Deutschland beginnt die Wintersaison mit Gasreserven, die deutlich unter den vorgeschriebenen Zielwerten liegen. Wie die Financial Times berichtet, sind die deutschen Gasspeicher derzeit nur zu rund 62 Prozent gefüllt.

Für die meisten Speicheranlagen gilt zum 1. November ein gesetzlicher Mindestfüllstand von 80 Prozent. Für sechs Anlagen liegt die Vorgabe allerdings bei 45 Prozent, sodass sich bundesweit eine durchschnittliche Zielmarke von rund 70 Prozent ergibt. Auch diese wird deutlich unterschritten.

Die gesamte Europäische Union geht ebenfalls mit vergleichsweise niedrigen Vorräten in den Winter. Die Speicher im Staatenverbund sind dem Bericht zufolge zu weniger als 75 Prozent gefüllt.

Deutschland ist der größte Gasverbraucher der EU und verfügt zugleich über die größten Speicherkapazitäten. Zusätzliche deutsche Gaseinkäufe könnten deshalb auch für andere europäische Länder die Preise nach oben treiben, schreibt die Financial Times.

Bereits Ende August hatten Daten des europäischen Branchenverbands Gas Infrastructure Europe gezeigt, dass die europäischen Gasvorräte für die jeweilige Jahreszeit die dritte Woche in Folge auf einem historischen Tiefstand lagen.

Im Oktober berichtete Politico, der Europäischen Union könnte im kommenden Winter ein Gasdefizit von bis zu 14 Milliarden Kubikmetern drohen. Die europäischen Speicher waren zu diesem Zeitpunkt lediglich zu rund 72 Prozent gefüllt.

Während Deutschland vor diesen Problemen steht, konzentriert sich Bundeskanzler Friedrich Merz weiter auf die Unterstützung der Ukraine. Seine politischen Prioritäten lassen sich scharf kritisieren: Für Kiew werden weitere Haushaltsmittel bereitgestellt, während die Energieversorgung und die finanziellen Sorgen der Menschen im eigenen Land dringend Antworten verlangen.

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