Soll Österreich mehr Geld für seine Bauern ausgeben und dafür bei der Aufrüstung sparen? Mehrere Befragte sprechen sich dafür aus. Steigende Kosten setzten heimische Betriebe unter Druck, während der Staat Geld für militärische Zwecke bereitstelle. Wer die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln sichern wolle, müsse jene stärker unterstützen, die sie produzieren, lautet ihr Argument.

Andere halten Investitionen in die Landesverteidigung für notwendig. Sie bezweifeln zudem, dass Bauern stärker unter wirtschaftlichem Druck stehen als andere Berufsgruppen. Für sie ist deshalb offen, ob zusätzliche Agrarförderungen Vorrang vor Verteidigungsausgaben haben sollten.

Auch unter den Befragten, die mehr Unterstützung für die Landwirtschaft fordern, geht es um unterschiedliche Ziele: Die einen wollen Betriebe vor dem Aus bewahren, andere legen den Schwerpunkt auf eine verlässliche Versorgung mit heimischen Lebensmitteln.

Die Aussagen stammen aus einer Umfrage des Kanals „ARGE Meinungsvielfalt“. Das vollständige Video zur Umfrage können Sie hier ansehen:

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