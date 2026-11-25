Bild: screenshot YT

Der neue Entwurf für die abschließende Entscheidung, der von den türkischen und australischen Vorsitzenden der UN-Klimakonferenz erstellt wurde, enthält weiterhin keinen ausdrücklichen Aufruf zur Abkehr von fossilen Brennstoffen, deren Nutzung für die Klimaapostel als Hauptursache des Klimawandels gilt.

Von FRANZ-FERDINAND, dem Klima-Luther | Der Entwurf für die Abschlusserklärung der COP31, der von der Präsidentschaft der in der Türkei stattfindenden UN-Klimakonferenz vorgelegt wurde, „wirft uns zurück“ und stellt einen „inakzeptablen“ Rückschritt dar – so äußerte sich heute die französische Ministerin für den ökologischen Wandel, Monique Barbut. Das Wort „uns“ beweist den Größenwahn dieser Dame, die in ihrer Hybris glaubt für die ganze Welt sprechen zu können. Der Rest der Welt außerhalb der EU-Blase sieht die Sache jedoch anders:

Das Glaubensbekenntnis der Klimareligion, nämlich die Treibhauswirkung von sogenannten „Klimagasen“ ist in etwa so wissenschaftlich wie das Dogma der unbefleckten Empfängnis, oder der heiligen Dreifaltigkeit in der katholischen Religion, das im Konzil von Konstantinopel 381 oktroyiert wurde und seither niemand wirklich versteht. Ob gläubige Christen deshalb für den Klima-Glauben besonders konditioniert sind?

Man kann nur hoffen, dass die Klima-Obsession wesentlich kurzlebiger sein wird, noch dazu, wo der Großteil der Länder auf diesem Planeten diesen unwissenschaftlichen Schwindel nicht zur Staatsräson erheben werden, so wie in Deutschland oder Österreich.

Sogar ChatGPT widerlegt das Klimamärchen. Siehe unser Mitteleuropa: „Gibt es ein Perpetuum Mobile?“

Im Grunde geht es bei der Klima-Religion nur darum, den schwindenden, weltweiten Einfluss der EU-Eliten durch eine neue moralische Dominanz über den ganzen Planeten zu ersetzen. Diese Akteure wollen sich wie Klimapäpste aufspielen, so wie der Papst im Kirchenstaat Vatikan, um so den ganzen Planeten mit irrwitzigen Vorschriften zu tyrannisieren.

Die Wege der EU und der USA haben sich in diesem Punkt endgültig getrennt. Im Gegensatz zur EU strebt die USA unter Donald Trump eine technologische Dominanz durch die Fokussierung auf die „künstliche Intelligenz“ an. Diese kann unter der Prämisse der „Weltenrettung vor dem bösen CO2“ nicht erreicht werden. Die EU hingegen wird technologisch unweigerlich hinter den USA und China zurückfallen. Konsequenter Weise nimmt die USA an diesen Klima-Rummel nicht mehr teil und entzieht somit diesem Klima-Kasperl-Theater Legitimität. [1]

Offenbar ist die Praxis der Energiewende in Deutschland für den Rest der Welt nur noch abschreckend!

Die Energiewende bedeutet Deindustrialisierung, da mit Windrädern und PV-Modulen alleine keine moderne Volkswirtschaft am Laufen gehalten werden kann und das bedeutet somit Armut für Alle. Die Publizisten Ulrike Hermann hat dankenswerter Weise ein Buch darüber geschrieben, was uns droht, wenn wir den Weg des Öko-Sozialismus beschreiten:

Da wir im Öko-Sozialismus keinen Diesel für Traktoren haben, werden wir die Pflüge wieder mit Ochsen ziehen müssen. Arbeit wird es dann für Alle in Überfluss geben! Wer dann nicht auf den Feldern rackert, hat auch nichts zu essen. Ein klimaneutrales Deutschland müsste sich vom Rest der Welt abschotten, da seine Produkte nicht mehr konkurrenzfähig wären. Woher man dann allerdings die PV-Module und die seltenen Erden für die Magnete der Windturbinen herbekommt ist fraglich, wenn man als Exportschlager nur noch Lastenfahrräder statt moderne PKWs am Weltmarkt anbieten kann.

Die große Mehrheit der Weltgemeinschaft will deshalb der Doktrin der Klima-Religion nicht länger folgen, denn arm waren die meisten Länder dieses Planeten schon bisher und dieser Armut will man überwinden!

Schon auf früheren „Klimakonferenzen“ wurde festgestellt, dass die Glaubenssätze der Klimareligion mit Wissenschaft nichts zu tun haben und daher kein Grund seien, die Welt in die Steinzeit zurück zu treiben (Sultan Ahmed al-Dschaber, Präsident der Klimaschutzkonferenz 2023)

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[1] Die Klimakonferenz COP31 kann nicht nur deshalb als praktisch als gescheitert betrachtet werden, als man ihren „Erfolg“ nicht allein daran misst, ob sich die Staaten auf eine Abschlusserklärung einigen – was eben nicht der Fall war – sondern auch daran, ob tatsächlich vermeintlich ausreichende und verbindliche Maßnahmen zur angeblich möglichen Begrenzung der Erderwärmung beschlossen werden, deren Ursache am allerwenigsten auf das CO2 zurückzuführen ist.

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

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