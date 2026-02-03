Von wegen „rechte Verschwörungstheorie“ – Linke Politikerin hofft auf „Umvolkung“

Die linke EU-Politikerin Irene Moreno | Bild: Wikipedia/UGT – Unión General de Trabajadoras y Trabajadore Lizenz: CC BY 2.0

Eine linke Politikerin bestätigt, dass die Linken in Europa den Bevölkerungsaustausch wollen. Wenn Patrioten bisher äußerten, dass hinter der überwiegend illegalen Masseneinwanderung nach Europa der Plan stehe, die autochthone Bevölkerung durch Einwanderer ersetzen zu wollen, wurden sie vom politisch-medialen Komplex entweder als „Verschwörungstheoretiker“ oder als „Rechtsextremisten“ abgestempelt.

Doch nun forderte die frühere spanische Gleichstellungsministerin und nunmehrige EU-Abgeordnete Irene Moreno bei einer Veranstaltung in Saragossa, bezugnehmend auf das Vorhaben der Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez, den Aufenthalt von einer halben Million Migranten zu legalisieren, dass man den Fremden auch gleich die Staatsbürgerschaft und damit das Wahlrecht geben sollte.

Umvolkung jetzt „Austauschtheorie“

Moreno, die der linken Partei Podemos angehört, stört, dass die Spanier immer häufiger rechte Parteien wählen, dass die patriotische Partei Vox im Aufwind ist:

„Ich hoffe auf eine Austauschtheorie, ich hoffe, dass wir dieses Land mit Einwanderern von Faschisten und Rassisten befreien können. Unabhängig von ihrer Hautfarbe, ob Chinesen, Schwarze oder Braune.“

Während die linksdominierten Konzernmedien Morenos Hass auf das eigene Volk verschweigen, kamen von rechten Politikern klare Worte. Der polnischen Zeitung „Do Rzezcy“ sagte der Parlamentsabgeordnete Pawel Jablonski von der PiS-Partei:

„Genau das ist das Ziel der Linken und der Liberalen, die die EU regieren. Deshalb haben sie den Migrationspakt durchgesetzt. So viele neue Bürger wie möglich, aus dem Ausland importiert – dies ist eine Hoffnung für sie, bei den Wahlen zusätzliche Stimmen zu gewinnen und die Macht zu behalten.“

Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.

Anmerkung der Redaktion: Dass solche Elemente wie diese EU-Abgeordnete vom Establishment als „pro-europäisch“ bezeichnet, während anständige Menschen, die unser Europa nicht in ein kalifatartiges Konstrukt umgewandelt sehen wollen, als „europafeindlich“ beschimpft werden, stellt ein klassisches Beispiel für eine orwell‘schen Verdrehung dar.



