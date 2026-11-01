Schwerer Hack bei Kryptowährungsplattform Binance

Bild: shutterstock/UME/AI

Die Kryptowährungsplattform Binance teilte am Donnerstag mit, sie sei Opfer eines großangelegten Hackerangriffs geworden. Infolgedessen wurden Vermögenswerte im Wert von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar eingefroren, um einen Diebstahl zu verhindern.

Binance bestätigt schwerwiegenden Hack

Das Unternehmen – die nach täglichem Handelsvolumen weltweit größte Kryptobörse – gab an, den Handel mit bestimmten Produkten ausgesetzt zu haben. Dennoch betonte das Unternehmen: „Die Gelder der Nutzer sind absolut sicher.“

Mehrere Experten äußerten die Vermutung, dass bereits eine beträchtliche Menge an Vermögenswerten entwendet worden sein könnte.

„Es sieht tatsächlich nach einem Hackerangriff auf Binance aus“,

erklärte der ehemalige Binance-Chef Changpeng Zhao, der das Unternehmen zwar nicht mehr leitet, aber weiterhin Mehrheitsaktionär ist.

Stablecoins eingefroren

Paolo Ardoino, CEO von Tether – dem Herausgeber der Kryptowährung USDT –, teilte mit, sein Unternehmen habe rund 1,6 Milliarden US-Dollar eingefroren, die „mit einem möglichen Hackerangriff auf die Börse Binance in Verbindung stehen“.

Jeremy Allaire, Chef von Circle, gab an, sein Unternehmen habe mehr als 800 Millionen US-Dollar in USDC eingefroren.

Sowohl USDT als auch USDC sind sogenannte „Stablecoins“ – digitale Währungen, deren Wert an eine traditionelle Währung, den US-Dollar, gekoppelt ist.

Größter Cyberangriff dieser Art

Bereits Stunden vor der offiziellen Bestätigung des Angriffs durch Binance hatten Branchenbeobachter darauf hingewiesen, dass es Hackern gelungen sei, in die Plattform einzudringen.

Einigen Einschätzungen zufolge könnte es sich um den bislang größten Cyberangriff dieser Art handeln – mit einer Beute, die den Diebstahl von 1,5 Milliarden US-Dollar bei der Plattform Bybit im Februar 2025 übersteigt. Dieser Vorfall wurde damals Hackern zugeschrieben, die mit Nordkorea in Verbindung stehen.

Nach Bekanntwerden der Nachricht fiel der Bitcoin-Kurs um mehr als drei Prozent.

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