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In Russland beginnt an diesem Wochenende die Wahl zur Staatsduma. Vom 18. bis 20. September sind Millionen Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und über die Zusammensetzung des neuen Parlaments zu entscheiden. Gewählt werden insgesamt 450 Abgeordnete.

Millionen Wähler entscheiden über die neue Duma

Das russische Wahlsystem kombiniert zwei Verfahren. 225 Sitze werden direkt in Wahlkreisen vergeben, weitere 225 Mandate über Parteilisten. Neben der Duma-Wahl finden in mehreren Regionen gleichzeitig Wahlen zu regionalen und kommunalen Parlamenten sowie weitere lokale Abstimmungen statt.

Um die Sitze in der Staatsduma bewerben sich mehrere politische Parteien. Zu den bekanntesten gehören „Einiges Russland“, die Kommunistische Partei, die LDPR sowie „Gerechtes Russland – Für die Wahrheit“. Auch weitere Parteien nehmen am Wahlprozess teil.

Eine Besonderheit der diesjährigen Abstimmung ist die große Zahl von Wahllokalen außerhalb Russlands. Russische Staatsbürger können ihre Stimme auch im Ausland abgeben. Nach Angaben der russischen Wahlbehörden sind Wahllokale in zahlreichen Staaten Europas, Asiens und anderer Regionen vorgesehen.

Auch in Deutschland und Österreich können russische Staatsbürger an der Wahl teilnehmen. Wahllokale werden unter anderem in Berlin und Wien eingerichtet. Damit können auch in diesen beiden Ländern lebende oder sich vorübergehend aufhaltende russische Bürger ihre Stimme abgeben.

Der Wahlprozess wird zudem von verschiedenen Beobachtern begleitet. Neben russischen Beobachtern können Vertreter internationaler Organisationen und ausländische Gäste die Durchführung der Abstimmung verfolgen, soweit dies im Rahmen der geltenden Regeln und Akkreditierungsverfahren vorgesehen ist.

Nach Abschluss der dreitägigen Abstimmung werden die Stimmen ausgezählt und die Ergebnisse schrittweise veröffentlicht. Das neue Parlament wird anschließend für die kommende Legislaturperiode seine Arbeit aufnehmen.

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