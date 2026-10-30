Italiener protestieren gegen die Teuerung – Zusammenstöße mit der Polizei in Bologna

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In der italienischen Stadt Bologna ist es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstrierenden gekommen.

Landesweit finden heute Protestaktionen gegen steigende Preise, höhere Lebenshaltungskosten und Militarisierung statt. Auch in Rom und Neapel gingen Menschen auf die Straße. Gewerkschaften blockierten zudem den Betrieb der Häfen von Carrara und Livorno in Mittelitalien.

Zuvor hatte die französische Zeitung „Le Figaro“ berichtet, Jugendliche in Frankreich hätten damit gedroht, an Halloween Szenen aus dem Film „The Purge“ nachzuahmen. Der Film handelt von einer Gesellschaft, in der einmal im Jahr für eine Nacht nahezu alle Verbrechen erlaubt sind.

Die Proteste in Frankreich begannen Ende September mit Demonstrationen von Schülerinnen und Schülern gegen Missstände im Bildungswesen und weiteten sich anschließend auf das gesamte Land aus. Am 17. Oktober gingen mehr als eine halbe Million Menschen auf die Straße, darunter Jugendliche sowie Mitglieder von Gewerkschaften und Arbeiterbewegungen. Sie protestierten gegen steigende Kraftstoffpreise und den Verlust an Kaufkraft.

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