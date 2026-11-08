Irans Außenminister droht den USA: „Hölle“, wenn Trump den Krieg fortsetzt

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Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat den Vereinigten Staaten mit einer massiven Reaktion gedroht, sollte sich US-Präsident Donald Trump für eine Fortsetzung des Konflikts mit der Islamischen Republik entscheiden. In einem Beitrag auf der Plattform X kündigte er an, in diesem Fall die „Hölle“ über die USA hereinbrechen zu lassen.

„Die amerikanischen Wähler haben ihre Entscheidung getroffen. Jetzt ist es an der Zeit, dass das Weiße Haus seine trifft. Unser Angebot bleibt für zwei Tage bestehen: Erfüllen Sie die Forderungen, einschließlich der Beendigung des Krieges an allen Fronten, und Sie werden Ergebnisse sehen“, schrieb der Minister.

Am Vortag war berichtet worden, dass US-Vizepräsident JD Vance bereits seit zwei Wochen Gespräche über eine Beendigung des Konflikts mit Iran führe. Trump bestätigte Kontakte mit Teheran.

Noch am selben Tag griff das US-Militär jedoch eine Flugabwehrraketenstellung auf der iranischen Insel Qeschm in der Straße von Hormus an. Als Grund wurde ein zuvor von dort erfolgter Raketenabschuss auf ein US-Kampfflugzeug genannt.

Der US-Sender Fox News berichtete diese Woche unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen, Washington könnte seine Militärkampagne gegen Iran am 9. November wieder aufnehmen. Der Termin falle mit dem Neumond im Nahen Osten zusammen. Nach Darstellung des Senders könnte die damit verbundene Dunkelheit günstige Bedingungen für nächtliche Einsätze schaffen.

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