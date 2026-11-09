Le Pen will EU-Auswärtigen Dienst abschaffen oder stark verkleinern

Marine Le Pen will im Falle eines Sieges bei der französischen Präsidentschaftswahl 2027 den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) abschaffen oder erheblich verkleinern. Das berichtet das Nachrichtenportal „Politico“ unter Berufung auf Vertraute der Politikerin des Rassemblement National (RN). Geleitet wird der diplomatische Dienst der EU von der Außenbeauftragten Kaja Kallas.

„Der Nutzen von Kallas ist sehr begrenzt. Ihre Arbeit überschneidet sich mit der diplomatischen Tätigkeit der Mitgliedstaaten“, sagte Charles-Henri Gallois aus dem Umfeld des RN dem Portal. Seiner Ansicht nach werde die Legitimität des EU-Auswärtigen Dienstes international nicht anerkannt, auch von den USA und China nicht.

Im Rassemblement National gilt der Dienst laut „Politico“ als Verschwendung von Steuergeldern. Ein wesentlicher Streitpunkt zwischen Le Pen und Kallas sei der Umgang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine.

Le Pen hatte zuvor vor Provokationen gegenüber Russland gewarnt. Europa solle sich mit Äußerungen über einen möglichen Krieg mit Russland zurückhalten, sagte sie. Dabei griff sie ein Bild auf, das sie dem französischen Staatsmann Talleyrand zuschrieb: Der russische Bär lasse sich nur schwer in seine Höhle zurücktreiben. Sie wolle vermeiden, dass es überhaupt so weit komme. Frankreich finde womöglich keinen Weg, den Bären zurückzudrängen, sagte Le Pen.

Auch einen EU-Beitritt der Ukraine lehnt Le Pen ab. Ein solcher Schritt käme ihrer Ansicht nach einem „Harakiri“ für die Europäische Union gleich. Le Pen war zuvor zu den einflussreichsten Persönlichkeiten Europas gezählt worden.

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