Bombendrohungen gegen rund 300 Schulen: Meloni beruft Krisensitzung ein

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Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat nach einer Serie anonymer Bombendrohungen gegen Schulen im ganzen Land eine Krisensitzung im Regierungssitz Palazzo Chigi einberufen. Das Treffen ist für 16 Uhr angesetzt, wie die italienische Zeitung „Il Messaggero“ berichtet.

An der Sitzung sollen die stellvertretenden Ministerpräsidenten Matteo Salvini und Antonio Tajani, Innenminister Matteo Piantedosi, Verteidigungsminister Guido Crosetto und der Staatssekretär im Amt der Ministerpräsidentin, Alfredo Mantovano, teilnehmen. Erwartet werden auch die Leiter der Nachrichtendienste und der nationalen Cybersicherheitsbehörde.

Rund 300 Schulen erhielten Bombendrohungen. Bildungsminister Giuseppe Valditara rechnet damit, dass die Zahl weiter steigt. An betroffenen Schulen wurden Schüler und Personal in Sicherheit gebracht. Sprengstoffexperten überprüfen die Gebäude. Bereits wenige Tage zuvor hatten 280 Schulleiter ein ähnliches Schreiben erhalten.

Der Verfasser einer der Nachrichten unterzeichnete als „Michail Antropow, Anführer des Wilajets Misogynistan“. In dem Schreiben drohte er damit, die Adressaten zu vernichten und einen „Völkermord an den Italienern“ zu verüben. Er behauptete, in einer Plastiktüte befinde sich ein leistungsstarker Sprengsatz mit Fernzünder. Die Drohung richtete sich auch gegen Meloni: Angeblich sei im Motor ihres Autos eine Bombe platziert worden.

Verteidigungsminister Crosetto sagte, die Absicht sei klar: Die Verfasser wollten Angst und Unruhe verbreiten. Bildungsminister Valditara rief dazu auf, Ruhe zu bewahren. Ein tatsächliches Risiko bestehe „praktisch nicht“, sagte er. Er sprach von einem Cyberangriff.

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