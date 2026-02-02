Epstein-Akten: Bill Gates, russische Prostituierte und Antibiotika für die Ehefrau

+ Birmingham: Verurteilter Islam-Terrorist will in den Stadtrat + Straßenschlacht in Italien: Linksextremisten greifen Polizisten mit Hammer an + Florida schafft alle Impfpflichten ab + Europas größte Insektenfarm insolvent +

Birmingham: Verurteilter Islam-Terrorist will in den Stadtrat

Nach einem vielfältig verbrachten Leben will ein verurteilter islamischer Terrorist Stadtrat in Birmingham werden. Nichts könnte bezeichnender sein für den Zustand des UK im Jahr 2026. Die zweitgrößte Stadt im Königreich kippt um – und ist deutschen Kommunen nur um Jahre voraus.

Der Kandidat Shahid Butt ist heute 60 Jahre alt. Der gebürtige Pakistaner war als Kind nach London gekommen. Später folgte er dem Ruf eines islamischen Hasspredigers, trainierte in einem Terrorcamp und ging in den Jemen, um dort Anschläge auf das britische Konsulat in Aden, die anglikanische Kirche und ein schweizerisches Hotel zu planen. Dafür wurde er in dem islamischen Staat zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Butt war damals 33 Jahre alt. Heute sagt er über diese Zeit: „Ich bin jemand, der immer an vorderster Front stand. Diejenigen, die mich kennen, wissen: buchstäblich an vorderster Front.“ Aber angeblich wurde sein Geständnis durch Folter erzwungen, und Beweise wurden gefälscht, behauptet Butt nun auch laut dem Telegraph. Weiterlesen auf tichyseinblick.de

Straßenschlacht in Italien: Linksextremisten greifen Polizisten mit Hammer an

Nach den schweren Ausschreitungen in Turin wird der Ton in Rom schärfer. Regierungschefin Meloni sieht gezielte Attacken auf staatliche Institutionen – und fordert Konsequenzen.

Bei schweren Ausschreitungen rund um eine Demonstration für das im Dezember geräumte linke Kulturzentrums Askatasuna in Turin sind am Samstagabend 31 Polizisten verletzt worden. Zehn Menschen wurden demnach festgenommen. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni beklagte “gewalttätige Angriffen mit dem Ziel, den Staat und seine Vertreter zu treffen”.Weiterlesen auf exxpress.at

Florida schafft alle Impfpflichten ab

Große Neuigkeiten aus den USA: Der Surgeon General von Florida, Joseph Ladapo, hat angekündigt, dass ALLE Impfmandate im Bundesstaat beendet werden. Nicht nur die für COVID, sondern sämtliche Impfpflichten! Der Saal explodierte vor Begeisterung.

Ladapo sagte: „Jede einzelne ist falsch und trieft vor Verachtung und Sklaverei! Wer bin ich oder sonst jemand, Ihnen zu sagen, was Sie in Ihren Körper tun sollen? Wer bin ich, Ihnen zu sagen, was Ihr Kind in seinen Körper tun soll? Ich habe dieses Recht nicht. Ihr Körper ist ein Geschenk von Gott. Was Sie in Ihren Körper tun, hängt von Ihrer Beziehung zu Ihrem Körper und zu Gott ab.“

„Fast jeder Staat hat sie. Das ist FALSCH.“

🚨MAJOR BREAKING: The Surgeon General of Florida just announced ALL VACCINE MANDATES IN FLORIDA will be ENDED, and the room erupted. All. Not just COVID. ALL. JOSEPH LADAPO: „Every last one is wrong and DRIPS with disdain and slavery! Who am I, or anyone else, to tell YOU what… pic.twitter.com/kXAC6NKHBT — Right Scope 🇺🇸 (@RightScopee) February 1, 2026

Epstein-Akten: Bill Gates, russische Prostituierte und Antibiotika für die Ehefrau

Die große Hoffnung der Demokraten, mit dem neuen Schwung an Epstein-Akten würde man US-Präsident Donald Trump an den Karren fahren können, ging nicht auf.

Vielmehr trifft es nun die globalistischen Eliten selbst. Darunter auch der von Linken verehrte Multimilliardär Bill Gates, der auch während der Corona-Zeit eine äußerst zwielichtige Rolle gespielt hat.

Immer wieder versuchte das Demokraten-Establishment Donald Trump wegen Jeffrey Epstein einen Strick zu drehen. Doch bislang, so scheint es, trifft es vor allem die eigenen Leute. Erst Larry Summers, dann Bill Clinton, jetzt Bill Gates. Der Mann, der sich als globaler Impfheiland, Philanthrop und moralische Instanz inszeniert hat, stolpert erneut über die Leichen im Keller des toten Sexualstraftäters. Und diesmal sind es keine vagen Kontakte oder belanglosen Dinner, sondern interne Epstein-Mails mit pikanten Details. Weiterlesen auf report24.news

Warnstreik: Deutschland steht still

Um 3 Uhr früh hat der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) begonnen. Bestreikt werden rund 150 kommunale Verkehrsbetriebe in ebenso vielen Städten und Landkreisen in allen Bundesländern, außer Niedersachsen. Dort gilt noch die Friedenspflicht. (…)

Ein Kuriosum gibt es in Berlin: Der CDU/SPD-Senat und die Gewerkschaft haben sich darauf geeinigt, dass die Straßenbahnen fahren, damit die Oberleitungen nicht wieder einfrieren. Dies hatte zuletzt zu einem tagelangen Ausfall geführt. Die Fahrer dürfen allerdings keine Fahrgäste mitnehmen und fahren an den Haltestellen durch.

In Mecklenburg-Vorpommern muss aufgrund des Ausfalls des ÖPNV heute nur zur Schule kommen, wer unbedingt möchte. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) setzte die Schulpflicht aus. Via jungefreiheit.de

Europas größte Insektenfarm insolvent

Es gibt auch gute Nachrichten: Die französische Firma Ynsect, die von der EU mit 500 Mio Euro(!) gefördert wurde, um den Bürgern Insekten statt Schnitzel schmackhaft zu machen, hat Insolvenz angemeldet.

Via puls-info.de

Klimaforscher prophezeite vor 20 Jahren „nie wieder Schnee“: Heute reagiert er nicht mehr auf Anfragen

Vor 20 Jahren verkündete der Meteorologe Mojib Latif das Ende der klassischen Winter in Deutschland. Eine Prognose, die schlecht gealtert ist. Heute schweigt der Experte.

Berlin versinkt in Eis, Schnee und Dauerfrost. Wer in diesen Tagen durch die Hauptstadt navigiert, erlebt ein Szenario, das nach den gängigen Prognosen der Jahrtausendwende eigentlich der Vergangenheit angehören sollte. Fast täglich werden Glatteiswarnungen gemeldet, der öffentliche Nahverkehr kapituliert vor vereisten Weichen, und die Gehwege sind nicht selten unter einer dicken Schnee- und Eisdecke verborgen. Es ist ein Winter, den einer der prominentesten Klimaforscher Deutschlands bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten für faktisch unmöglich erklärt hatte.

Via berliner-zeitung.de

+++ SATIRE +++

Neueste Ergebnisse der Klimaschutz-Politik

