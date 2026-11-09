web analytics

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Aktueller Beitrag Allgemein EU Europa

Britischer Pilot berichtet von wiederholten UFO-Sichtungen über Europa

VonUME

09. 11. 2026 #britischer Pilot, #Europa, #Steve Fraser,#UFO-Sichtungen

Der britische Pilot Steve Fraser hat nach eigenen Angaben seit 2022 sechs oder sieben Mal unidentifizierte Flugobjekte über Europa beobachtet. Die meisten Sichtungen habe es im Luftraum über Belgien gegeben, insbesondere im Raum Brüssel, berichtete die britische Zeitung „Metro“.

Der 48-Jährige arbeitet seit 27 Jahren in der Zivilluftfahrt. Zunächst habe er die Lichter am Himmel für Militärflugzeuge gehalten, die in der Luft betankt würden. Doch weder ihre Geschwindigkeit noch ihre Flugbahn hätten zu einem Fluggerät gepasst, das er kenne.

„Ich habe diese Lichter während eines Fluges gesehen. Ein Kollege hat sie ebenfalls bemerkt, als er aus Litauen zurückflog. Wir haben sie im selben Luftraum und ungefähr in derselben Richtung gesehen“, sagte Fraser.

Am 29. Oktober hatte der pensionierte Konteradmiral der US-Marine Tim Gallaudet behauptet, die amerikanischen Behörden würden seit 80 Jahren die Wahrheit über unidentifizierte Flugobjekte verschweigen. Solche Objekte könnten sich seiner Ansicht nach in den Weltmeeren verbergen.

 

„80 Jahre Vertuschung“: Ex-US-Admiral erhebt schwere Vorwürfe zum Umgang mit UFOs

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar.

Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

 


Ähnliche Beiträge:

Die wichtigsten Nachrichten jeden Morgen

Aktuelle Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abmelden.

Von UME

2 Kommentare zu „Britischer Pilot berichtet von wiederholten UFO-Sichtungen über Europa“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You missed

Aktueller Beitrag EU Europa Österreich

Geld für Waffen, Druck auf Bauern – Setzt Österreich die falschen Prioritäten?

09. 11. 2026 UME
Aktueller Beitrag Deutschland EU Europa Ukraine

Selenskyj und von der Leyen vereinbaren EU-Nothilfe für die Ukraine

09. 11. 2026 UME
Aktueller Beitrag Allgemein EU Europa

Britischer Pilot berichtet von wiederholten UFO-Sichtungen über Europa

09. 11. 2026 UME
Aktueller Beitrag Allgemein EU Europa

Le Pen will EU-Auswärtigen Dienst abschaffen oder stark verkleinern

09. 11. 2026 UME

UNSER MITTELEUROPA

KRITISCH * UNABHÄNGIG * UNPARTEIISCH

Stolz präsentiert von WordPress | Theme: Newsup von Themeansar.