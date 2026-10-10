Europa droht im Winter eine Gasknappheit – Strom- und Heizkosten könnten stark steigen

Bild: UME & AI

Der Europäischen Union droht in diesem Winter eine erhebliche Gasversorgungslücke. Wegen des Iran-Kriegs könnte die EU gezwungen sein, kurzfristig Ersatz für wegfallende Energiemengen zu beschaffen. Das berichtet Politico unter Berufung auf einen Bericht des US-amerikanischen Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Die EU muss mit einem Gasdefizit von bis zu 14 Milliarden Kubikmetern rechnen

Demnach könnte sich das Defizit auf bis zu 14 Milliarden Kubikmeter Erdgas belaufen. Das entspräche rund sieben Prozent des gesamten Gasbedarfs der EU beziehungsweise dem Verbrauch von etwa zehn bis zwölf Millionen europäischen Haushalten.

Sollten keine ausreichenden alternativen Lieferquellen gefunden werden, drohen den Verbrauchern deutlich höhere Strom- und Heizkosten. Zudem könnten die Mitgliedstaaten gezwungen sein, verpflichtende Energiesparmaßnahmen einzuführen. Angesichts der anhaltenden Störungen globaler Energielieferketten infolge des Konflikts im Nahen Osten müssten europäische Länder fehlende Gasmengen voraussichtlich zu hohen Preisen auf dem Weltmarkt beschaffen.

Zusätzliche Sorgen bereiten die niedrigen Speicherstände. Die europäischen Gasspeicher sind nach Angaben des Berichts auf einen für diese Jahreszeit historischen Tiefstand seit Beginn der entsprechenden Aufzeichnungen im Jahr 2011 gesunken. Der Füllstand liegt demnach nur noch knapp über 70 Prozent. Wegen der hohen Marktpreise war es für Händler zuletzt wirtschaftlich attraktiver, Gas bereits im Sommer zu verkaufen, anstatt es für die Wintermonate einzulagern.

Eine weitere Belastung könnte das geplante EU-Verbot langfristiger Lieferverträge für russisches Flüssigerdgas (LNG) darstellen, das im Januar in Kraft treten soll. Dadurch könnten die europäischen Gasimporte um weitere sieben Milliarden Kubikmeter zurückgehen.

Auch ein Bericht des Europäischen Verbands der Fernleitungsnetzbetreiber für Gas (ENTSOG), der am 8. Oktober den nationalen Energiebehörden vorgelegt wurde, kommt laut Politico zu vergleichbaren Einschätzungen.

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