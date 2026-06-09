Corona-„Pandemie“: Der Hype – 2020 revisited (VIDEO)

Der Schweizer Mike Wyniger, Filmemacher und Kameramann hat einen epochalen Dokumentarfilm über die Corona-Pandemie veröffentlicht.

«Der Hype – 2020 revisited».

Im Herbst 2026 steht das Schweizer Parlament vor einer Entscheidung historischer Tragweite: die Revision des Epidemiengesetzes. Sie soll Maßnahmen wie Lockdowns und Maskenpflicht festschreiben.

Doch auf welcher Grundlage basieren diese weitreichenden Entscheidungen?

Bis heute fehlt eine umfassende, evidenzbasierte Analyse dieser Maßnahmen, ihrer Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit. Angesichts der Milliardenkosten zu Lasten der Steuerzahler stellt sich die dringende Frage:

War dieser Preis gerechtfertigt?

Wahrend der Pandemie wurde die Bevölkerung mit widersprüchlichen Informationen überschwemmt; selbst die Wissenschaft schien den Überblick zu verlieren. Seither sind einige Jahre vergangen. Die Distanz ermöglicht heute einen nüchternen Blick auf die Fakten. Filmemacher Mike Wyniger geht in diesem Dokumentarfilm den entscheidenden Fragen auf den Grund:

„Welche Lehren lassen sich aus der Vergangenheit ziehen? Und wie verhindern wir, dass künftige Entscheidungen im Blindflug getroffen werden?“

Auf Basis verfügbarer Daten und vielfältiger Stimmen zeichnet der Film ein differenziertes Bild der damaligen Krisenpolitik und ihrer Folgen. Er rückt dabei die zentrale Frage in den Fokus:

Waren die Maßnahmen gerechtfertigt – und haben sie ihr Ziel erreicht?

Der Film versteht sich nicht als Anklage, sondern als längst fälliger Anstoß für eine sachliche Aufarbeitung und als Einladung, die Ereignisse der Coronazeit mit dem nötigen Abstand neu zu bewerten.

Das fast zweistündige Werk belegt mit unzähligen offiziellen Statistiken das medial-politische Spiel mit der Angst.

Das Coronajahr 2020 war in Bezug auf die Übersterblichkeit kein auffälliges Jahr.

Das Schweizer Spitalwesen war während der Pandemie nie überlastet, vielmehr war das Gegenteil der Fall.

An den Maßnahmen kann es nicht gelegen haben. Schweden machte es ohne Lockdown und drastischen Maßnahmen und im Vergleich zu allen europäischen Ländern besser.

Pseudowissenschaft (=Spekulation, ohne geringsten wissenschaftlichen Beweis): „Flatten the curve“ – „spread the message, not the virus“ – „Flachen wir die Kurve ab – verbreite die Botschaft, nicht das Virus.

PCR Schwindel – inszenierte „Wissenschaft“, ohne ärztliche Diagnose, welche keine Krankheit nachweisen kann.

„Masken-Zwang“: Quälerei der Bevölkerung, ohne eine nachgewiesene Evidenz, allerdings mit gebastelter Nutzenanalyse der WHO. Unterm Strich: Masken haben nichts gebracht.

Quarantäne-Verordnung: willkürliche Wegsperrung von gesunden Menschen nach PCR Verdacht

„Experten-Narrativ“ und „Task force“: Machtrausch der Sprechköpfe für die angebliche Wirklichkeit „als Stimme der Wissenschaft“.

Streichung von Forschungsgeldern, Androhung von Anzeigen, Entlassungen, Diskreditierung von wirklichen Experten/Ärzten/Forschern bei gegenteiliger Meinung.

Corona-Aufarbeitung des Bundesrates: „Experte“, der die Maßnahmen verantwortete, erklärt selbstgerecht „die Maßnahmen hätten gegriffen“.

Revision des Epidemie-Gesetzes: Machtkonzentration im Bundesrates „legitimiert“ alle Corona Maßnahmen nach Vorgaben der WHO und verletzt somit Gewaltentrennung. Willkürlichem Missbrauch wird die Tür geöffnet.

Medienmanipulation und Zensurmechanismen „Trusted News Initiative ist ein wichtiges Zensurinstrument, ist ein Zusammenschluss der Meinungsfabriken in der westlichen Welt. Da haben wir die großen Nachrichtenagenturen Reuters, AP, AFP, wir haben die Internetkonzerne von Google über Facebook und wir haben große Rundfunkanstalten, unter anderem die europäische Vereinigung der Rundfunkanstalten, wo dann auch AD, ZDF und SAG Mitglied sind. Im März 20 haben sich diese Meinungsfabriken darauf geeinigt, nichts zu verbreiten über ihre Plattform, über ihre Kanäle, was dem Corona-Narrativ widersprechen könnte. Und im Dezember 20 hat man sich dann darauf geeinigt, nichts zu verbreiten, was in irgendeiner Form diese mRNA Behandlung kritisieren und mögliche Alternativen promoten könnte.“

Der Film ist berührend, empörend und unbedingt sehenswert – vor allem für die damaligen Mitglieder der Taskforce, den Bundesrat, den damaligen Präsidenten der Gesundheitsdirektorenkonferenz Lukas Engelberger und die Mitarbeiter des Bundesamts für Gesundheit und die Chefärzte der Universitäts- und Kantonsspitäler der Schweiz.



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