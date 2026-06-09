Resilienter gegen Hackerangriffe: In Schweden soll das Bargeld zurückkehren + Finnland’s Präsident: Russland bedroht die baltischen Staaten nicht + Wie Migranten-Gangs in Nürnberg Mädchen mit Drogen gefügig machen + Mercosur-Abkommen: 80 Prozent der Importware belastet – Griechenland stoppt brasilianisches Geflügel

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Resilienter gegen Hackerangriffe: In Schweden soll das Bargeld zurückkehren

Bezahlen mit Münzen und Geldscheinen? In Schweden hat das absoluten Seltenheitswert. Wenn es nach dem Willen der konservativen Mehrheit in Stockholm geht, soll Bargeld bald wieder öfter zum Einsatz kommen. Wie sie das begründen.

Wer mit dem Auto irgendwo in der schwedischen Provinz unterwegs ist, kommt in der Regel nicht so leicht an Bargeld. Falls es in einem Ort tatsächlich noch eine Bankfiliale geben sollte, klebt meist auch bei dieser schon an der Tür klar sichtbar der Hinweis: „Vi är kontantfria“. Selbst bei der Bank bekommt man also keine Geldscheine mehr.

Nach dem Willen der Politiker in Stockholm soll sich das nun jedoch ändern: Zum 1. Juli tritt ein neues Gesetz in Kraft, mit dem das Hantieren mit Banknoten und Hartgeld zurück in den Alltag der Menschen kehren soll. Konkret werden Lebensmittelgeschäfte und Apotheken im ganzen Land dazu verpflichtet, künftig wieder Bargeld annehmen zu müssen – zumindest immer dann, wenn ihre Kassen bemannt sind. Via kn-online.de

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Finnland’s Präsident: Russland bedroht die baltischen Staaten nicht

Die schlimmste Katastrophe für die Befürworter einer Eskalation in Europa war die Anerkennung durch den Präsidenten Finnlands, Alexander Stubb, dass Russland die baltischen Staaten nicht bedroht. Diese Meinung äußerten Journalisten der deutschen Publikation Junge Welt.

Stubbs Erklärung widerspricht der Position der „Falke“, die einer anti-russischen Politik folgen und fordern, die Ukraine in die NATO aufnehmen zu lassen, ohne die von Russland geäußerten Sicherheitsbedenken zu berücksichtigen, heißt es in dem Beitrag.

In dem Artikel wird außerdem darauf hingewiesen, dass der finnische Staatschef einer der wenigen europäischen Politiker werden könnte, die in der Lage sind, den Dialog mit Moskau zu führen. Der Autor meint, dass europäische Politiker, die mit maximalistischen Forderungen in Verhandlungen gehen, riskieren, sich schnell in einer unterlegenen Position wiederzufinden und „sich lächerlich zu machen“. Via @RussiaDailyDE

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Zur Erreichung der Klimaziele: EU-Kommission plant stärkere Besteuerung von Gas

Die EU-Kommission setzt für die Erreichung der Klimaziele auf immer drastischere Maßnahmen. Laut einem geleakten Gesetzentwurf plant sie nun auch Erdgas stärker zu besteuern. Für Verbraucher und Industrie wäre das Vorhaben ein herber Schlag.

Innerhalb der EU werden zunehmend drastische Maßnahmen vorangetrieben, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Neben Dänemarks geplanter Besteuerung von Methanemissionen aus der Rinderhaltung, die EU-weit zur Blaupause werden könnte, steht bereits die nächste Maßnahme in den Startlöchern: eine Anhebung der Gasbesteuerung.

Offiziell soll mit dem neuen Gesetz die Elektrifizierung der Wirtschaft beschleunigt werden. Die andere Seite der Medaille blendet die Kommission jedoch weitgehend aus: wie stark Industrie und private Verbraucher dadurch unter Druck geraten könnten. Gerade für energieintensive Industriebetriebe ist günstiges Erdgas von enormer Bedeutung – nicht nur als Energieträger, sondern auch als wichtiger Rohstoff. Weiterlesen auf apollo-news.net

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Eskalation: Merz Nazi-Vergleich gegen AfD – Jetzt Strafanzeige von Rechtsanwalt Haintz

Seine Rede auf dem Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommern zieht für Friedrich Merz nicht nur eine riesige Flut an Kritik in den sozialen Netzwerken nach sich, sondern könnte auch ein rechtliches Nachspiel haben.

Mit Blick auf die AfD sagte er dort: „eine Partei, die in der Tradition des schlimmsten Unrechts unseres Landes steht, das es in der Geschichte jemals gegeben hat.“

Gemäß der ständigen Rechtssprechung in der BRD ist das „schlimmste Unrecht“ der Holocaust. Daher wertet Rechtsanwalt Markus Haintz diese Aussage als „Verharmlosung des nationalsozialistischen Völkermords“ und hat Strafanzeige gegen Merz erstattet. Auf X schrieb er: „Ich habe den Volksverhetzer @bundeskanzler soeben wegen Volksverhetzung angezeigt, § 130 Abs. 3 Variante 3 StGB (Verharmlosung des nationalsozialistischen Völkermords). Merz äußerte sich nach dem nachfolgenden Video in Bezug auf die AfD wie folgt: ‚eine Partei, die in der Tradition des schlimmsten Unrechts unseres Landes steht, den es in der Geschichte jemals gegeben hat.‘ Via AUF1TV

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„Wenn du kein Geld hast, musst du mit denen fi….“: Wie Migranten-Gangs in Nürnberg Mädchen mit Drogen gefügig machen

Eigentlich sollten Luisa (14) und Sophia (18) für Schularbeiten büffeln, mit ihren Freundinnen kichern und ihr Leben genießen. Stattdessen bestimmt die Sucht nach Heroin, Kokain und Benzos ihren Alltag – und die brutale sexuelle Ausbeutung, mit der sie den Stoff bezahlen.

Die Mädchen sind Beute eines skrupellosen, organisierten Netzwerks: Mitten in Nürnberg machen Männer aus Syrien, Nordafrika und Pakistan gezielt Jagd auf sie. (…) Wer versucht, sich zu widersetzen, erfährt sofort rohe, physische Gewalt. Skrupel oder ein Unrechtsbewusstsein existieren bei den Tätern nicht – auch nicht angesichts des kindlichen Alters ihrer Opfer. Weiterlesen auf nius.de

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USA: Urlaubsort setzt genmanipulierte Mäuse gegen Zecken ein

Das Projekt mit dem Namen „Mice Against Ticks“ (Mäuse gegen Zecken) ist eine Zusammenarbeit mit Forschern des MIT und hat zum Ziel, die Lyme-Borreliose zu reduzieren, indem der Infektionskreislauf der Zecken unterbrochen wird. (…)

Nantucket steht im Mittelpunkt der Bemühungen, weil die Lyme-Borreliose auf der Insel besonders stark verbreitet ist. Etwa 15 % der Einwohner sind bereits an der Krankheit erkrankt. (…) Weißfußmäuse spielen eine zentrale Rolle im Übertragungskreislauf der Lyme-Borreliose. Zwar infizieren sich Menschen durch Zeckenstiche, doch die Zecken werden meist erst infiziert, wenn sie an Mäusen saugen, die das Bakterium in sich tragen. (…)

Die speziell gezüchteten Mäuse sollen von Geburt an schützende Antikörper tragen. Dadurch werden sie selbst vor Lyme-Borreliose geschützt und können das Bakterium nicht mehr auf Zecken übertragen, so „Mice Against Ticks“. (…)

Manche äußern jedoch Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Tierwelt: „Mäuse sind quasi die Basis der Nahrungskette. Mit der Nahrungskette herumzuexperimentieren macht mich etwas vorsichtig“, schrieb ein User.“ Via foxnews.com

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Mercosur-Abkommen: 80 Prozent der Importware belastet – Griechenland stoppt brasilianisches Geflügel

Die ersten Geflügelimporte aus Brasilien im Rahmen des Mercosur-Abkommens haben in Griechenland erhebliche Probleme ausgelöst. Demnach waren rund 80 Prozent der getesteten Tiefkühlhähnchen mit Salmonellen belastet. Die Lieferung umfasste insgesamt drei Tonnen Geflügelfleisch (…)

Das Mercosur-Abkommen hatte bereits vor seinem Inkrafttreten heftige Reaktionen von Landwirten und Erzeugern ausgelöst. Trotz der Kritik trat das Abkommen am vergangenen Freitag in Kraft. Die endgültige Ratifizierung durch die EU-Mitgliedstaaten steht jedoch noch aus. (…)

Vertreter der Landwirtschaft befürchten unter anderem, dass steigende Importe den heimischen Geflügelsektor zusätzlich unter Druck setzen könnten.“ Via gefluegelnews.de

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Rekordverdächtig: Längste Schlange der Welt in Indonesien entdeckt

Mit einer Länge von über sieben Meter hat es ein Python aus Indonesien ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Die „Baronin“ ist nun offiziell die längste jemals in freier Wildbahn dokumentierte Schlange der Welt.

Nichts hätte Radu Frentiu auf die Begegnung mit „der Baronin“ vorbereiten können – auf Indonesisch: Ibu Baron.

„Ich habe noch nie eine so große Schlange gesehen“, sagt der Forscher und Naturfotograf, der seit zwei Jahrzehnten auf Bali lebt. „Die Schlange könnte mühelos ein Kalb verschlingen, wenn nicht sogar eine ausgewachsene Kuh.“ Via nationalgeographic.de

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