Versuchte Entführung: „Rumäne“ will Kleinkind der Mutter entreißen (VIDEO) und brach Kind das Bein

Bild: screenshot Video aus dem Supermarkt Esselunga in Bergamo

Ein „Rumäne“ wurde wegen versuchter Entführung eines anderthalbjährigen Mädchens in einem Supermarkt in Bergamo festgenommen. Bei dem Versuch, sie aus den Armen ihrer Mutter zu reißen, brach er ihr das Bein.

Der Vorfall ereignete sich um 13 Uhr im Supermarkt Esselunga in Bergamo: Ein kleines Mädchen und ihre Eltern wollten gerade den Laden verlassen, als ihnen ein 37-jähriger „rumänischer“ Mann im Eingangasbereich begegnete. Der Entführer packte das Mädchen an den Beinen und versuchte, es wegzuschleppen. Die Mutter hielt das Kind zurück und der Mann wurde sofort von ihrem Vater, den Angestellten des Supermarktes und eingreifenden Passanten überwältigt, berichteet das italienische online-Portal unionsarda.it

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.