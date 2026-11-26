Nach bisherigen Schätzungen gelangten innerhalb von zwei Tagen rund 80.000 Migranten in das spanische Gebiet an der nordafrikanischen Küste. Dabei umschwammen zahlreiche Menschen die Grenzanlagen. Besonders auffällig war die große Menge gleich aussehender Schwimmhilfen, die anschließend an den Stränden zurückblieben. Dies berichtet die britische Zeitung The Telegraph unter Berufung auf Erkenntnisse der spanischen Polizei.

Polizei untersucht Tausende identische Schwimmringe

Den Angaben der Ermittler zufolge kamen bei den Grenzübertritten schätzungsweise 8.000 bis 10.000 gleichartige Schwimmringe zum Einsatz. Dabei handelte es sich um schwarz-weiße Kunststoffringe in Form von Autoreifen, die vom Hersteller Intex unter der Modellbezeichnung „Giant Tyre“ vertrieben werden.

Die Ermittler halten es für äußerst unwahrscheinlich, dass die Migranten ihre Schwimmhilfen unabhängig voneinander in Geschäften in der marokkanischen Grenzregion erworben haben. Die Händler dort hätten gar nicht über entsprechende Warenbestände verfügt. Die Polizei vermutet deshalb, dass größere Mengen zentral eingekauft und anschließend gezielt verteilt wurden.

Verdacht gegen marokkanische Sicherheitskräfte

Besonders brisant sind die Aussagen einzelner Migranten gegenüber der spanischen Polizei. Demnach sollen marokkanische Soldaten an der Grenze Schwimmringe verkauft haben. Ob dies auf eigene Initiative geschah oder Teil einer übergeordneten Aktion war, ist bislang ungeklärt. Bereits seit den Ereignissen im Juli besteht der Verdacht, dass marokkanische Stellen den massenhaften Grenzübertritt zumindest unterstützt haben könnten. Der neue Polizeibericht liefert nun weitere Anhaltspunkte für eine mögliche Vorbereitung. Ein Nachweis für eine staatlich angeordnete Aktion liegt allerdings nicht vor.

Der spanische Geheimdienst gelangte zu einer anderen Einschätzung. In einem am 11. November veröffentlichten Bericht erklärte das Nationale Nachrichtenzentrum, es gebe keine Belege dafür, dass marokkanische Behörden den Ansturm organisiert hätten. Der Dienst führt die Ereignisse stattdessen auf die Verbreitung entsprechender Nachrichten in sozialen Netzwerken zurück. Unter den Migranten habe sich demnach die falsche Vorstellung verbreitet, die spanischen Grenzkontrollen seien gelockert worden. Inzwischen beschäftigt sich auch die Justiz mit den widersprüchlichen Erkenntnissen. Richterin María Tardón untersucht die Hintergründe der Grenzübertritte und die Frage, ob diese im Vorfeld organisiert wurden.

Ceutas Regierung spricht von gezielter Invasion

In der Regionalregierung von Ceuta bestehen unterdessen kaum Zweifel daran, dass die Ereignisse politisch gesteuert wurden. Die stellvertretende Regierungschefin Kissy Chandiramani bezeichnete den Massenansturm als „Invasion“ und zeigte sich überzeugt, dass Marokko die Ereignisse bewusst herbeigeführt habe. Die Regionalverwaltung geht zudem von deutlich höheren Einreisezahlen aus als bisher angenommen. Während meist von rund 80.000 Migranten die Rede ist, hält sie bis zu 120.000 Grenzübertritte für möglich. Zum Vergleich: Ceuta selbst hat nur etwa 80.000 Einwohner.

Chandiramani erhebt außerdem schwere Vorwürfe gegen die spanische Zentralregierung unter Ministerpräsident Pedro Sánchez. Diese habe Warnungen der Nachrichtendienste vor den bevorstehenden Ereignissen nicht ausreichend berücksichtigt.