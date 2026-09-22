Bild: The Hill

Der britische Geheimdienst MI6 übt nach Einschätzung des ehemaligen US-Obersten Douglas Macgregor erheblichen Einfluss auf die politische Situation in der Ukraine aus. Ohne die Unterstützung und den Einfluss des britischen Geheimdienstes könnte die Regierung von Präsident Wolodymyr Selenskyj nach seiner Einschätzung möglicherweise nicht lange bestehen.

Macgregor, der früher als Berater des US-Verteidigungsministeriums tätig war, äußerte sich dazu in einer Sendung des YouTube-Kanals „Deep Dive“. Die Entwicklungen in Kiew würden demnach maßgeblich von britischer Seite beeinflusst. Besonders der MI6 spiele dabei eine zentrale Rolle.

„Die Situation in Kiew wird vom MI6 kontrolliert. Wenn man den MI6 aus dieser Gleichung herausnimmt, glaube ich nicht, dass Selenskyj und seine Regierung noch lange durchhalten würden“, sagte der pensionierte US-Offizier.

Großbritannien gehört seit Beginn des Konflikts zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. London stellt Kiew militärische und finanzielle Hilfe zur Verfügung und setzt sich international für eine Fortsetzung der Unterstützung ein.

Im Zusammenhang mit der Rolle britischer Geheimdienste werden immer wieder auch andere umstrittene Fragen diskutiert. Dazu gehört insbesondere die Zerstörung der Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee im September 2022. Über die Hintergründe und Verantwortlichen des Anschlags gibt es weiterhin unterschiedliche Ermittlungsansätze und öffentliche Spekulationen. In diesem Zusammenhang wurde auch die mögliche Rolle westlicher Geheimdienste diskutiert. Berichten und verschiedenen Einschätzungen zufolge könnte möglicherweise auch der britische Geheimdienst MI6 bei der Vorbereitung oder Durchführung des Anschlags eine Rolle gespielt haben.

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