ACHTUNG REICHELT! Nennt es nicht „Antifa“ – nennt es endlich Linksterrorismus!

Nennt es nicht „Antifa“ – nennt es endlich Linksterrorismus!
„Imagine“ von John Lennon gilt als schönstes Lied der Welt. Ich sage Ihnen: Es ist das gefährlichste. Keine Länder, kein Eigentum, kein Himmel – das ist keine Friedensvision, das ist die Hymne des Sozialismus. Und dieser Sozialismus ist zurück: In Berlin ist die Linke wieder stärkste Kraft, CDU und SPD machen mit, und sein militanter Arm bedroht inzwischen offen freie Medien wie NIUS und Apollo.
📊 „Imagine“: drei Zeilen, drei Katastrophen
👉 Warum der Sozialismus in Berlin wieder stärkste Kraft ist
📊 Der grüne Sozialismus: gesprengte Kraftwerke, verbotene Motoren 👉 Merz, Klingbeil und die Rechnung, die unsere Kinder zahlen
📊 1968 vor dem Springer-Haus – und die Parallele zu heute
👉 NIUS und Apollo: wenn aus einem Lied ein Mob wird
📊 Warum wir aufhören sollten, „Antifa“ zu sagen
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