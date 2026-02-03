Kriminelle Clan-Strukturen in Deutschland umfassen schon mehr als 500.000 Mann

Tschechiens neuer Umweltminister Macinka: „Klimakrise ist beendet“ + Erzbischof Viganò wirft globaler Elite „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ vor + Stadtzentren als „Angsträume“, Stadtbild-Probleme – Rewe-Chef will Laden in Köln schließen + Mehrheit der Österreicher lehnt weitere EU-Ukrainehilfen ab

+++

Tschechiens neuer Umweltminister Macinka: „Klimakrise ist beendet“

Die neue Prager Regierung unter Ministerpräsident Andrej Babiš (Babisch) ist betont konservativ. Folgerichtig erteilt der neue Umweltminister Petr Macinka der grünen Klimapolitik eine Absage.

Macinka ist Chef der Partei Motoristé sobě, deutsch Autofahrer unter sich oder Autofahrer für sich selbst, außerdem ist er ein Sprecher des liberalen Václav-Klaus-Instituts.

Im tschechischen Fernsehen sagte Macinka nach der Vereidigung:

„Ich möchte die tschechische Öffentlichkeit beruhigen und sagen, dass – im übertragenen Sinne – mit diesem Tag die Klimakrise in der Tschechischen Republik beendet ist (…) Ich weiß nicht, ob das die Aktivisten beruhigen wird, aber die Klimakrise ist vorbei.“

Aktivisten brauchen aber die Krise als Rechtfertigung für hohe Einnahmen aus Spenden und Steuern. Prompt stand eine Demonstantengruppe vor dem Umweltministerium und Greenpeace kletterte wie gewohnt an der Fassade hoch und hängte ein Plakat daran: „Lasst uns die Natur verteidigen“.

+++

Erzbischof Viganò wirft globaler Elite „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ vor

Der katholische Rebell Erzbischof Carlo Maria Viganò meldet sich wieder zu Wort und nennt weltweite Eliten, die an einem koordinierten Plan zur totalitären Kontrolle beteiligt sind. Von Fauci bis Gates, von Soros bis Schwab – er beschuldigt sie aller Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Vorige Woche gab Erzbischof Carlo Maria Viganò – ehemaliger Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten – eine scharfe Erklärung gegen die mächtigsten Institutionen und Persönlichkeiten der Welt ab. Seine Worte waren nicht in Theologie verhüllt oder durch Diplomatie abgeschwächt. Sie waren scharf, bewusst gewählt und explosiv.

„Ein krimineller globaler Plan“: Viganò prangert die tiefe Infiltration an

„Eine gefährliche subversive Elite hat die höchsten Ebenen westlicher Institutionen infiltriert, um einen kriminellen globalen Plan umzusetzen“,

erklärt Viganò.

+++

Kriminelle Clan-Strukturen in Deutschland umfassen schon mehr als 500.000 Mann

Clans werden als lockere soziale Verbände definiert, die auf gemeinsamer Herkunft und familiären Bindungen beruhen. Hierarchien und interne Regeln dominieren, die manchmal über dem staatlichen Recht stehen und Ermittlungen behindern. Viele Mitglieder sind in Branchen wie dem Sicherheitsdienst tätig, wo sie Einfluss ausüben können.

Die Herkunft dieser Gruppen ist vielfältig: Dreizehn stammen aus arabischen Regionen, elf gehören zur Mhallamiye-Gemeinschaft mit Wurzeln in der Türkei, Libanon oder Syrien. Neun haben türkische Ursprünge, zwei sind kurdisch und eine kommt vom Westbalkan. Diese migrantischen Einflüsse prägen die Strukturen und machen sie zu einem transnationalen Phänomen.

Die kriminellen Aktivitäten reichen von wiederholten Delikten bis zu schweren Verbrechen. Im Jahr 2023 wurden 727 Personen mit Clan-Bezug als Tatverdächtige registriert, ein Wert, der 2024 auf 565 sank – ein positiver Trend, der auf verstärkte Polizeiarbeit hindeuten könnte. Dennoch bleiben Herausforderungen: 22 Clans operieren auch in anderen EU-Ländern oder darüber hinaus, und vier pflegen dauerhafte Kontakte zu ausländischen Netzwerken. Solche Verbindungen erschweren die Bekämpfung und erfordern internationale Kooperation. (…)

Diese Zahlen stammen aus einer parlamentarischen Anfrage, die von der AfD initiiert wurde und das Innenministerium zur Offenlegung zwang. Die schätzungsweise halbe Million an Clanmitgliedern in Deutschland sollte Besorgnis erregen, immerhin ist das die Stärke einer Armee, die jederzeit gegen die bestehende Ordnung im Land in Stellung gebracht werden kann.

+++

Stadtzentren als „Angsträume“, Stadtbild-Probleme – Rewe-Chef will Laden in Köln schließen

Der Inhaber einer Rewe-Filiale im Zentrum von Köln zeigt sich zunehmend ernüchtert und schließt sogar eine Aufgabe des Standorts nicht mehr aus. Den Markt in der Opern-Passage gibt es seit 2014, doch nach über einem Jahrzehnt steht seine Zukunft nun auf der Kippe.

Lutz Richrath sieht sich mit immer gravierenderen Problemen konfrontiert. Wie das Branchen-Magazin Lebensmittel Praxis berichtet, sei ein regulärer Betrieb ohne den Einsatz eines Sicherheitsdienstes nicht mehr möglich. Besonders die Situation rund um den Standort im Karree Breite Straße, Neue Langgasse und Glockengasse bereite ihm große Sorgen.

+++

Epidemiologe: „Mehr als 70 Prozent der Menschheit haben eine chemische Lobotomie hinter sich, getarnt als Impfung.“

Der Epidemiologe Nicolas Hulscher hat krasse Aussagen zu den möglichen Folgen der COVID-19-mRNA-Impfung gemacht. Nach seiner Darstellung hätten „mehr als 70 Prozent der Menschheit eine chemische Lobotomie hinter sich, die als Impfung getarnt ist“.

Zur Begründung verweist Hulscher auf zwei kürzlich veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete Studien, die mRNA-Impfstoffe mit schwerwiegenden neurologischen und psychiatrischen Nebenwirkungen in Verbindung bringen.

Over 70% of humanity underwent a chemical lobotomy masquerading as “vaccination.” Two of our peer-reviewed studies identified 146 serious brain, spinal cord, and psychiatric adverse events linked to mRNA — some of which include: 📈 Prion disease — 847× more likely vs. flu shot… pic.twitter.com/zsd15rm6ha — Nicolas Hulscher, MPH (@NicHulscher) January 26, 2026

+++

Mehrheit der Österreicher lehnt weitere EU-Ukrainehilfen ab

Eine aktuelle Umfrage der “Heute” zeigt: Die Mehrheit der Bürger in Österreich ist gegen zusätzliche Ukraine-Hilfen. Stattdessen sollen die Mittel im Inland verwendet werden. Doch das hart erarbeitete Steuergeld wird trotzdem weiter hemmungslos ins Ausland geschoben.

Eine aktuelle Umfrage von Unique Research im Auftrag von “Heute” hat ergeben, dass die Österreicher weitere Hilfen für die Ukraine mehrheitlich ablehnen: 58 Prozent der Befragten wollen ein Ende der Zahlungen. Stattdessen sollten die Mittel in Österreich verwendet werden.

Nur 30 Prozent dagegen halten weitere Hilfen für sinnvoll. 9 Prozent gaben sich unentschlossen, 14 Prozent machten keine Angabe.

Die meisten Befürworter weiterer Ukraine-Hilfen tummelten sich bei den Grün-Wählern (hier waren 67 Prozent für weitere Unterstützungsleistungen und nur 19 Prozent dagegen). Danach folgten mit 51 Prozent dafür und 39 Prozent dagegen die SPÖ-Wähler.

+++

Frankreich: Mann hat Weltkriegsgranate im Rektum — Klinik muss geräumt werden

Ein Mann in Frankreich verursacht die Räumung eines Krankenhauses. Zuvor war er mit einer Granate im Po in die Klinik gekommen. Das Personal musste den Kampfmittelräumdienst rufen.

Ein Krankenhaus in der Stadt Toulouse in Frankreich musste am Samstagabend evakuiert werden, weil ein Mann eine Weltkriegsgranate im Rektum hatte. Das berichtete zuerst die Lokalzeitung „La Depeche“.

So wurde der 24-jährige Franzose am Samstagabend zunächst mit Schmerzen im Gesäß in das Rangueil Notfallkrankenhaus in Toulouse eingeliefert. Der Mann soll auf Nachfrage erklärt haben, sich einen „Gegenstand“ eingeführt zu haben. „Er befand sich in einem Zustand extremer Unbehaglichkeit, nachdem er sich einen großen Gegenstand in den Enddarm eingeführt hatte“, so ein Ermittler gegenüber der britischen „Daily Mail“.

Da unklar gewesen sei, ob die Granate noch scharf war, rief das medizinische Personal zunächst die Rettungskräfte zusammen mit dem Kampfmittelräumdienst. Zudem wurde die Klinik evakuiert.

+++ REALSATIRE +++

Lauterbach: Long Covid kann auch „durch die Impfung kommen“

Wissen das die Krankenkassen, die bei diagnostizierten „Impfschäden“ die Behandlung nicht zahlen, auch?

Wie viele Menschen sind laut diesen unter massivem Druck auf die Bevölkerung staatlich verordnetem „Impfschaden-Long Covid“ jetzt genau erkrankt oder gar gestorben?

Würde das Vergehen dann nicht in die Rubrik „schwere Körperverletzung mit eventueller Todesfolge“ fallen?

Warum sind Herr Lauterbach und alle anderen Verantwortlichen dann noch nicht auf der Anklagebank?

