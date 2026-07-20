Eine verpolitisierte Fußball-WM erreichte am Finaltag den peinlichen Höhepunkt

Trump weigert sich das Podium zu räumen, während das erfolgreiche spanische Nationalteam den WM-Pokal schon in die Höhe stemmt | Quelle:X/@WhiteHouse

Willkür und Grenzüberschreitungen bei der Fußball-WM 2026 in Amerika waren nur die Konsequenzen einer sich beschleunigenden Verpolitisierung und Kommerzialisierung aller Lebensbereiche, was auch den Sport betrifft.

Monopolisierung und Reizüberflutung produzieren

Langeweile und Einheitsbrei, sprich atlantische Verhältnisse

Von REDAKTION | Der erwartete Höhepunkt der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 – das Finale im Kampf um den Titel – verwandelte sich jedoch zum bitteren Tiefpunkt. Diese Entwicklung symbolisiert eindrucksvoll deutlich, das Versagen des atlantischen Werte- und Gesellschaftsmodells auf der ganzen Linien. Denn das Hegemonie-Konzept des Westens, welches wirtschaftliche Konkurrenz und Qualität als Hindernis sieht, basiert auf reinem Materialismus, Monopolwirtschaft, Kasinokapitalismus und all das gestützt auf vor allem Quantität. Das Ergebnis bilden…

… Überfrachtung und Einheitsbrei über denen allein nur das Profitstreben immer weniger werdender Monopolisten steht!

Die Fußballweltmeisterschaft 2026 konnte für besagte Negativ-Trends bezeichnende Fallbeispiele liefern:

Rahmenprogramme setzen sich über die Fans hinweg

Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass echte Fußballanhänger, zumindest aus Europa, keinen Wert auf Zerfahrenheit des Hauptereignisses legen und Neben-Shows, die vor allem dem Kommerz nach US-Vorbild dienen, ausgesprochen ablehnend nur gegenüberstehen:

So wurde Helene Fischer am 27. Mai 2017 bei ihrem Auftritt in der Halbzeitpause des DFB-Pokalfinales zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion ausgepfiffen. Das gellende Pfeifkonzert im Stadion dauerte während der gesamten Dauer ihres Medleys an. Auf solche Weise wurde das Amerika-Experiment des DFB von den Fanblöcken als unpassende Kommerzialisierung schnell wieder zu Fall gebracht.

Doch wie FIFA heute, wollte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) damals schon eine Halbzeitshow nach amerikanischem Muster, wie bei der US-Super Bowl, auch im deutschen Fußball einrichten. Doch klassische Fußballfans lehnen US-Verhältnisse klar ab: Der damalige Sportvorstand von Eintracht Frankfurt erklärte, dass “wahre Fans des Fußballs in der Halbzeitpause keine Lust auf Hollywood“ verspürten.

Doch bei der Fußballweltmeisterschaft 2026 der FIFA in Amerika sollte der Fußball, ausgerichtet auf reines Profitstreben, endgültig „veramerikanisiert“ werden. Im New Yorker New Jersey Stadion wurden sage und schreibe neun Musikinterpreten zur Aufführung gebracht. Es traten auf: Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, PS22 Chorus, Sesame Street, Some of The Muppets.

Ein Mehr an Verflachung und äußerer Ablenkung scheint kaum noch vorstellbar.

Dazu wurden – entgegen den bisherigen Regeln – sogenannte „Drink-Pausen“ in beiden Halbzeiten eingeführt. Dabei ging es jedoch weniger um das Wohlbefinden der Spieler, als vielmehr um die Forderung von US-TV-Anstalten nach zusätzlichen Unterbrechungen einzig und allein für mehr TV-Werbeeinschaltungen, sprich Profite.

Die Verpolitisierung des Sports

Atlantische Protektorate stellen in Wahrheit Oligarchien dar, die über dem Gesetz stehen und über die dienenden Massen unter ihnen nur eine sogenannte „Simulations-Demokratie“ stülpen. Das erfordert von Politkern schauspielerische Fähigkeiten, doch erklärt schlüssig den Aufstieg von vielen Schauspielern und Schaustellern zu Staatsführern gerade im Westen.

Auch Donald Trump kann auf eine lange Karriere als Schausteller zurückblicken: Bevor seinen Präsidentschaften hatte er zahlreiche Gastauftritte in Filmen und Fernsehserien – wie beispielsweise in „Kevin – Allein zu Haus 2“ und „Der Prinz von Bel-Air“ – und war auch eine prominente Persönlichkeit im professionellen Wrestling, wo er bei mehreren WWE-WrestleMania-Veranstaltungen auftrat. Das bildeten ideale Voraussetzungen…

… für den Sprung nach oben, hinein in die US-Oligarchenkaste der Landeseliten, wo andere Gesetze als unten im Volk zählen!

Bei der Fußballweltmeisterschaft sorgte Trump für Aufsehen, nachdem er sich selbst zum höchsten WM-Fußball-Schiedsrichter ermächtigte, um per Anruf den FIFA Präsidenten zu „empfehlen“, die rote Karte eines Spielers der US-Nationalmannschaft wieder aufheben zu lassen, was dann blitzschnell auch geschah.

Der Höhepunkt der Peinlichkeit wurde jedoch erst am Finaltag nach dem Spiel Spanien gegen Argentinien [1:0] erreicht: Als es zur Siegerehrung kam, zogen FIFA Boss Gianni Infantino und Donald Trump zu den Pfiffen von Teilen der Zuschauer auf dem Rasen ein. Im Übrigen bietet Fifa kleine Stücke des „weltmeisterlichen“ Rasens, eingeschweißt in einem Acrylblock, ab 390 Euro pro Stück den Fans zum Kauf an.

Zum Auftakt durfte der US-Präsident neben Infantino jedem zweiten Mannschaftsmitglied von Spanien und Argentinien je eine Medaille um den Hals hängen.

Doch das war nicht alles: Als nächstes schritten Trump und Infantino zur WM-Trophäe, die sie beide umklammernd dem spanischen Kapitän, Rodrigo Hernández Cascante [Rodriks], gemeinsam überbrachten.

Danach kam es zum schwersten Fauxpas und absoluten Höhepunkt aller WM Peinlichkeiten 2026:

Nach der Pokalübergabe weigerte sich Donald Trump das Podium des spanischen Nationalteams wieder zu verlassen, indem er sich in die Siegerfotos der Mannschaft drängte. Infantino war gezwungen sich ohne Trump nach links zurückzuziehen. Inzwischen versuchte der spanische Kapitän Rodri Trump zu bewegen die Bühne zu verlassen, um seinem Team Platz für die Siegesfeier zu machen. Trump ging jedoch nur zur rechten Seite, um sich dort alleine neben dem spanischen Weltmeisterteam aufzubauen und vor all den Fotografen noch dicker, breiter & great zu machen.

Infantino sah das Desaster und eilte daraufhin zu Trump, der sich jedoch nach wie vor weigerte das Sieger-Podium zu verlassen, während die spanische Mannschaft neben Trump den Weltmeister-Pokal schon in die Höhe stremmte – siehe Titelbild!

Wenn es mit Kulturen zu Ende geht, folgen zumeist umso stärker dann Brot und Spiele. Das Volk soll damit abgelenkt werden, damit es seinen eigenen Niedergang möglichst lange nicht sieht. Doch es wäre sehr erfreulich, falls die gescheiteten Politiker der atlantischen Welt erkennen könnten, dass ihre Opfer es verdient hätten, vom Anblick der Täter in ihrer Freizeit möglichst ganz verschont zu bleiben.

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