamentarischen Anfrage herausgefunden.

Seit Beginn der unbegrenzten Einwanderungswelle ins deutsche Sozialsystem vor über zehn Jahren leben und arbeiten Mitarbeiter in den Jobcentern inzwischen höchst gefährlich. Fast täglich müssen sie Beleidigungen, Anfeindungen und sogar brutale Angriffe von unzufriedenen und aggressiven Kunden hinnehmen. Meist haben die Randalierer in den Jobcentern jedoch einen Migrationshintergrund, was Politiker und Medien „unserer Demokratie“ gerne bestreiten und gesichert vertuschen wollen. Doch die zunehmenden Sicherheitsmaßnahmen bei Jobcentern, die Beitrags- und Steuerzahler inzwischen mit zweistelligen Millionensummen erwirtschaften müssen, sprechen eine deutliche Sprache. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

14-jährige Mädchen überfallen sechs Frauen in Wien

Drei erst 14-jährige Mädchen sollen in Wien sechs Frauen überfallen und brutal attackiert haben. Eine Verdächtige sitzt bereits in U-Haft.

Wieder ein erschreckender Fall von Jugendkriminalität in Wien! Drei erst 14-jährige Mädchen sollen im September und Oktober in gleich vier Wiener Bezirken eine Raubserie verübt haben. Das Trio soll insgesamt sechs Frauen im Alter zwischen 42 und 68 Jahren überfallen haben. Eine der Jugendlichen sitzt in Untersuchungshaft.

Trio ging auf Frauen los

Laut Polizei schlug das Trio in den Wiener Bezirken Margareten, Mariahilf, Neubau und Rudolfsheim-Fünfhaus zu. Die Mädchen hatten es offenbar gezielt auf Frauen abgesehen, die alleine unterwegs waren. Häufig lauerten sie ihren Opfern in der Nähe von Parks auf. Weiterlesen auf heute.at

+++ VIDEO DES TAGES +++

+++

Hier geht es zu den SHORT NEWS von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Die wichtigsten Nachrichten jeden Morgen Aktuelle Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abmelden. E-Mail-Adresse