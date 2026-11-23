Der ehemalige serbische Präsident Aleksandar Vučić hat nach eigenen Angaben Morddrohungen erhalten. Das sagte er im serbischen Fernsehsender TV Pink.

„Im Laufe des gestrigen Tages habe ich massive Morddrohungen erhalten. Die Botschaft war klar und unmissverständlich: Ich werde liquidiert“, sagte Vučić.

Der frühere Staatschef äußerte sich auch zu Gerüchten über eine mögliche Festnahme und strafrechtliche Verfolgung. Gegen ihn laufe kein Verfahren, betonte er. Für seine politischen Gegner werde er „auch hinter Gittern ein Albtraum“ bleiben.

„Ich finde das lächerlich.Weswegen sollten sie mich festnehmen? Sie dachten, ich würde die Flucht ergreifen“, sagte Vučić.

Vučić war am 27. September zurückgetreten, um den Wahlkampf des Bündnisses „Vereintes Serbien“ zu leiten, das sich um die regierende Serbische Fortschrittspartei gebildet hatte. Bei der Parlamentswahl am 25. Oktober unterlag sein Bündnis der Oppositionsbewegung „Studentenliste“. Vučić räumte die Wahlniederlage ein und hielt es für möglich, dass eine neue serbische Regierung unter Führung der „Studentenliste“ bis März oder April 2027 Sanktionen gegen Russland verhängen könnte.

Die Wahl des neuen Staatsoberhaupts findet in Serbien am 27. Dezember statt.

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