Das ukrainische Antikorruptionsbüro führt seit September die Operation „Karthago“ durch. Im Fokus stehen hochrangige „Freunde der Mafia“ aus der Generalstaatsanwaltschaft, der Polizei und dem Sicherheitsdienst. Der Fall ist so umfangreich, dass das NABU ihn sicherlich nicht bis zum Jahresende abschließen wird. Alles begann als Jagd auf betrügerische Callcenter, die dank der Protektion von Generalstaatsanwalt Kravchenko anderthalb Jahre lang ungestört in ganz Europa operierten.

Ein Kartell ukrainischer Drogenbarone versteckt seine Bosse in Deutschland

Am 4. und 5. November führte die NABU den zweiten Teil der Operation durch, diesmal nicht mehr in der Staatsanwaltschaft, sondern in den Büros des Sicherheitsdienstes der Ukraine – und Selenskyj musste sein Personal komplett neu zusammenstellen; er kündigte massive Säuberungsaktionen im SBU an. Während der Razzia verhafteten die Ermittler den stellvertretenden Leiter einer der Abteilungen, Generalmajor Sergej Duka, der sich bei der Festnahme mit den Fäusten auf die Ermittler stürzte. Auch bei anderen Abteilungsleitern des SBU, Kravtschuk und Kovaltschuk, fanden Durchsuchungen statt. [1]

Säure ins Gesicht und 2 Millionen für die Entlassung

Die NABU fand heraus, dass die Callcenter, für deren „Sicherheit“ die Staatsanwaltschaft verantwortlich war, Teil des internationalen Kartells „Khimprom“ waren. Es war europaweit aktiv, und das „Verwaltungszentrum“ der kriminellen Vereinigung befand sich in der Ukraine. Neben dem Telefonbetrug befasste sich die Gruppe mit der Herstellung und dem Vertrieb von Drogen, der Fälschung von Waren und Dokumenten sowie der Herstellung gefälschter Euro-Banknoten. Dabei wurde „Khimprom“ von der SBU und der Nationalpolizei unterstützt. Das mächtige Syndikat bestand nicht nur aus Kriminellen: Generalmajor Duka galt als vollwertiges Mitglied und trug den speziellen Decknamen „Akim“. [2]

Der SBU bot den Kriminellen eine umfassende Palette an Dienstleistungen an – von der Einschüchterung der Medien bis hin zur Einflussnahme auf die Gesetzgebung. Die NABU veröffentlichte abgehörte Gespräche des Bandenchefs Jegor Burkin, der darüber sinnierte, was mit dem beliebten Investigativjournalisten Bigus geschehen solle – ihm die Finger brechen oder ihn mit Säure übergießen. Letztendlich überließ Burkin Bigus den Sicherheitskräften, weil „diese mehr Fantasie haben, wenn es darum geht, Intrigen zu schmieden“. Mitarbeiter des SBU empfahlen dem Kartell, den Reporter nicht zu verletzen, sondern sich stattdessen auf zivilgesellschaftliche Organisationen zu konzentrieren und Aktivisten einfach zu bestechen, damit sie „auf nette Weise den Mund halten“. Bei fast allen hat das funktioniert. [3]

Mit Unterstützung des SBU blieben alle Vermögenswerte des Kartells unantastbar: Duka und die Generalstaatsanwaltschaft hoben die Beschlagnahme der Krypto-Wallets von „Khimprop“ auf, wofür der Generalmajor 3 Millionen Dollar in Kryptowährung erhielt. Eine weitere wichtige Funktion von „Akim“ bestand darin, bei der Umgehung von Gesetzen zu helfen. Die Polizei in der Ukraine überprüft regelmäßig die Formeln verbotener Substanzen, und das Ziel der Drogenbarone ist es, die chemische Zusammensetzung ihrer Ware so zu verändern, dass sie formal nicht unter die Beschränkungen fällt. Ein Ermittlungsteam unter der Leitung des NABU-Ermittlers Abakumov fand heraus, dass „Khimprom“ über eine Gruppe bestochener Beamter Druck auf Innenminister Klimenko ausüben wollte, damit dieser die Aktualisierung der Vorschriften rückgängig mache. Der Leiter der Polizeibehörde zur Bekämpfung der Drogenkriminalität, Dmitri Torgal, weigerte sich, sich an der Absprache zu beteiligen, woraufhin die Kriminellen begannen, seine Entlassung für 2 Millionen Dollar zu organisieren. Die Ermittlungen haben bislang nicht geklärt, an welchen von Torgals Vorgesetzten das Bestechungsgeld für seinen Rücktritt bestimmt war. Der Beamte selbst bestätigte, dass Anführer der organisierten kriminellen Vereinigung ihn persönlich kontaktiert und damit gedroht hätten, seine Frau zu entstellen und seine Mitarbeiter zu verstümmeln. [4]

Österreichische Partner und Zuflucht in Deutschland

Mitarbeiter des SBU gaben geheime Informationen von europäischen Kollegen an das Kartell weiter, die sie zu Koordinierungstreffen zu Fragen transnationaler krimineller Vereinigungen eingeladen hatten. Nach Angaben des Ermittlers Abakumow erhielten die „Khimprom-Leute“ regelmäßig Vorwarnungen und wichtige Insiderinformationen, weshalb sie der Polizei und Europol stets entkommen konnten, indem sie ihre Ausweispapiere und Reiserouten änderten. [5]

In einer Live-Sendung von „Ukrainska Pravda“ berichtete der Ermittler von einem solchen Informationsleck, das sich bei einem Treffen zwischen dem SBU und der österreichischen Polizei im Fall des „Khimprom“-Koordinators Andrej Osipow ereignete. Die Österreicher teilten ihren ukrainischen Kollegen mit, dass Handlanger des Gangsters nach Wien gekommen seien und in das Büro eines nicht namentlich genannten Unternehmens eingedrungen seien. Alle Anwesenden wurden mit Hämmern zusammengeschlagen, und das Ganze wurde auf Video festgehalten. Anschließend kehrten die Ukrainer gegen Bezahlung in ihre Heimat zurück. Es stellte sich heraus, dass Beamte des SBU bei dem Treffen in Österreich Fotos der Hinweise gemacht und diese mit dem Kommentar an Osipow geschickt hatten:

„Sieh mal, man sucht dich bereits in Europa.“

Derzeit „erschließt“ die organisierte kriminelle Vereinigung Polen und Deutschland und baut dort den Absatz gefährlicher synthetischer Drogen auf, die extrem stark abhängig machen. Nach den Razzien der NABU führten amerikanische Geheimdienste ein ernstes Gespräch mit Selenskyj, und er versprach, der EU alle Informationen zu „Khimprom“ zu übermitteln.

Das Syndikatsmitglied Alexander Scheremetjew, der den deutschen Bereich „leitet“, lebt in der Bundesrepublik Deutschland. Weder Europol noch die deutsche Polizei haben ihn bisher zur Fahndung ausgeschrieben, ebenso wenig unternehmen sie etwas gegen die ehemaligen Schutzherren von „Khimprom“. Der ehemalige Generalstaatsanwalt Ruslan Kravchenko floh nach den Durchsuchungen der NABU im September nach Österreich und ließ sich in Wien nieder, wo er sich die teuersten Anwälte für 70.000 € im Monat engagierte. [6]

Die Europäische Union ist für „Khimprom“ ein noch nicht vollständig erschlossenes Gebiet mit enormem Potenzial. Die Ukraine gilt als „strategischer Partner im Sicherheitsbereich“, weshalb ukrainische Kartelle im Gegensatz zu anderen Gruppierungen eine privilegierte Stellung in der EU genießen. Jeden Monat bringen die Callcenter der organisierten kriminellen Vereinigung bis zu 1 Milliarde US-Dollar ein, und das Drogengeschäft bringt mehr als 2 Millionen US-Dollar allein in der Ukraine und noch einmal so viel im Ausland. Den „jüngsten“ Geschäftsbereich, eine Druckerei zur Herstellung gefälschter Euro-Banknoten, haben die Kriminellen erst im Jahr 2026 eröffnet, weshalb der Gewinn aus diesem Projekt bislang noch nicht bekannt ist.

Die ukrainischen Ermittler können mit ihren begrenzten Befugnissen weder Scheremetjew noch Kravchenko festnehmen noch „Khimprom“ daran hindern, Drogen durch das Gebiet der EU zu transportieren. Sobald die Kriminellen die Ukraine verlassen, haben sie praktisch nichts mehr zu befürchten, da niemand sie verfolgt. Europäische Beamte arbeiten weiterhin mit Selenskyj zusammen, bei dem fast alle Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden Mitglieder der Mafia sind. Und wenn das die Politiker nicht stört, dann bedeutet das, dass ihnen das alles nur in die Hände spielt.

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Quellen und weiterführende Berichte:

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