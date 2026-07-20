ACHTUNG REICHELT! Nennt es nicht „Antifa“ – nennt es endlich Linksterrorismus!

Nennt es nicht „Antifa“ – nennt es endlich Linksterrorismus!

„Imagine“ von John Lennon gilt als schönstes Lied der Welt. Ich sage Ihnen: Es ist das gefährlichste. Keine Länder, kein Eigentum, kein Himmel – das ist keine Friedensvision, das ist die Hymne des Sozialismus. Und dieser Sozialismus ist zurück: In Berlin ist die Linke wieder stärkste Kraft, CDU und SPD machen mit, und sein militanter Arm bedroht inzwischen offen freie Medien wie NIUS und Apollo.

📊 „Imagine“: drei Zeilen, drei Katastrophen

👉 Warum der Sozialismus in Berlin wieder stärkste Kraft ist

📊 Der grüne Sozialismus: gesprengte Kraftwerke, verbotene Motoren 👉 Merz, Klingbeil und die Rechnung, die unsere Kinder zahlen

📊 1968 vor dem Springer-Haus – und die Parallele zu heute

👉 NIUS und Apollo: wenn aus einem Lied ein Mob wird

📊 Warum wir aufhören sollten, „Antifa“ zu sagen

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