web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag Italien Migrantengewalt Migrantenkriminalität

Versuchte Entführung: „Rumäne“ will Kleinkind der Mutter entreißen (VIDEO) und brach Kind das Bein

VonRedaktion

Feb. 18, 2026 #Bergamo, #Entführung, #Kleinkind, #Rumäne
Bild: screenshot Video aus dem Supermarkt Esselunga in Bergamo

Ein „Rumäne“ wurde wegen versuchter Entführung eines anderthalbjährigen Mädchens in einem Supermarkt in Bergamo festgenommen. Bei dem Versuch, sie aus den Armen ihrer Mutter zu reißen, brach er ihr das Bein.

Der Vorfall ereignete sich um 13 Uhr im Supermarkt Esselunga in Bergamo: Ein kleines Mädchen und ihre Eltern wollten gerade den Laden verlassen, als ihnen ein 37-jähriger „rumänischer“ Mann im Eingangasbereich begegnete. Der Entführer packte das Mädchen an den Beinen und versuchte, es wegzuschleppen. Die Mutter hielt das Kind zurück und der Mann wurde sofort von ihrem Vater, den Angestellten des Supermarktes und eingreifenden Passanten überwältigt, berichteet das italienische online-Portal unionsarda.it

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 

Ähnliche Beiträge:

Von Redaktion

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag Deutschland Österreich Schweiz SHORT NEWS

Sex, Erpressung, Drogen: So schmutzig ist der Wahlkampf in Ungarn

19. 02. 2026 FREIGEIST
Aktueller Beitrag Italien Migrantengewalt Migrantenkriminalität

Versuchte Entführung: „Rumäne“ will Kleinkind der Mutter entreißen (VIDEO) und brach Kind das Bein

18. 02. 2026 Redaktion
Aktueller Beitrag Slowakei Ukraine Ungarn

Erpressung durch die Ukraine: Ungarn und Slowakei stellen Diesellieferung in die Ukraine ein

18. 02. 2026 Redaktion Ungarn
Aktueller Beitrag justiz Migration Österreich

Richterstaat Teil 7: Österreich – Verfassungsgerichthof kippt Nachzugs-Blockade für Syrer  

18. 02. 2026 Redaktion