Hamburg: Islamisten demonstrieren für Kalifat und Linksextremisten randalieren

Besonders bunt und weltoffen ging es die letzten Tage in Hamburg zu. Am 29. Oktober forderten Islamisten auf einer Kundgebung einmal mehr die Einführung eines Kalifats, gestern waren dann nach einer Demo gegen die Wehrplicht vermummte und schwarz gekleidete Randalierer dran.
Islamisten demonstrieren für Kalifat in Hamburg
Rund 1.100 Menschen, überwiegend junge Männer, haben sich nach Polizeiangaben am Hamburger Steindamm im Stadtteil St. Georg zu einer Demonstration der als extremistisch eingestuften Gruppierung „Muslim Interaktiv“ versammelt.
Mit Parolen wie „Kalifat ist die Lösung“ und „Deutschland ist eine Wertediktatur“ forderten Teilnehmer die Errichtung eines islamischen Gottesstaates. Zudem waren wiederholt die obligaten „Allahu Akbar“-Rufe zu hören. Die Gruppierung steht ideologisch der seit 2003 verbotenen Hizb ut-Tahrir nahe und strebt ein Kalifat auf Grundlage der Scharia an. Die Polizei begleitete die Kundgebung mit einem Großaufgebot. Nach Behördenangaben verlief die Veranstaltung ohne Zwischenfälle.
Nicht ganz so friedlich, aber immerhin ohne Verletzte ging eine Kundgebung dann gestern in der Hansestadt über die Bühne.
Vermummte Demonstranten setzen Barrikaden in Brand
Bei einer durchaus berechtigten Demonstration gegen die Wehrpflicht ist es am späten Samstagnachmittag im Hamburger Stadtteil St. Georg zu Ausschreitungen gekommen. Nachdem die Kundgebung am Nachmittag weitgehend friedlich verlaufen war, eskalierte die Situation gegen Ende der Veranstaltung in der Nähe des Hauptbahnhofs.
Schwarz gekleidete und teils vermummte Randalierer nützten die Gunst der Stunde und kaperten die Demonstration. Die Rabauken zündeten mehrfach Pyrotechnik, rissen Baustellenabsperrungen aus ihren Verankerungen und setzten diese in Brand (siehe Foto oben). Die Polizei schritt ein, drängte die Menschenmenge auseinander und setzte dabei teilweise Pfefferspray ein. Im Anschluss erklärte die Polizei die Kundgebung offiziell für beendet.
Über weitere Ausschreitungen in Deutschland und anderswo berichten wir noch gesondert.
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13 Kommentare zu „Hamburg: Islamisten demonstrieren für Kalifat und Linksextremisten randalieren“
Köstlich, diese widerlichen, hassverzerrten, von Inzest geprägten Hackfressen. Denen steht die christliche Nächstenliebe direkt ins Gesicht geschrieben. Ja, das sind spannende Zeiten.
Ich hab´ nichts gegen Ausländer, wenn sie Geld haben. Aber arme Leute haben wir selber genug. Wer nicht eine Million auf den Tisch legen kann, sollte das Land verlassen müssen zusammen mit den korrupten, kriminellen Dreckspolitikern, die sie ´reingelassen haben.
Hamburg ist ohnehin ein völlig versifftes Drecksloch dessen Bewohner sich auch noch mit großer Mehrheit in diesem Sumpf wohlig suhlen.
Es ist lachhaft und zeigt die ganze Schwäche der sog. „gutmenschlichen und sich freundlich gebenden DEMOKRATIE“, wenn Tage davor sich die POLITIKER (meistens die Innenminister ?) sich „aufplustern“ und für die RANDALIERER härteste Strafen „voraus sagen“, nur am Ende bleibt meistens „nix“ von den starken Worten, die Kriminellen plündern sogar „unbehindert“ die GESCHÄFTE aus ?
Dazu tun sich die Herren Politiker sehr schwer, die guten fremden Asylanten als PLÜNDERER zu bezeichnen. Dabei wollen sie nicht zugeben und
muss bedacht werden, dass durch die „falsche EINSTELLUNGSPOLITIK“, eine Menge der POLIZISTEN für ihre eigenen Landsleute enormes Verständnis aufbringen – einer völlig falschen Entwicklung der POLIZEI und der STRAFVERFOLGUNGS-BEHÖRDEN auf DAUER !
BERLIN scheint da das SPITZENMODELL der längst kranken DEPPEN-BRD zu werden ?
der islam climax ist reality)))
kein wunder bei dieser EU
brüsslermuppet freakshow
„auf einer Kundgebung einmal mehr die Einführung eines Kalifats“
Und warum nicht? Ist das nicht was die linke sich ersehnen und vor allem die frauen? 80% frauen wählen linke parteien, also voran damit! Man alles daran getan um die weisse heterosexuelle mann zu vernichten
…und denen ist eine „Bereicherung“ ausdrücklich zu wünschen.
sogar die rechtsaussen verräterin lepen meinte…där islam is do daham))…fuck this upfucked EU
die einführung der deppenunion
brachte auch die millionenfache islamkrätze ins europäische abendland…selbstmord auf raten
Und 500 Mio. Europäer hatten dem nichts entgegen zu setzen!
Also im Norden nichts Neues sozusagen. Muselfolklore und linksextremer Zirkus. Die Fischkoeppe wollen das so.
dem museldreck gehört ganz
klar die grenzen gezogen.
das kalifat gibts dann am
>friedhof<
Fragt sich nur, an welchem.