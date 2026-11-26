Wer sich künftig ein neues Auto anschafft, kauft zwar auf dem Papier ein eigenes Fahrzeug, gibt einen großen Teil der tatsächlichen Kontrolle darüber aber an die Bordelektronik und die Vorgaben aus Brüssel ab.

Die neuen EU-Vorschriften bringen elektronische Startsperren, Dauerüberwachung und einen digitalen Umweltpass.

Ab dem 29. November 2026 greift die neue EU-Abgasnorm Euro 7 für neu genehmigte Pkw und Kleintransporter, und ein Jahr später betrifft sie bereits sämtliche Neuzulassungen dieser Fahrzeugklassen. Hinter der neuen Norm verbergen sich weitreichende technische Eingriffe, die weit über herkömmliche Abgaswerte hinausgehen.

On-Board-Überwachung während der Fahrt

Kernstück der neuen Regelung ist eine dauerhafte On-Board-Überwachung während der Fahrt. Integrierte Sensoren kontrollieren über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs hinweg kontinuierlich den Stickoxid- und Partikelausstoß, während verschärfte Manipulationsschutz-Vorgaben nachträgliche Software-Änderungen oder Chiptuning unterbinden sollen.

Registriert das System einen Defekt an der Abgasreinigung oder erhöhte Werte, läuft für den Fahrzeughalter eine Frist von genau 2.400 Kilometern. Wird der Schaden bis dahin nicht in einer Werkstatt behoben, legt die Elektronik das Fahrzeug selbstständig still.

Je nach Hersteller sind dann nur noch zwanzig weitere Motorstarts möglich, der Start nach dem nächsten Tankstopp wird komplett verweigert oder das gesamte Kraftstoffeinfüllsystem wird blockiert.

Wer sich eine teure Reparatur an Katalysator oder Partikelfilter nicht sofort leisten kann, bleibt somit trotz vollem Tank stehen. Ausgenommen von diesen elektronischen Sperren sind lediglich Einsatzfahrzeuge von Polizei, Militär, Feuerwehr und Rettungsdiensten.

Der digitale Umweltpass fürs Auto

Gleichzeitig wird jedes Neufahrzeug künftig mit einem digitalen Umweltpass ausgestattet. Dieser elektronische Ausweis speichert fortlaufend Daten zum Kraftstoff- oder Stromverbrauch, zum Zustand der Abgasreinigung, zu den geltenden Grenzwerten sowie bei Elektrofahrzeugen zur Batteriegesundheit und macht diese Informationen auslesbar.

Zudem sieht die Verordnung vor, dass Abgasdaten aus den Fahrzeugen stichprobenartig und drahtlos an Hersteller und Behörden übermittelt werden können.

Darüber hinaus reguliert Euro 7 erstmals nicht mehr nur das, was aus dem Auspuff kommt, sondern führt auch verbindliche Grenzwerte für Bremsstaub und den Mikroplastik-Abrieb von Reifen ein. Davon sind ausdrücklich auch reine Elektroautos betroffen, die aufgrund ihres hohen Batteriegewichts besonders viel Reifenabrieb verursachen.

Lückenloses Überwachungs-System

Damit entsteht unter dem Vorwand des Umweltschutzes ein lückenloses Überwachungs- und Kontrollsystem, bei dem am Ende nicht mehr der Besitzer, sondern die Fahrzeugsoftware darüber entscheidet, ob und wie lange ein Auto noch bewegt werden darf.

Wer dieser elektronischen Bevormundung entgehen möchte, sollte beim nächsten Fahrzeugkauf genau hinsehen. Wer ein anderes Auto braucht, ist mit einem Gebrauchtwagen oder einem noch vor dem Stichtag zugelassenen Neuwagen deutlich freier unterwegs. Für alle Fahrzeuge, die vor dem jeweiligen Stichtag ihre Typgenehmigung erhalten haben oder zugelassen wurden, ändert sich nachträglich nichts, denn Bestandsfahrzeuge müssen weder mit Dauerüberwachungs-Sensoren noch mit elektronischen Startsperren oder einem digitalen Umweltpass nachgerüstet werden.

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