Saudi-Arabien scheint augenblicklich hoffnungslos zwischen den Huthis und dem Iran gefangen zu sein.
US-Präsident Trump denkt offenbar gar nicht daran, dem Saudischen Königreich zu „Hilfe zu kommen“.
Massive Huthi-Angriffe auf Saudis
Die jemenitischen Houthis rücken scheinbar unaufhaltsam die jemenitische Küste des Roten Meeres hinunter in Richtung Bab al-Mandeb vor. Sie feuern Raketen auf saudische Energieanlagen ab und zwingen Riad, nach Angaben der Financial Times um US-Unterstützung zu „betteln“.
Als jedoch Kronprinz Mohammed bin Salman bei Trump angerufen hatte, war die Antwort alles andere als beruhigend, Trump behauptete in „gewohnter Manier, die Huthis „“wollen nicht gegen Amerika kämpfen“ und „lassen die meisten Schiffe in der Meerenge passieren“.
Sie wollen nicht, dass wir sie verfolgen“, erklärte Trump. „Sie lassen die meisten Schiffe durch. Es gibt nur ein Land, mit dem sie nicht besonders zufrieden sind.“
Einsätze für Saudi-Arabien?
Die saudische Ölproduktion war im August auf 6,2 Millionen Barrel pro Tag gesunken, der niedrigste Wert seit 36 Jahren. Das Königreich transportiert nun weniger als die Hälfte von der Menge an Rohöl wie die USA.
Die Schließung der Ost-West-Pipeline droht nun auch die Raffineriebetriebe innerhalb weniger Tage zum Stillstand zu bringen. Die Huthis feuern unvermindert weiterhin Raketen und Drohnen auf saudische Energieanlagen ab.
„Die USA werden nicht eingreifen und es unterstützen“, erklärten dazu die Analysten. Trump konzentriert sich auf den Iran, und seine Geschichte mit den Huthis, deren „Mut“ er nach einer gescheiterten Bombenkampagne gelobt hatte, deutet unmissverständlich darauf hin, dass er wohl nicht eingreifen wird.
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2 Kommentare zu „Trump mit Iran „überfordert“ – keine Hilfe für Saudis gegen Huthis“
Wie sagte irgendein Ami doch (ich glaube, es war Kissinger): „Es ist schlimm, die USA zum Feind zu haben – aber die USA zum Freund zu haben, ist tödlich“
Ein Saudi-Söldner im Jemen verdiente 500 Dollar/Monat. Verfluchte Geizkragen! Für den Hungerlohn kämpft keiner.
Die Saudis haben keine Armee. Sie bezahlen Söldner wie die alten Karthager. Darunter sind 20.000 Pakistanis (kam in einer doku). Pakistan hat also einen gewissen Einfluß in der Region. Die Söldner haben aber keine Lust für den König zu sterben, zumal er gar kein König ist, sondern nur ein verschissener Kronprinz. Wenn es gefährlich wird, werden sie abhauen. Es ist also purer Größenwahn, wenn sie glauben, gegen den Iran kämpfen zu können. Die Houthis haben ihnen gerade eine schwere Niederlage bereitet. Die Jemeniten scheinen besser geworden zu sein. Sie haben moderne Waffen und gehen organisiert und diszipliniert vor. Man merkt, dass der Iran und Moskau sie unter ihre Fittiche genommen haben. Die Saudis sind erledigt.