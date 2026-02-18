Erpressung durch die Ukraine: Ungarn und Slowakei stellen Diesellieferung in die Ukraine ein

Auch die slowakische Ölraffinerie „Slovnaft“ wird den Dieselexport in die Ukraine einstellen und stattdessen diesen vollständig für das Inland produzieren – wie Robert Fico ankündigte. Bei Kabinettsitzung heute Mittwoch beschloss das Kabinett, 250.000 Tonnen Öl für „Slovnaft“ aus den staatlichen Ölreserven freizusetzen – als Reaktion darauf, dass aufgrund des Kriegskonflikts die Ukraine Öl-Lieferungen aus russischen Freundschafts-Ölpipeline nach Slowakei und Ungarn eingestellt hatte.

Laut „Ma7“ habe Fico bekräftigt, es bestünde keine Gefahr von Treibstoffknappheit, weil „Slovnaft“ einen Teil der staatlichen Ölreserven nutzte, um sie die Zeit zwischen der Ankunft der Tanker in Kroatien und dann der Einspeisung in die Rohölpipeline Richtung Slowakei zu überbrücken. Was zwischen 20 – 30 Tage dauern kann.

Und auch der ungarische Außenminister Szijjártó gab bekannt: Die ungarische Raffinerie „MOL“ habe bereits 500.000 Tonnen russisches Rohöl für den Seetransport bestellt hat und -diese – falls Kroatien die europäischen Vorschriften einhalte – ab Mitte März in Ungarn eintreffen könnten.

Reaktion auf groteske Provokation von Selenskyj

Wurde doch der Rohöltransport von Russland über die Ukraine nach Ungarn via die „Freundschafts“Pipeline gestoppt – und: trotz der seitdem gemachten ukrainischen Versprechen bisher nicht wieder aufgenommen:

„Wir haben festgestellt, dass laut einstimmiger Informationen alle technischen, physischen und technischen Bedingungen für die Wiederaufnahme des Öltransports nach Ungarn auf der Freundschafts-Ölpipeline gewährleistet sind.“

– so der Minister.

Und weiter:

„Diese politische Entscheidung ist eine klare ukrainische politische Erpressung gegen Ungarn. Ziel dieser ist es, dass Ungarn … den Krieg unterstützt und zulässt, dass das Geld des ungarischen Volkes in die Ukraine transferiert wird.“

Due Pipeline war nämlich durch Drohnenangriffe zerstört worden, wobei Zelenskyj absurderweise Russland dafür verantwortlich machte.

Außerdem soll Ungarn…

…„zum EU-Beitritt der Ukraine erpresst werden, auf die Nutzung billiger russischer Energiequellen, auf die Senkung der Haushaltskosten und darauf zu verzichten, dass heute in Europa das ungarische Volk und die ungarischen Familien bei weitem die niedrigsten Stromkosten zahlen.“

– so Szijjártó weiter.

Mit einem eindeutigen Ziel Selenskys: eine Ölkrise in Ungarn zu verursachen, durch eine offene, brutale Einmischung in den Prozess der ungarischen Wahl (Mitte April) – wie der Minister betonte. (mandiner, vad)

Szijarto deutlich:

„Wir lehnen diese ukrainische Intervention in den stärksten Worten ab. Nur das ungarische Volk kann über die Zukunft Ungarns entscheiden, und die souveräne Entscheidung des ungarischen Volkes bestimmt die Zukunft Ungarns. Die ungarische Regierung hat alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Ölversorgung des Landes gesichert ist und wir die Senkung der Haushaltskosten aufrechterhalten können.”

Dann gab er einen drastischen Schritt bekannt:

„Ungarn spielt eine besonders große und wichtige Rolle bei der Sicherheit der ukrainischen Energieversorgung. Ein großer Teil der ukrainischen Gas-, Strom- und Dieselkraftstoffimporte erfolgt durch und aus Ungarn. Ungarn spielt also eine äußerst wichtige Rolle bei der Gasversorgung, Stromversorgung und Dieselkraftstoffversorgung der Ukraine.

Die Lieferungen von Dieselkraftstoff an die Ukraine wurde (nun) gestoppt und werden erst wieder aufgenommen, wenn die Ukrainer die Versorgung mit Rohöl über die Freundschaftspipeline nach Ungarn wieder aufnehmen.”

Szijjártó fügte hinzu:

„Um Ungarn nicht in einen Krieg zu ziehen, sagen wir nein zur gemeinsamen Finanzierung der Ukraine und nein zu höheren Energiepreisen in Ungarn.”

____________________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.