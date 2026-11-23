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Mehr als 450 Schulen in Deutschland haben Bombendrohungen erhalten. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf die Polizei.

Die Polizei Freiburg teilte mit, sie habe zahlreiche Hinweise auf Bombendrohungen an Schulen erhalten, unter anderem über den Polizeinotruf. „Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Drohungen per E-Mail an mehr als 450 Schulen im ganzen Land verschickt“, hieß es in der Mitteilung. Die Polizei ermittelt, um den Absender zu identifizieren.

Alle an die Schulen verschickten E-Mails waren gleichlautend. Die Thüringer Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten. Die Ermittler stufen die Bombendrohungen derzeit als unglaubwürdig ein. Die Polizei riet von Evakuierungen ab. Mehrere Schulen schickten ihre Schüler dennoch nach Hause. Zu diesen Schulen wurden auch Polizeistreifen entsandt.

In Dresden und Umgebung gingen nach Angaben eines Polizeisprechers 90 Meldungen über Bombendrohungen an Schulen ein. Hinweise auf eine ernsthafte Gefährdung gebe es jedoch nicht.

Auch Schulen in Dänemark erhielten Bombendrohungen. Zuvor hatte es in Italien ähnliche Drohungen gegen Tausende Schulen gegeben.

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