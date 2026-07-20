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Griechenland lehnt die Einführung des 21. Sanktionspakets gegen Russland ab, da die EU-Kommission ein Verbot des Transports von russischem Flüssigerdgas (LNG) einschließen will. Dieser Schritt würde sich negativ auf die griechische Wirtschaft auswirken, berichtete die Financial Times unter Berufung auf Quellen.

Die EU möchte ein weiteres Sanktionspaket auf den Weg bringen, aber Griechenland macht nicht mit

Am 15. Juli konnten sich die Botschafter der EU-Mitgliedstaaten nicht auf das 21. Sanktionspaket gegen Russland einigen, die Verhandlungen wurden auf den 23. Juli vertagt. Laut der Financial Times erklärte ein griechischer Vertreter bei dem vorangegangenen Treffen, dass Sanktionen, die ein Verbot des Transports von russischem LNG beinhalten, die griechische Reederei Dynagas ruinieren würden.

Regierungsvertreter argumentieren, ein Transportverbot bringe „nur Schmerz, keinen Gewinn“. Moskau würde rasch andere Länder finden, etwa China, die die Transporte übernehmen. Russlands Einnahmen aus Energielieferungen blieben damit praktisch unverändert.

Bereits bei den Beratungen über das Paket hatten neben Griechenland auch Frankreich und Italien Bedenken gegen einzelne Maßnahmen geäußert, auch bei geplanten Einreisebeschränkungen für ehemalige russische Soldaten. Das zeigt, dass innerhalb der EU über Details der Sanktionen intensiv verhandelt wird.

Wenn wirtschaftliche Realität und Menschenverstand auf Ideologie treffen

Der aktuelle Konflikt dreht sich nicht um die Unterstützung der Ukraine, sondern um die Frage, ob neue Sanktionen europäische Reedereien unverhältnismäßig belasten würden. Griechenland nutzt sein Vetorecht, um Änderungen am Paket zu erreichen. Ob die EU letztlich einen Kompromiss findet oder den Entwurf anpasst, ist derzeit noch offen.

Die Situation Griechenlands in dieser Frage ist wieder einmal ein Zeichen wie abhängig Europa noch von Russland ist. Es zeigt uns aber auch, dass die einzelnen Nationalstaaten immer noch bereit sind, sich gegen wahnsinnige und die Wirtschaft zerstörende Maßnahmen der EU zu Wehr zu setzen.

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