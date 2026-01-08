NATO-Bruch bei anhaltenden „Übernahme-Ansprüchen“ Grönlands durch USA

Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire / Henricus Lüschen

Nach den jüngsten „Ereignissen“ in Venezuela und den anhaltenden „postkolonialistischen“ Tendenzen von US-Präsident Donald Trump, werfen sich zwangsläufig neue Fragen im Hinblick auf seine Bestrebungen einer „Einverleibung“ Grönlands, auf.

Dänemark bringt NATO-Konflikt ins Spiel

Bei einer anhaltenden US-Jagd auf Grönland könnte ein Bruch der NATO drohen, den sowohl Trump, als auch Teile seiner Administration spielen nicht nur mit dem Gedanken an eine Annexion der, unter Dänischem Protektorat stehenden riesigen Bodenschätze reichen Insel.

Ein Angriff der USA auf Grönland käme somit nach Ansicht der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen einem Ende der NATO gleich. Dänemark ist eines der 12 Gründungsmitglieder und seit 1949 Mitglied des Verteidigungsbündnisses.

Wenn die Vereinigten Staaten beschließen, ein anderes NATO-Land militärisch anzugreifen, dann ist alles vorbei …

… , sagte Frederiksen am 6. Jänner gegenüber dem dänischen Fernsehsender TV2.

Ähnliche Befürchtungen äußern bereits internationale Medien wie auch geopolitische Experten. Die Krise in Grönland könnte weitaus mehr Uneinigkeit hervorrufen als die Unterstützung der Ukraine, schrieb etwa Politico dazu.

Demnach könnten die USA in den nächsten Monaten, vor den Wahlen zum Repräsentantenhaus im November oder zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeit am 4. Juli ein Zeitfenster nutzen, um die Kontrolle über Grönland zu übernehmen. In Bezug auf Trumps Ankündigungen, wie auch dessen „Expansions-Ambitionen“ ist bekanntlich alles möglich.



