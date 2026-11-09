Britischer Pilot berichtet von wiederholten UFO-Sichtungen über Europa

Der britische Pilot Steve Fraser hat nach eigenen Angaben seit 2022 sechs oder sieben Mal unidentifizierte Flugobjekte über Europa beobachtet. Die meisten Sichtungen habe es im Luftraum über Belgien gegeben, insbesondere im Raum Brüssel, berichtete die britische Zeitung „Metro“.

Der 48-Jährige arbeitet seit 27 Jahren in der Zivilluftfahrt. Zunächst habe er die Lichter am Himmel für Militärflugzeuge gehalten, die in der Luft betankt würden. Doch weder ihre Geschwindigkeit noch ihre Flugbahn hätten zu einem Fluggerät gepasst, das er kenne.

„Ich habe diese Lichter während eines Fluges gesehen. Ein Kollege hat sie ebenfalls bemerkt, als er aus Litauen zurückflog. Wir haben sie im selben Luftraum und ungefähr in derselben Richtung gesehen“, sagte Fraser.

Am 29. Oktober hatte der pensionierte Konteradmiral der US-Marine Tim Gallaudet behauptet, die amerikanischen Behörden würden seit 80 Jahren die Wahrheit über unidentifizierte Flugobjekte verschweigen. Solche Objekte könnten sich seiner Ansicht nach in den Weltmeeren verbergen.

***

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

Die wichtigsten Nachrichten jeden Morgen Aktuelle Nachrichten direkt in Ihr Postfach. Kostenlos abonnieren und jederzeit wieder abmelden. E-Mail-Adresse