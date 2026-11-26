Rumänien hat Deutschland um eine stärkere Militärpräsenz auf seinem Staatsgebiet gebeten. Dazu sollen auch zusätzliche militärische Fähigkeiten gehören. Das sagte der rumänische Außenminister Dan Neculăescu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem deutschen Amtskollegen Johann Wadephul in Berlin, wie die Nachrichtenagentur Agerpres berichtet.

„Die Sicherheit des Schwarzen Meeres und Rumäniens ist für die Stabilität ganz Europas von entscheidender Bedeutung. Deshalb habe ich heute um eine dauerhafte deutsche Präsenz in Rumänien gebeten, auch mit militärischen Kampffähigkeiten“, sagte Neculăescu.

Anlass für die Bitte seien die zunehmenden Zwischenfälle in der Schwarzmeerregion. Das Schwarze Meer müsse für die NATO und die EU eine Priorität bleiben, betonte der Minister. Die Verbündeten müssten ihre Abschreckungsfähigkeit an der Ostflanke stärken.

Neculăescu verwies zudem darauf, dass Rumänien unter den EU-Staaten die längste Grenze zur Ukraine habe und den Risiken der dortigen Kämpfe besonders ausgesetzt sei.

Bei den Gesprächen ging es auch um ein geplantes Lagezentrum für maritime Sicherheit im Schwarzen Meer. Vorgesehen ist ein strategischer Stab mit zwei Kommandozentren im rumänischen Constanța und im bulgarischen Warna. Der rumänische Standort soll nach Angaben des Außenministeriums in wenigen Monaten betriebsbereit sein und 60 Millionen Euro aus EU-Mitteln erhalten. Neculăescu bezeichnete Deutschland als unverzichtbar für das Vorhaben und lud die deutschen Partner zur Mitarbeit ein.

Wadephul bekräftigte Deutschlands Solidarität mit Rumänien. Die NATO werde sich stärker für die Sicherheit in der Schwarzmeerregion engagieren, sagte er. Zugleich rief er Russland zu einer „Waffenruhe im Schwarzen Meer“ auf.

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